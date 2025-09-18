El próximo buque insignia de Xiaomi tiene una segunda pantalla en la parte trasera, y no te creerás su nombre inspirado en el iPhone

Se han filtrado imágenes del Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max.

Estos teléfonos tienen un nombre y un bloque de cámara inspirados en el iPhone.

Sin embargo, también cuentan con características destacadas, como una pantalla trasera y un nuevo y potente chipset.

¿Te lo perdiste? Xiaomi reveló su próxima serie de teléfonos insignia y, hasta ahora, tenemos 3 cosas que compartir sobre estos dispositivos: dos de ellas parecen prometedoras y la otra es más cuestionable.

El aspecto cuestionable es el nombre, en particular el del modelo superior, el Xiaomi 17 Pro Max. Sí, has leído bien: el próximo teléfono insignia de Xiaomi se llama Xiaomi 17 Pro Max. A modo de referencia, el modelo superior actual de la serie es el Xiaomi 15 Ultra.

Por lo tanto, Xiaomi se ha saltado el número 16, muy probablemente para coincidir con el mismo número que la serie iPhone 17. Además, ha cambiado el nombre del modelo superior para que coincida con el del iPhone 17 Pro Max.

Es más, el bloque de la cámara del nuevo buque insignia de Xiaomi, que se muestra en un video teaser (vía Android Authority), parece más ancho y más parecido al del iPhone 17 Pro que en los modelos anteriores.

Xiaomi 17 Pro (Image credit: Xiaomi)

Pero, para ser justos, Xiaomi parece estar haciendo un mejor uso del gran bloque de la cámara que Apple, ya que, en lugar de ser en su mayor parte un espacio vacío, alberga una «pantalla trasera mágica».

Se trata de una pantalla secundaria situada en la parte trasera del teléfono, que se puede utilizar para ver la hora, como visor para las selfies (lo que significa que se pueden utilizar las cámaras principales para ellas) y para ver la información de las aplicaciones.

En realidad, esto no es nada nuevo para Xiaomi, ya que la empresa probó una idea similar con el Xiaomi Mi 11 Ultra hace años. En mi opinión, eso lo convirtió en uno de los teléfonos más interesantes de ese año y, aunque Xiaomi abandonó la pantalla trasera en los modelos posteriores, me alegra ver que vuelve a aparecer aquí, y en lo que parece ser una forma más grande y con más capacidades.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto podría ser realmente útil y sin duda ayudaría al Xiaomi 17 Pro y al Xiaomi 17 Pro Max a destacar entre sus rivales, incluida la serie iPhone 17.

Potencia extrema también

Otro aspecto destacable de estos teléfonos es que serán los primeros en utilizar el Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition.

En resumen, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el sucesor del Snapdragon 8 Elite, un chipset que equipa muchos de los mejores teléfonos Android de este año.

Por lo tanto, es muy nuevo y muy potente, y la Extreme Edition es aún más potente, con un núcleo CPU principal ligeramente más rápido, de 4,7 GHz.

Estos teléfonos saldrán al mercado antes de finales de septiembre, por lo que no habrá que esperar mucho para tenerlos, aunque aún está por ver si se lanzarán a nivel mundial en ese momento o solo en China inicialmente.

Pero, independientemente de cuándo lleguen, gracias a esa pantalla trasera, tienen posibilidades de convertirse en uno de los teléfonos más interesantes del mercado.