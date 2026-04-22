Dell lanzó su portátil ejecutivo Pro Premium más delgado hasta la fecha: un dispositivo ultraligero fabricado en aleación de magnesio que, por fin, hace que llevar una estación de trabajo sea muy cómodo

Dell Pro Premium da prioridad a la movilidad sin dejar de lado las cargas de trabajo empresariales exigentes

El chasis de aleación de magnesio reduce el peso sin sacrificar la durabilidad ni la integridad estructural

En mayo también se lanzarán al mercado más equipos Dell de nuevo diseño

Dell está orientando su línea de computadoras portátiles ejecutivas hacia una experiencia auténticamente de nivel de estación de trabajo sin aumentar el volumen ni el peso.

La nueva Dell Pro Premium de 14 pulgadas se sitúa en lo más alto de la renovada gama Dell Pro, diseñada para altos ejecutivos y gerentes de atención al cliente que se desplazan entre oficinas, aeropuertos y salas de conferencias a lo largo del día.

Dell afirma que es el portátil más ligero de la familia Dell Pro, y los cálculos sugieren que su chasis podría reducirse a unos 15 mm —un 7% más delgado que su predecesor— sin dejar de albergar una pantalla de 14 pulgadas de tamaño completo.

El artículo continúa a continuación.

¿Qué novedades presenta el Dell Pro Premium?

El chasis cuenta con una carcasa de aleación de magnesio con acabado en magnetita, lo que reduce el peso y le da al dispositivo una sensación más sólida y de alta calidad que la de los típicos modelos empresariales fabricados íntegramente en plástico. Esa estructura más ligera facilita su transporte junto con el adaptador de corriente y el maletín durante largos periodos de tiempo.

El rendimiento de este dispositivo se centra en los flujos de trabajo empresariales modernos, gestionando múltiples aplicaciones, videollamadas, pizarras digitales y grandes conjuntos de datos, en lugar de juegos o tareas de renderizado intensivo.

En su interior, los usuarios encontrarán un procesador Intel Core Ultra Series 3, que integra IA en el dispositivo y es compatible con las experiencias de Copilot+ PC.

La pantalla de 14 pulgadas ofrece un panel OLED Tandem con un contraste más rico y negros más profundos, aunque el mayor consumo de energía puede limitar la duración de la batería durante todo el día.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una cámara HDR de 8 MP permite realizar videollamadas de alta resolución, lo que ayuda a los ejecutivos que necesitan una presencia virtual impecable.

Sin embargo, para quienes necesitan una verdadera estación de trabajo, el hardware de las series Pro Precision 5S y 9 de Dell complementa al Pro Premium al ofrecer una potencia de cálculo y gráfica mucho mayor.

La Precision 5S es la estación de trabajo móvil más delgada y liviana que Dell ha lanzado hasta ahora, y cuenta con gráficos integrados Intel Arc Pro o AMD Radeon Pro en lugar de una GPU discreta para mantener el peso y el grosor bajo control.

En el otro extremo del espectro, las computadoras de escritorio Dell Pro Precision 9 T2 / T4 / T6 están diseñadas para cargas de trabajo extremas. Cuentan con hasta 15 ranuras PCIe y añaden compatibilidad con cinco GPU Nvidia RTX PRO de 300 W de la generación Blackwell.

Dell también reveló más detalles sobre los modelos Dell Pro 3, Dell Pro 5 y Dell Pro 7, de nuevo diseño, cuyo lanzamiento está previsto para mayo. Estos equipos cuentan con una placa base modular que libera espacio para ventiladores de refrigeración más grandes y una gestión térmica más eficiente, lo que ayuda a mantener estable el rendimiento de la CPU y la tarjeta gráfica durante reuniones prolongadas o cargas de trabajo asistidas por IA, en lugar de reducir la velocidad debido al calor.

Estas computadoras portátiles de nivel profesional también vienen con la opción de chips Intel Core Ultra Serie 3 o AMD Ryzen AI 400.

"Los líderes de TI pueden implementar dispositivos elegantes y modernos que los usuarios estarán encantados de usar en todos los niveles de la organización, junto con un rendimiento mejorado, sin sacrificar la facilidad de administración, la seguridad o el valor que exigen", dijo Rob Bruckner, presidente de CSG Commercial, Dell Technologies.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.