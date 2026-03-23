"Sin sacrificios apreciables": Según un nuevo informe, el iPhone Air ofrece un rendimiento líder en el mercado en un aspecto clave

La empresa de redes Ookla ha evaluado el módem C1X del iPhone Air

Los resultados muestran que supera con creces al iPhone 16e

Además, está a la altura del chip Qualcomm X80 del iPhone 17 Pro Max

Cuando se filtró la noticia de que Apple empezaría a equipar sus mejores iPhones con su propio chip de módem de desarrollo propio, surgieron dudas sobre cuánto tiempo tardaría el gigante de Cupertino en igualar el rendimiento inalámbrico de los componentes de la competencia, como los de Qualcomm. Pero, según un informe reciente de la empresa de redes Ookla, esas preocupaciones podrían haber sido exageradas.

En el informe, Ookla sometió a prueba el módem C1X de Apple, que se encuentra en el iPhone Air. Y, como muestran los resultados, su rendimiento es tan bueno que Ookla cree que los fans de Apple están obteniendo una «verdadera paridad de descarga» con el chip X80 de Qualcomm, líder del mercado. En comparación con los iPhones con el X80 y aquellos que utilizan el chip C1 de la generación anterior de Apple, Apple ha «establecido nuevos estándares para la latencia de red», cree Ookla.

Específicamente, Ookla probó el rendimiento 5G del chip C1X en el iPhone Air de Apple, y luego comparó los resultados con el Qualcomm X80 en el iPhone 17 Pro Max y el C1 de Apple en el iPhone 16e. Según los resultados de las pruebas de rendimiento, el C1X del iPhone Air superó al iPhone 17 Pro Max en latencia en 19 de los 22 mercados que Ookla evaluó. Si bien las diferencias fueron pequeñas, sugieren que Apple ha alcanzado a la oferta de su rival Qualcomm en solo un par de años.

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En cuanto a las velocidades de descarga, el C1X y el Qualcomm X80 estuvieron muy igualados. En las pruebas realizadas en Estados Unidos, por ejemplo, el X80 se impuso en condiciones normales y óptimas, mientras que el C1X tuvo ventaja en zonas con poca intensidad de señal. En todos los casos, las diferencias fueron mínimas.

En comparación con su propio chip C1, el C1X ofrece un «salto generacional», afirma Ookla. Se adelantó en velocidades de descarga y también ofreció una latencia mucho mejor, lo que sugiere que Apple ha podido mejorar significativamente sus capacidades inalámbricas entre generaciones de chips.

No todo fueron buenas noticias. El X80 de Qualcomm aún superó al C1X en términos de velocidades de carga, a veces con una diferencia de rendimiento de hasta un 32 %. Dicho esto, el C1X ofreció mejoras notables con respecto al C1 en esta área.

Una "mejora muy notable"

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Teniendo en cuenta que los chips C1 y C1X se lanzaron con solo un año de diferencia, la mejora en el rendimiento inalámbrico ha sido notable.

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Dado que Apple se ha comprometido a utilizar sus propios módems internos, ese tipo de mejora podría hacer que sus rivales se lo pensaran dos veces, especialmente ante la perspectiva del lanzamiento de un módem C2 en la gama del iPhone 18 de este año.

De hecho, Ookla afirma que el iPhone Air y el C1X ofrecen una "mejora muy notable con respecto al iPhone 16e en términos de capacidad para compartir contenido en la mayoría de los mercados incluidos en este análisis".

Pero empresas como Qualcomm no se duermen en los laureles, y se espera que la compañía equipe muchos de los mejores teléfonos Android con el módem X85 de próxima generación en los próximos meses. Eso podría inclinar la balanza a favor de Qualcomm una vez más.

Sin embargo, el mero hecho de que Apple sea capaz de competir con una fuerza tan consolidada como Qualcomm tan poco tiempo después de entrar en el mercado de los módems es una gran noticia para los fans de Apple. Ookla afirma que el impresionante rendimiento de latencia del C1X frente a sus competidores y a los propios chips anteriores de Apple significa que "Apple ha creado el módem más receptivo del mercado para el uso diario", uno que ofrece "ningún sacrificio perceptible en el rendimiento máximo de 5G en comparación con el dispositivo ‘Pro’, más voluminoso y con mayor capacidad".

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