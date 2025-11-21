Se ha filtrado la línea de smartphones de Samsung para 2026: esto es lo que podemos esperar y cuándo

Se han filtrado los números de modelo de seis próximos teléfonos Samsung.

Se cree que pertenecen a los modelos Galaxy S y Galaxy Z.

Gracias a los rumores anteriores y a la experiencia pasada, tenemos una idea bastante clara de cuándo se lanzarán estos teléfonos.

2025 está por quedar atrás, así que es tiempo de pensar en la sección de smartphones para el próximo año (2026), y aunque no hay información oficial, aquí tenemos una idea de lo que podríamos esperar.

En el caso de Samsung, ahora tenemos una idea aún más clara, ya que se han filtrado los números de modelo de muchos de sus teléfonos para el 2026.

Android Authority ha desvelado estos números de modelo y, aunque no especifica exactamente dónde los ha encontrado, es probable que los haya descubierto en el código del software One UI de Samsung, ya que la empresa encontró anteriormente una lista de modelos de 2025 en ese código.

En cualquier caso, los números de modelo no incluyen demasiadas sorpresas, pero hay al menos un elemento interesante en ellos, que veremos a continuación. Y, como mínimo, nos dan más certeza sobre los teléfonos Samsung de gama alta que veremos el próximo año. A continuación, detallamos los modelos que parece que tendremos, divididos por la época del año en que es probable que se lancen.

A principios de 2026

El sucesor del Samsung Galaxy S25 podría salir al mercado pronto. (Image credit: Philip Berne / Future)

En primer lugar, a principios de 2026 esperamos que Samsung lance un trío de teléfonos Galaxy S, y de hecho se han encontrado los números de modelo correspondientes.

Android Authority afirma haber encontrado los números de modelo SM-S942, SM-S947 y SM-S948, que probablemente pertenezcan al Samsung Galaxy S26, al Samsung Galaxy S26 Plus (o posiblemente al Edge) y al Samsung Galaxy S26 Ultra, respectivamente.

A modo de referencia, el Samsung Galaxy S25 tiene el número de modelo SM-S931, el Samsung Galaxy S25 Plus es SM-S936, el Samsung Galaxy S25 Edge es SM-S937 y el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene el número de modelo SM-S938.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Así que, dado que estos nuevos números de modelo siguen el mismo formato, solo con un aumento de 10 u 11 en el número, es de suponer que se trata de los sucesores.

Estos números de modelo no nos dicen cuándo se lanzarán estos teléfonos, pero basándonos en lo ocurrido en el pasado, esperamos que sea en enero o febrero, y la filtración más reciente lo confirma, lo que sugiere que la serie Samsung Galaxy S26 podría anunciarse a finales de enero y salir a la venta a mediados de febrero.

Dicho esto, una filtración anterior sugería que estos teléfonos se habían retrasado debido a que, según se informa, Samsung sustituiría el Galaxy S26 Edge por un Samsung Galaxy S26 Plus. Sin embargo, incluso esta filtración sugiere que veremos los teléfonos en marzo, por lo que no deberíamos esperar demasiado, incluso si esta filtración es precisa.

Mientras tanto, una tercera filtración se sitúa en un término medio y sugiere que la serie Samsung Galaxy S26 llegará el 25 de febrero. Así que, por ahora, estamos seguros de que los teléfonos se lanzarán entre enero y marzo, pero creemos que lo más probable es que sea en enero o febrero.

Julio 2026

El sucesor del Z Flip 7 de Samsung probablemente llegará en julio (Image credit: Philip Berne / Future)

Android Authority también ha encontrado otros tres números de modelo, concretamente SM-F971, SM-F776 y SM-F976. Se cree que se trata del Samsung Galaxy Z Flip 8 FE, el Samsung Galaxy Z Flip 8 y el Samsung Galaxy Z Fold 8, respectivamente.

A modo de referencia, el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tiene el número de modelo SM-F761, el Samsung Galaxy Z Flip 7 es SM-F766 y el Samsung Galaxy Z Fold 7 es SM-F966, por lo que estos nuevos números de modelo siguen el mismo formato.

En el caso del Z Fold 8 y el Z Flip 8, también hay un aumento de 10 en la numeración, pero curiosamente, el teléfono que se cree que es el Samsung Galaxy Z Flip 8 FE tiene un número 210 más alto que su predecesor.

Por lo tanto, es posible que se trate en realidad de un teléfono diferente o que Samsung lo considere una gran mejora con respecto al Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Pero también es posible que el número mucho más alto no tenga ningún significado especial. Por lo tanto, por ahora no le daríamos demasiada importancia.

En cualquier caso, basándonos en lo ocurrido en el pasado, es probable que estos próximos teléfonos plegables se lancen en julio. Dicho esto, aún no se ha filtrado ninguna fecha de lanzamiento para estos teléfonos, por lo que siempre existe la posibilidad de que Samsung se desvíe de este mes.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.