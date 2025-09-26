El Xiaomi 17 Pro Max ha llegado con dos pantallas y una batería ridículamente grande

El Xiaomi 17 Pro Max tiene dos pantallas, una batería de 7500 mAh y un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Se ha presentado la serie Xiaomi 17, cuyos modelos Pro cuentan con dos pantallas.

El Xiaomi 17 Pro Max tiene una enorme batería de 7500 mAh.

Los tres teléfonos cuentan con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Después de la llegada de la familia Xiaomi 15T, Xiaomi anuncia sus nuevos buques insignia, la serie Xiaomi 17, dispositivos con especificaciones muy llamativas.

El Xiaomi 17 Pro Max es el modelo superior y el más interesante, ya que tanto este como el Xiaomi 17 Pro tienen una segunda pantalla en la parte trasera, que se parece un poco a una versión más pequeña de la pantalla de la cubierta del Samsung Galaxy Z Flip 7.

Esta segunda pantalla se puede utilizar para encuadrar selfies tomadas con las cámaras traseras, mostrar widgets de aplicaciones e incluso jugar a videojuegos, si se combina con una funda oficial similar a la de la Game Boy.

En el caso del Xiaomi 17 Pro Max, se trata de una pantalla de 2,9 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17 Pro tiene una de 2,7 pulgadas, y ambos tienen una frecuencia de actualización de 120 Hz.

En cuanto a sus pantallas principales, el Xiaomi 17 Pro tiene una de 6.3 pulgadas y el Xiaomi 17 Pro Max tiene una de 6.9 pulgadas, y ambas tienen una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Imágen 1 de 2 Una funda tipo Game Boy para la serie Xiaomi 17 Pro (Crédito de la imagen: Xiaomi) The Xiaomi 17 (Crédito de la imagen: Xiaomi)

Baterías de gran capacidad y chipsets de gama alta

Otro aspecto destacado de estos teléfonos es la capacidad de su batería: el Xiaomi 17 Pro Max tiene una capacidad francamente ridícula de 7500 mAh, y el Xiaomi 17 Pro tiene una batería de 6300 mAh. A modo de comparación, el Samsung Galaxy S25 Ultra solo tiene una batería de 5000 mAh y el iPhone 17 Pro Max tiene una de 5088 mAh (o 4832 mAh fuera de EE. UU.).

Ambos teléfonos se cargan a 100 W, o a 50 W si se utiliza la carga inalámbrica, y ambos cuentan con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, el nuevo chipset insignia de Qualcomm, que debería hacer que estos teléfonos sean más potentes que cualquier otro teléfono Android disponible actualmente.

Además, ambos cuentan con un trío de cámaras de 50 MP en la parte trasera, que incluyen opciones gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 5x, junto con una cámara de 50 MP en la parte delantera. Además, ambos teléfonos tienen hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

El Xiaomi 17 básico es un poco menos interesante, ya que no tiene una segunda pantalla, pero sigue contando con una pantalla principal de 6.3 pulgadas, una cámara triple de 50 MP, un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una enorme batería de 7000 mAh.

Por ahora, estos teléfonos solo se comercializan en China, pero esperamos que uno o varios de ellos lleguen a Europa a principios del próximo año, aunque es muy improbable que se lancen en Estados Unidos, ya que Xiaomi no tiene mucha presencia allí.