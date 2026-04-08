Según un filtrador, los dos próximos iPhone podrían "apenas cambiar en cuanto a su aspecto", así que no será una opción para mi
Gracias, pero creo que paso
- Un filtrador afirma que el iPhone 17 "apenas cambiará en cuanto a su aspecto"
- También ha dicho que el iPhone Air 2 tendrá cambios externos mínimos
- Esto podría significar que los fans del iPhone se saltarán esta próxima generación
Si esperabas grandes cambios en el iPhone 18 y el iPhone Air 2, quizá debas moderar tu entusiasmo. Esto se debe a que un par de nuevas filtraciones sugieren que Apple solo introducirá cambios mínimos en estos próximos dispositivos cuando salgan al mercado en 2027, sin prácticamente ninguna novedad en cuanto a su aspecto externo.
Esa idea proviene del filtrador Fixed Focus Digital, quien recurrió a la red social china Weibo para explicar lo que esperaba de los próximos dispositivos. Comenzando con el iPhone 18, el filtrador afirmó que el producto podría presentar algunos cambios leves en cuanto al tamaño, pero que el diseño en sí mismo permanecería idéntico al del iPhone 17.
Específicamente, según Google Translate, Fixed Focus Digital escribió: «Fuentes de la industria indican que el iPhone 18 estándar se mantendrá prácticamente sin cambios en su apariencia, salvo por una posible diferencia leve en el tamaño». Eso no suena exactamente a una renovación profunda.El artículo continúa a continuación.
En cuanto al iPhone Air 2, Fixed Focus Digital dijo que esta será una «iteración normal». Eso parece implicar que no deberíamos esperar nada fuera de lo común, incluida la incorporación de una segunda cámara, que según han afirmado filtradores anteriores está en camino.
En definitiva, parece que los próximos iPhone no Pro de Apple no presentarán grandes cambios externos. Si bien esperamos que vengan con nuevos chips y quizás algunas mejoras internas, si esperas diseños renovados, es posible que no tengas suerte.
No te hagas ilusiones
Vi con gran interés la presentación del iPhone Air original, pero decidí no dar el paso. En ese momento, mi iPhone 16 Pro solo tenía un año y hacía todo lo que necesitaba. Y aunque el diseño ultradelgado del iPhone Air era fascinante, no me gustaba la idea de tener que renunciar a dos lentes de cámara para conseguirlo.
Las filtraciones anteriores que sugerían que el iPhone Air 2 vendría con dos cámaras traseras reavivaron un poco mi interés, pero dado que Fixed Focus Digital parece haber descartado esa idea, veo pocas razones para cambiarme al iPhone Air 2. Y con aún menos novedades supuestas para el iPhone 18, ese modelo queda descartado para mí.
¿Por qué optaría Apple por hacer tan pocos cambios en sus dispositivos? Una de las causas podría ser el software de la empresa. El enfoque de Apple para sus próximos sistemas operativos —incluidos iOS 27, macOS 27, watchOS 27 y más— es aparentemente uno de estabilidad, por lo que se centrará en mejorar la experiencia del usuario y eliminar errores en lugar de agregar montones de nuevas funciones. Al reducir el número de cambios de hardware, Apple reducirá la necesidad de modificar su software para adaptarse a estas actualizaciones.
Otra posibilidad es simplemente que Apple esté contenta con el aspecto actual de sus teléfonos. La innovación en los dispositivos móviles se ha ralentizado en los últimos años a medida que los diseños se han ido consolidando, y aunque el iPhone Air supuso un cambio relativamente radical para Apple, solo tiene un año de antigüedad. Eso podría hacer que cualquier cambio en su apariencia fuera difícil de justificar.
Sea como sea, cabe señalar que las afirmaciones de Fixed Focus Digital contradicen las de otros filtradores. En definitiva, no sabremos con certeza cuáles son los planes de Apple hasta que los nuevos dispositivos salgan al mercado (algo que ahora se baraja para el año que viene), pero a juzgar por los últimos rumores, no esperaría grandes cambios.
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.
- Antonio QuijanoEditor