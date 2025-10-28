Dynatrace revela que la confianza en la IA impulsa el aumento de los presupuestos de observabilidad en 2025

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las mayores preocupaciones sobre la adopción de la IA en la transición de las iniciativas del concepto a la producción? De ser así, estás en el lugar indicado, pues Dynatrace, plataforma líder de observabilidad anunció los resultados del Reporte sobre el estado de la observabilidad 2025 , el cual justamente revela que, aunque la adopción de la IA se está acelerando, las preocupaciones sobre la fiabilidad y la confianza dificultan la transición de las iniciativas del concepto a la producción.

Para abordar esta cuestión, los líderes empresariales están dando prioridad a las soluciones de observabilidad para ampliar sus proyectos de IA, más de dos tercios (70%) afirman que los presupuestos de observabilidad han aumentado en el último año.

Las principales conclusiones del informe, respecto a la adopción de IA, son: el 100% de los líderes empresariales encuestados utilizan la IA como parte de sus operaciones actuales; la gestión de datos (57%), la gobernanza de la IA (50%) y las operaciones de seguridad (46%) son los principales casos de uso de la IA.

Los casos de uso de la IA, como la sostenibilidad (27%) y la gestión de registros (29%), presentan interesantes oportunidades para que las organizaciones amplíen su adopción y alcancen una mayor eficiencia y rentabilidad.

Las dos categorías principales en las que los líderes empresariales prevén que la automatización basada en la IA aporte un valor significativo son la detección y respuesta en tiempo real a los riesgos de seguridad (37%) y las anomalías (41%).

Respecto a gobernanza, confianza y seguridad de la IA, uno de cada cuatro líderes empresariales cree que mejorar la gobernanza y la confianza en la IA debería ser su máxima prioridad.

Para los líderes encargados de la gobernanza de datos, sus dos principales áreas de preocupación con respecto a la confiabilidad de la IA están relacionadas con la calidad y previsibilidad de los datos (50%) y la privacidad de los datos (45%).

Más de dos tercios (69%) de las decisiones basadas en IA siguen incluyendo procesos con intervención humana para verificar su precisión.

Casi todos (98%) los líderes empresariales afirmaron utilizar la IA para gestionar el cumplimiento de las normas de seguridad en cierta medida, y un 69% combinado observó un aumento de los presupuestos para la detección de amenazas basada en IA en el último año y espera que los presupuestos aumenten el próximo año.

“El software y las aplicaciones de TI empresariales deben evolucionar desde la simple incorporación de IA a los sistemas existentes hacia la creación de experiencias verdaderamente nativas de IA”, afirmó Alois Reitbauer, Director de Estrategia Tecnológica de Dynatrace. “Este cambio planea nuevos retos para la observabilidad, ya que las organizaciones deben garantizar que sus sistemas basados ​​en IA sean transparentes, fiables y escalables. La observabilidad se convierte en la base fundamental, ya que proporciona la inteligencia compartida necesaria para afrontar estos retos, tomar decisiones más inteligentes e impulsar una automatización segura y eficiente a gran escala”.

Otras conclusiones del informe indican que más del 50% de los líderes empresariales considera que las soluciones de observabilidad automatizadas en tiempo real mejorarán la experiencia del cliente en el próximo año.

El 46% de los líderes empresariales prevé que el mayor retorno de inversión (ROI) de la observabilidad impulsada por la IA provendrá de la optimización de las configuraciones de los modelos de IA.

El reporte indica que, para 2030, el 50% de los líderes empresariales espera haber adoptado capacidades de cifrado de datos, evaluación de riesgos y detección de amenazas basadas en IA.

El 70% de los encuestados afirma que los presupuestos para observabilidad han aumentado en el último año y tres cuartas partes (75%) esperan que los presupuestos aumenten en el próximo año fiscal.

“La observabilidad está pasando de informar sobre la salud de las aplicaciones a informar las decisiones que dirigen negocio”, afirma Reitbauer. “A medida que más decisiones se basan en la IA, la observabilidad se convierte en la clave para liberar todo el potencial del apoyo a la toma de decisiones impulsado por la IA, proporcionando el contexto fiable, las barreras de seguridad y los bucles de retroalimentación que los líderes necesitan para actuar con confianza a gran escala”.