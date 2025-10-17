Tu agenda, tus notas y tu reloj ahora piensan por ti con la IA de OPPO y Google

La nueva serie Oppo Reno14 llega para revolucionar la IA en dispositivos móviles.

¿Cómo? Gracias a una profunda integración de las capacidades avanzadas de Gemini en el dispositivo, al vincularlo con apps como Notas, Calendario o Reloj, Reno14 transforma varias tareas complejas en conversaciones sencillas. Además, los usuarios de Reno14 podrán explorar la nueva era de AI con tres meses de prueba de Google AI Pro, cortesía de OPPO.

"Nuestra misión en OPPO es usar la AI para empoderar significativamente a los usuarios, lo cual hemos logrado a través de las alianzas estratégicas, como nuestra colaboración con Google," dijo Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software de OPPO. "Con la serie Reno14, colaboramos de cerca con Google para integrar sistemáticamente a Google Gemini en las principales apps de OPPO, con la finalidad de que los usuarios puedan realizar tareas complejas a través de múltiples aplicaciones mediante consultas sencillas en lenguaje natural, lo que mejora su comodidad significativamente a través de la AI".

(Image credit: Oppo)

Gemini ahora funciona en tus apps

El verdadero potencial de la AI se libera cuando trabaja para ti sin interrupciones. En la serie Reno14, Gemini va más allá de su aplicación, a través de una colaboración con Google, Gemini ahora está conectada a apps básicas de OPPO como Notas, Calendario y Reloj. Ahora, los usuarios podrán realizar múltiples tareas complejas simplemente con el lenguaje natural. Podrán pedirle a Gemini que resuma un documento extenso y guarde los puntos clave del texto en Notas de OPPO. ¿Quieren seguir una receta de YouTube? Podrán pedirle a Gemini que ponga cada paso de la preparación en Notas para cocinar más tarde. ¿Tienen un viaje en puerta? Basta con decir "añade el viaje en Calendario de OPPO".

Esta integración perfecta también revolucionará la manera en la que exploras el mundo. La nueva versión de Circle to Search permite hacer una búsqueda instantánea al trazar un círculo sobre cualquier elemento en la pantalla, como la ropa de una modelo en redes sociales o sobre un punto de referencia en una foto. La AI no solo responde preguntas, también hace todo por ti cuando lo necesites.

(Image credit: Oppo)

Una sorpresa para usuarios de Reno14

Para que los usuarios puedan experimentar modelos de IA más avanzados y aumentar su productividad, OPPO ha preparado un regalo especial. Los propietarios de OPPO Reno14 recibirán una prueba de 3 meses de Google IA Pro. Esta promoción puede activarse en la app de Google One o Gemini para los dispositivos que cumplan con los requisitos, habilitando los modelos de AI de Google más avanzados, generación de videos con Veo 3 y hasta 2TB de almacenaje en la nube.

(Image credit: Oppo)

Esta profunda integración forma parte de la estrategia de AI que OPPO anunció en el MWC 2025 a comienzos de año. El compromiso de la compañía de llevar la AI generativa a 100 millones de usuarios no se trata solo de números, sino de ofrecer experiencias realmente útiles e integradas, y la serie Reno14 es un hito clave para lograrlo. Esta sólida colaboración representa un avance significativo en el compromiso de OPPO de proporcionar una experiencia de AI realmente fluida e intuitiva, impulsada por el trabajo en conjunto con líderes de la industria, como Google. 2

Precio y disponibilidad

La serie OPPO Reno14 está disponible a través de los principales distribuidores y en la tienda oficial de OPPO en la Ciudad de México. Reno14 tiene un precio de $14,999 MXN y está disponible en blanco ópalo y verde luminoso. Reno14 F tiene un precio de $9,999 MXN y está disponible en azul ópalo y verde luminoso