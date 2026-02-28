MWC 2026. Xiaomi 17 y 17 Ultra: la alianza con Leica eleva la fotografía móvil a nivel profesional

Xiaomi dio a conocer hoy en España la nueva serie Xiaomi 17, compuesta por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, un lanzamiento que la compañía describe como un paso decisivo en su consolidación como referente global en imagen móvil premium. El anuncio llega en un año simbólico para su socio estratégico: Leica celebra 100 años de historia en la fotografía, y la colaboración entre ambas firmas se profundiza con un modelo de co‑ingeniería que busca trasladar la estética y la ciencia óptica clásica al smartphone.

El Xiaomi 17 Ultra se presenta como el Ultimate Imaging Flagship de la marca. Entre sus novedades técnicas sobresale el primer sensor principal LOFIC de 1” desarrollado por Xiaomi, pensado para mejorar el rendimiento HDR y la captura de detalle en condiciones de iluminación compleja. Complementa este sensor un teleobjetivo Leica de 200MP con zoom óptico mecánico 75–100 mm y diseño óptico APO, orientado a ofrecer precisión en largas focales. Las lentes Leica Summilux y los tratamientos avanzados de cristal y recubrimientos prometen una llegada de luz más limpia al sensor y una estética fotográfica dual reconocible por la firma alemana.

En video, el 17 Ultra incorpora capacidades cinematográficas avanzadas, con grabación en Dolby Vision y ACES Log hasta 4K a 120 fps, herramientas pensadas para creadores que requieren control profesional en un formato portátil.

Más allá de componentes aislados, Xiaomi subraya que la nueva serie representa una evolución de la colaboración Xiaomi × Leica hacia una co‑creación estratégica: ingeniería, ciencia del color y filosofía visual convergen desde el diseño conceptual hasta la experiencia final del usuario. El objetivo declarado es ofrecer imágenes con carácter, profundidad y una narrativa visual que vaya más allá de la mera resolución.

Lo que debes saber del Xiaomi 17

El Xiaomi 17 se posiciona como la alternativa más compacta y versátil, con una actualización integral en rendimiento, pantalla y batería. Xiaomi lo describe como un equipo que desafía los estándares Pro del mercado, equilibrando potencia y portabilidad para acercar la experiencia Leica a un público más amplio sin sacrificar autonomía ni capacidad creativa.

En diseño, la serie adopta un lenguaje minimalista y sobrio, con proporciones refinadas y un módulo de cámara que enfatiza la imagen como eje central. El modelo Ultra incorpora la estructura Xiaomi Guardian para reforzar durabilidad y transmitir solidez, mientras que la paleta de colores del Xiaomi 17 busca una expresión contemporánea que combine tecnología y estilo.

La propuesta no se limita a la fotografía: la serie integra mejoras en rendimiento y eficiencia energética, pantallas OLED de alto brillo con tasa de actualización adaptable y plataformas optimizadas para multitarea y creación de contenido. Xiaomi también aprovechó el evento para reforzar su ecosistema inteligente con nuevos productos AIoT, reafirmando su visión de ofrecer una experiencia conectada e intuitiva.

En el marco del centenario de Leica, la alianza adquiere un matiz cultural y técnico: Xiaomi presenta la serie 17 como un puente entre la herencia óptica de 100 años y el futuro de la imagen móvil, con dispositivos pensados para capturar momentos con precisión, estilo y autenticidad.

Además del lanzamiento de los smartphones, Xiaomi amplía su ecosistema con la serie Xiaomi Pad 8 (Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro). Ambos modelos apuestan por un diseño ultradelgado (desde 5.75 mm y 485 g), pantalla de 11.2” 3.2K con hasta 144 Hz, batería de 9200 mAh y Xiaomi HyperOS 3 para mejorar la productividad impulsada por IA. La versión Pro incorpora Snapdragon 8 Elite y carga de 67W, mientras la Pad 8 integra Snapdragon 8s Gen 4 y carga de 45W.

Precios y disponibilidad

Sobre precios y disponibilidad, Xiaomi informó que la serie Xiaomi 17 llegará en distintas configuraciones y colores, y que los detalles de precio y fechas de lanzamiento se anunciarán próximamente por región. Con este movimiento, la compañía reafirma su intención de acercar al público peruano y latinoamericano tecnología de vanguardia y experiencias fotográficas de alto nivel.