Ya disponible en México la FIFA World Cup 26 Collection de Motorola

¡La espera terminó! Motorola anunció la disponibilidad en México de la FIFA World Cup 26 Collection que incluye el motorola razr fold y el edge 70 fusion.

Cabe destacar que ambos smartphones incluyen una placa de oro y refinados detalles chapados en oro de 24 quilates que fusionan un diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

Inspirado en la marca oficial del torneo, ambos dispositivos combinan elementos icónicos del fútbol con la artesanía característica de Motorola, lo que da como resultado productos premium y profundamente arraigados en la cultura del juego. Es una colección creada para aquellos que viven para la patada inicial, se alimentan de la energía del día del partido y llevan sus colores con orgullo. Una propuesta pensada para aficionados, jugadores y creadores que viven la pasión del fútbol.

El artículo continúa a continuación.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Motorola) (Crédito de la imagen: Motorola)

motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection

Como parte de esta edición especial, Motorola amplía su propuesta con el lanzamiento de un equipo ultrapremium, el nuevo razr fold FIFA World Cup 26TM Collection, un dispositivo que combina diseño icónico e innovación con la emoción del torneo más importante del fútbol. Para aquellos que buscan elegancia y practicidad en un solo lugar, además de una experiencia completa para el momento más importante del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Más allá de su diseño icónico, el razr fold está pensado para los aficionados que quieren estar cerca de cada momento del partido. La pantalla externa de 6,6 pulgadas ofrece la facilidad de un smartphone familiar para obtener actualizaciones rápidas y resultados en directo, mientras que al desplegarse se convierte en una pantalla LTPO 2K de 8,1 pulgadas ideal para ver los momentos más destacados de los partidos y seguir el torneo sobre la marcha. Calificado como el sistema de cámara número uno en el segmento de los plegables por DXOMARK, el conjunto de tres cámaras de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ captura cada gol, celebración y momento del público con un detalle impresionante, mejorado por la grabación Dolby Vision® y la estabilización avanzada. Con una de las baterías más grandes entre los principales dispositivos plegables y la compatibilidad con el lápiz moto pen ultra para tomar notas, hacer bocetos o anotar ideas durante los partidos, el razr fold mantiene a los aficionados con energía y creatividad desde la patada inicial hasta el silbido final.

En combinación con el cristal ultrafino y un film antishock, este avanzado diseño ha sido probado para soportar más de 10 años de plegados diarios, conservando un aspecto suave y sin arrugas. Por fuera, el razr fold es el primer smartphone del mundo con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. El único plegable con tecnología Sound by Bose: los altavoces estéreo del razr están ajustados por expertos con ecualizador para ofrecer un sonido cautivante, ideal para no perderse ningún grito de ¡gol!

motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection

A la colección FIFA World Cup 26 se une el motorola edge 70 fusion, un dispositivo que mejora el diseño característico curvo cuádruple y la estructura ligera del edge 70 fusion. Este dispositivo presenta un estilo audaz y un rendimiento potente inspirado en la velocidad y la intensidad del fútbol moderno, que cobra vida gracias a una cubierta posterior con un exquisito acabado inspirado en la piel que recuerda la textura icónica de un balón de fútbol, convirtiendo el elemento más reconocible de este deporte en algo que puedes llevar contigo todos los días. Al igual que en el razr fold, el chapado en oro de 24 quilates se puede ver en los detalles del logo de la M estilizada y FIFA World Cup 26, lo que crea una identidad premium cohesiva en toda la gama.

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Resumen de especificaciones motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection

Diseño quad-curved con acabado tipo piel inspirado en balón de fútbol y detalles en oro de 24 quilates

Sensor Sony LYTIA 710 de 50 MP con OIS2.

Pantalla Extreme AMOLED 6,78” 1.5K con 144 Hz y color validado por Pantone

Protección IP68/IP69, certificación MIL-STD-810H y Gorilla Glass 7i

Plataforma Snapdragon 7s Gen 3, batería de 5200 mAh y cargador TurboPower de 68W

Funciones avanzadas de moto ai para fotografía, productividad y creatividad

8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento

Para complementar el diseño exclusivo, el motorola edge 70 fusion ofrece una experiencia de última generación. Con un impecable diseño curvo cuádruple, es el primer smartphone del mundo que cuenta con un sensor Sony LYTIA 710 y la primera pantalla de diseño curvo cuádruple de 144 Hz con Pantone Validated Color. Junto con una durabilidad de primera categoría y funciones basadas en la inteligencia artificial que mejoran el uso diario, ofrece una experiencia de smartphone potente y moderna, pensada tanto para los aficionados como para la vida cotidiana.

En toda la colección, las experiencias de software exclusivas con temática de la FIFA World Cup 26 mejoran la conexión con el torneo. Desde las herramientas de la FIFA World Cup 26 integrada en la cámara que permiten a los aficionados capturar y compartir sus colores, hasta los fondos de pantalla y tonos de llamada seleccionados que aportan la energía de los días de partido a los momentos cotidianos, cada dispositivo se convierte en una expresión personal de la afición. El acceso preinstalado a la aplicación FIFA World Cup garantiza que los aficionados estén siempre cerca de la acción, antes, durante y mucho después de la patada inicial. También se incluye FIFA® Heroes, con Motorola como socio exclusivo de smartphones para el nuevo juego con licencia de la FIFA, que proporciona acceso directo a los usuarios en determinados dispositivos.

La colaboración de Motorola con la FIFA refleja un compromiso compartido con la tecnología significativa, la conexión global y el poder del deporte para unir a las personas. A medida que se acerca la FIFA World Cup 26, Motorola seguirá dando vida al torneo a través de herramientas, tecnología y experiencias diseñadas para conectar a las personas, capturar emociones y celebrar el poder de este importante evento.

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