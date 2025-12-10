Se prevé que el iPhone Fold sea el lanzamiento de smartphone más importante de 2026, pero estas tres cosas serían decisivas para mí

El iPhone plegable de Apple podría alcanzar una cuota del 22 % del mercado de los dispositivos plegables.

Se espera que suponga un gran desafío para los dispositivos plegables existentes.

A pesar de ello, hay tres aspectos principales que me preocupan al respecto.

A estas alturas, casi cualquier persona con un mínimo interés en la tecnología móvil sabe que Apple está trabajando en un iPhone plegable, un dispositivo que revolucionará el sector y que, según IDC, acaparará el 22% del mercado cuando salga a la venta a finales de 2026. Conociendo a Apple, es muy probable que su dispositivo plegable supere a sus rivales cuando llegue al mercado, pero los modelos de primera generación rara vez son perfectos.

Según los rumores que circulan hasta ahora, hay algunos aspectos que podrían obstaculizar seriamente su popularidad. Apple no es ajena a los fracasos en los últimos años —Apple Intelligence y los audífonos Vision Pro me vienen inmediatamente a la mente— y hay varios escollos evidentes que la empresa deberá evitar.

En mi caso, si alguno de los tres elementos siguientes está presente en el iPhone plegable, lo evitaré por completo.

1. Un precio altísimo

No hay vuelta de hoja: los teléfonos plegables cuestan una fortuna. El Samsung Galaxy Z Fold 7, que es nuestra elección como el mejor teléfono plegable del mercado, tiene un precio inicial de 1999 dólares/1799 libras/2899 dólares australianos, mientras que el OnePlus Open, considerado un plegable «económico», te costará al menos 1699 dólares/1599 libras (alrededor de 3200 dólares australianos) en OnePlus. Sin embargo, es probable que el próximo plegable de Apple supere incluso esas costosas cifras, ya que muchos analistas predicen que podría costar entre 2000 y 2500 dólares.

Desafortunadamente, un precio exorbitante parece casi inevitable, dado lo que sabemos sobre Apple. La empresa suele fijar precios para sus dispositivos un poco más altos que la competencia y, aunque no siempre es así, creo que podría ocurrir con algo como el iPhone plegable, teniendo en cuenta los rumores sobre la tecnología de alta gama que incorporará este teléfono. Si el precio de venta ronda los 2500 dólares, yo paso.

2. Una costura visible

Desde que aparecieron por primera vez en la costura, perdón, en escena, los teléfonos plegables han tenido un inconveniente llamativo: un pliegue notable en el centro de la pantalla. En algunos casos, esto empeora con el tiempo, pero incluso si no es así, es una imperfección molesta que contradice el enorme costo de estos dispositivos.

Los rumores sugieren que Apple está a punto de eliminar esta costura de su propio plegable y, conociendo las tendencias perfeccionistas de la empresa, no me sorprendería que lo consiguiera. Pero si no es así y el pliegue sigue siendo evidente durante el uso, descartaré el iPhone plegable.

Una imperfección tan evidente sería irritante después de haber gastado tanto dinero ganado con esfuerzo en lo que se supone que es la gama más alta de teléfonos de Apple.

3. Duración insuficiente de la batería

Una cosa que mucha gente subestima con los dispositivos plegables son los retos que plantea la duración de la batería. A diferencia de los mejores smartphones, los productos plegables tienen que alimentar varias pantallas al mismo tiempo. Si quieres que sean grandes y brillantes, se necesita mucha energía solo para mantener las pantallas encendidas (sin contar toda la energía adicional que requieren el chip, las aplicaciones y otros elementos).

Los mejores iPhones de Apple no se quedan atrás en cuanto a la duración de la batería, pero sus rivales Android suelen encabezar las listas. Eso me pone un poco nervioso en vísperas de la fecha de lanzamiento del iPhone plegable, ya que lo último que quiero es que mi costosa compra se apague antes de que termine el día.

Para que te hagas una idea, nuestras pruebas con el Samsung Galaxy Z Fold 7 revelaron que la duración de su batería es de unas 11 horas (con navegación web continua). En comparación, nuestras pruebas similares con la batería del iPhone Air dieron un resultado de 12 horas, navegando por Internet con 5G de forma continua y con un brillo de pantalla de 150 nits.

Es un resultado bastante decente y espero que el reciente trabajo de Apple en el iPhone Air haya ayudado a desarrollar baterías compactas y potentes para el iPhone plegable. Sin embargo, si la duración de la batería es decepcionante a pesar de esos avances, seré reacio a dar el paso.

