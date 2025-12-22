Una nueva filtración podría haber revelado la fecha de lanzamiento de la serie Galaxy S26 de Samsung, pero es posible que no salgan a la venta de inmediato

La serie Galaxy S26 podría anunciarse en febrero.

Entonces, es posible que podamos comprar los teléfonos en marzo.

Ha habido rumores recurrentes sobre un retraso en el lanzamiento.

¿Eres de los que no puede esperar más para conocer la nueva serie Galaxy S26? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues parece que los teléfonos no estarán disponibles para su compra hasta algún tiempo después de su gran presentación.

Según el veterano informante @UniverseIce, los teléfonos Galaxy S26 se presentarán en un evento Galaxy Unpacked en febrero, antes de salir a la venta en marzo. No se han dado más detalles, por lo que el intervalo entre el anuncio del lanzamiento y la fecha de venta podría ser tan pequeño como un día, o tan grande como 28 días.

Eso es más tarde en el año que la gama Galaxy S25, que debutó en enero de 2025, pero ya esperábamos un retraso con los teléfonos de 2026. Se cree que parte del motivo de la espera es que Samsung canceló el modelo Galaxy S26 Edge y decidió restablecer el modelo Galaxy S26+.

También se ha hablado de un debate interno en Samsung sobre qué esquema de nomenclatura utilizar para estos teléfonos, con menciones ocasionales a un modelo Pro. Sin embargo, por ahora parece que los nombres serán los mismos que este año.

No es la primera vez que oímos hablar de que la fecha de lanzamiento y la fecha de disponibilidad del Galaxy S26 no coinciden, pero el rumor anterior sugería un anuncio en enero antes de su envío en febrero, por lo que parece que el calendario de Samsung se ha retrasado desde entonces.

Samsung suele ser muy eficaz a la hora de poner a la venta sus teléfonos tan pronto como se anuncian, o poco después. Por ejemplo, en el caso del Samsung Galaxy Z Fold 7, transcurrieron un par de semanas entre el anuncio del teléfono plegable y su puesta a la venta (con pedidos anticipados entre medias).

Todo apunta a que esta vez la espera será más larga, lo que tal vez refleje el año bastante caótico que parece haber tenido Samsung en lo que respecta a la preparación de sus productos y a la decisión de lanzar o no un sucesor del Samsung Galaxy S25 Edge, que (al igual que el iPhone Air) no parece haber tenido mucho éxito.

Como es habitual, parece que la mayoría de las mejoras importantes serán exclusivas del modelo Ultra en lo que respecta a la serie Galaxy S26: es posible que veamos una mejora en la batería y en la cámara, además del aumento de rendimiento habitual de un año a otro.

