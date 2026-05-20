Sí, Google utilizó un iPhone (y no un Pixel) para hacer una demostración de Gemini Spark en Google I/O, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo

Josh Woodward, de Google, utiliza un iPhone 17 Pro para hacer una demostración de Gemini Spark en la I/O 2026

Google hizo una demostración de Gemini Spark en un iPhone 17 Pro durante la Google I/O 2026

También se utilizaron Macs durante la presentación

Sin embargo, probablemente no fue una casualidad, ya que los usuarios de Apple representan un alto porcentaje de los clientes potenciales de Google

Si ayer seguiste la conferencia inaugural de Google I/O, quizá te hayas dado cuenta de que, durante una demostración de Gemini Spark, se utilizó un iPhone 17 Pro en lugar de un Google Pixel o cualquier otro teléfono Android. Puede parecer extraño, pero es casi seguro que no se trató de un accidente ni de un descuido.

Después de todo, Gemini Spark y otro software de Google están disponibles en iPhones —y en Macs, que también se vieron durante la presentación— y los usuarios de iPhone representan una gran cantidad de clientes potenciales para Google.

Según DemandSage, hay alrededor de 1.560 millones de usuarios de iPhone en el mundo, y en el mercado local de Google, Estados Unidos, el iPhone tiene una cuota de mercado del 57,24 %. Por lo tanto, los usuarios de iPhone son una base de clientes potenciales mucho mayor que los usuarios de Google Pixel, y si Google se enfoca principalmente en Estados Unidos, entonces se convierten en su mayor base de clientes potenciales.

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Josh Woodward, de Google, utilizando un iPhone durante la Google I/O 2026 (Image credit: Google)

Más fácil de vender

Por lo tanto, tiene sentido demostrar que herramientas como Gemini Spark funcionan bien en los iPhone, ya que probablemente sea más fácil lograr que los compradores de iPhone utilicen el software de Google que convencerlos de que se cambien a un Pixel.

Además, cualquiera que ya utilice un teléfono Pixel o un teléfono Android en general ya es cliente de Google, y probablemente necesite menos argumentos para usar los servicios de la empresa. Probablemente también den por sentado que Gemini Spark funciona en sus dispositivos, mientras que en el ecosistema de Apple habría menos certeza al respecto.

Así que, aunque pueda parecer extraño ver dispositivos de Apple en uso durante una presentación de Google, es casi seguro que esto se discutió y decidió de antemano.

¿Podría haber sido también un guiño sutil a la asociación de Google con Apple en materia de IA? Es muy posible. En cualquier caso, sabremos más sobre esa relación en la WWDC 2026, cuya celebración está confirmada para el 8 de junio.

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