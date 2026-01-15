Ups, pura pantalla externa: el Ikko MindOne Pro es como un Galaxy Z Flip 7 sin plegarse

¿Dónde se han ido todos los teléfonos pequeños? Desde los mejores teléfonos económicos hasta los mejores teléfonos Android y los mejores iPhones, es extremadamente difícil encontrar un dispositivo con una pantalla de menos de seis pulgadas.

De hecho, hace años que no vemos un teléfono pequeño lanzado por una marca convencional. El último lanzamiento notable fue el ASUS Zenfone 10 en 2023, pero con el cambio de la línea Zenfone a pantallas más grandes en 2024 y el abandono de ASUS de los lanzamientos de teléfonos en 2026, parece que los aficionados a los teléfonos pequeños tendrán que buscar otras opciones este año.

Sin embargo, en el CES de este año, un fabricante de teléfonos pequeños presentó un diseño para un nuevo tipo de teléfono, un concepto que mantiene la compacidad y se inspira en las mejores experiencias de pantalla pequeña de la actualidad.

Me refiero al MindOne Pro de Ikko, una empresa tecnológica con sede en Hong Kong que, hasta ahora, se había especializado en la fabricación de audífonos y auriculares.

El MindOne Pro es un «teléfono del tamaño de una tarjeta» con una pantalla casi cuadrada de 4 pulgadas, una cámara de 50 MP con bisagra abatible para selfies y una serie de herramientas de inteligencia artificial que pueden conectarse a Internet de forma gratuita en 60 regiones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Todo eso suena muy bien, pero lo que realmente me ha llamado la atención es esa pequeña pantalla. Como alguien que echa mucho de menos su iPhone 5S, otro teléfono de 4 pulgadas, me parece genial que al menos una empresa vuelva a un formato móvil verdaderamente portátil.

El Ikko MindOne Pro cuenta con una pantalla casi cuadrada y una peculiar cámara abatible, todo ello en un diseño súper compacto. (Image credit: Ikko)

Sin embargo, el MindOne Pro no es exactamente como los antiguos teléfonos tipo barra de chocolate: como ya se ha mencionado, su pantalla es casi cuadrada, lo que lo hace parecer más un Galaxy Z Flip 7 o un Motorola Razr (pero sin la «tapa»). El teléfono mide 86 mm x 72 mm y tiene un grosor de 8,9 mm, sin incluir el módulo de cámara abatible.

Esto será música para los oídos de cualquiera que le guste usar teléfonos plegables por su pantalla exterior. Personalmente, yo utilizo la pantalla exterior de los teléfonos plegables para hacer búsquedas rápidas en Google e incluso para reproducir podcasts de vídeo mientras hago otras cosas; puede ser muy útil tener una opción compacta y discreta cuando necesitas consultar algo pero no quieres perderte en una pantalla enorme.

De hecho, aquí en TechRadar creemos que las pantallas de la cubierta de los teléfonos plegables son tan importantes que mantenemos una entrada para la mejor pantalla de cubierta en nuestra lista de los mejores teléfonos plegables. El MindOne Pro parece que podría ofrecer una experiencia similar a las personas a las que no les importa realmente la parte «plegable» de la ecuación.

Creo que el Ikko MindOne Pro tendrá mucho éxito entre personas como yo, que echan de menos los teléfonos pequeños pero quieren algo más potente que, por ejemplo, el Light Phone o los «teléfonos tontos» similares. El MindOne funciona con Android 15, así como con su propio software complementario Ikko AI OS, por lo que puede ejecutar un conjunto completo de aplicaciones esenciales para el día a día (aunque no se sabe hasta qué punto las aplicaciones estarán optimizadas para su pantalla poco habitual).

El año pasado cubrimos el proyecto MindOne en TechRadar Pro, pero su aparición en el CES nos permite ver mucho mejor el dispositivo (vía Android Authority) y sugiere que Ikko se está tomando en serio su lanzamiento al mercado.

Esto será un alivio para los seguidores de MindOne desde hace tiempo, ya que, aunque la campaña de Kickstarter de Ikko MindOne concluyó en agosto de 2025, el teléfono aún no se ha comercializado y, según las estimaciones de la propia empresa, la fecha de lanzamiento será en febrero de 2026.

La página de la campaña sugiere que, tras el MindOne Pro, saldrá al mercado un modelo no Pro, con cristal templado estándar en lugar de cristal de zafiro y sin acceso gratuito a Internet para las herramientas de IA, aunque no sabemos cuándo.

Por principio, no suelo recomendar gastar dinero en un producto que aún no está disponible. Por muy atractivo que sea el MindOne Pro, sugiero esperar a que esté disponible antes de desprenderse de su dinero. Con un precio de venta recomendado de 499 dólares/379 libras/759 dólares australianos, sin incluir ningún descuento por compra anticipada, el MindOne Pro es bastante asequible, pero sigue siendo mucho dinero para dejarlo pasar.

Quizás el MindOne Pro podría convencer a Samsung para que lanzara un teléfono Galaxy solo con funda (vale, no es probable, pero aún así me gustaría que sucediera) (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

La campaña de Kickstarter tuvo un gran éxito y recaudó un total de 11,5 millones de dólares hongkoneses, lo que equivale a aproximadamente 1,4 millones de dólares estadounidenses en el momento de escribir este artículo. También cabe destacar que Ikko ya ha financiado con éxito al menos un producto anterior, sus audífonos ActiveBuds.

Personalmente, espero que este exitoso crowdfunding llame la atención de los departamentos de I+D de los grandes fabricantes de teléfonos. No creo que Apple fabrique un teléfono compacto como el MindOne Pro, pero me encantaría que Samsung sacara un dispositivo similar basado en el Galaxy Z Flip 7.

En realidad, creo que es más probable que alguna de las marcas experimentales que operan fuera de China adopte este nuevo formato; me viene a la mente Xiaomi, gracias a su historial de experimentación y emulación (échale un vistazo al Xiaomi 17 Pro Max para ver a qué me refiero).

De todos modos, eso es pura especulación. Aun así, siempre es divertido ver cómo cobran vida teléfonos extravagantes y únicos; el año pasado marcó un punto álgido en el aburrido diseño de los teléfonos, así que espero sinceramente que el intrigante MindOne Pro pase pronto de su stand en el CES a las puertas de los clientes.

