Samsung presenta el Galaxy Z Trifold, un dispositivo plegable que hace honor a su nombre

¡La espera terminó! El Samsung Galaxy Z Tri-fold, posiblemente el teléfono inteligente más esperado y comentado (después del Apple iFold) saldrá a la venta este mes.

Samsung anunció el lunes por la noche (1 de diciembre de 2025) que lanzará su primer teléfono Galaxy plegable en tres partes este mes en Corea del Sur (12 de diciembre) y que luego llegará a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026 (no se sabe nada sobre su disponibilidad en el Reino Unido y Australia).

Según las especificaciones detalladas que ha facilitado Samsung, parece un dispositivo extraordinario y de vanguardia. Desplegado, es una pantalla QXGA+ Dynamic AMOLED de 10 pulgadas increíblemente delgada (3,9 mm) con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 1600 nits. Desplegado, es incluso más delgado que el Samsung Galaxy Z Fold 7, de 4,2 mm, y el Samsung Galaxy S25 Edge, de 5,8 mm.

Plegado, el Samsung Galaxy Z Trifold es un smartphone ligeramente grueso (12,9 mm) con una pantalla Dynamic AMOLED FHD+ de 6,5 pulgadas.

Mucha tecnología nueva

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Samsung) (Crédito de la imagen: Samsung) (Crédito de la imagen: Samsung)

En general, sin embargo, parece una maravilla de la ingeniería, con dos tipos diferentes de bisagras: una tiene que ser más ancha para poder doblar la tercera sección sobre las otras dos. Samsung afirma que las bisagras de titanio con estructura de doble riel funcionan en armonía. Cabe preguntarse si el despliegue de una requiere el despliegue de la otra, lo que significa que no se puede tener solo dos tercios de la pantalla, sino que es probable que se tenga la pequeña cubierta de 6.5 pulgadas o se acceda a la tableta completa de 10 pulgadas.

El marco de aluminio blindado está diseñado para evitar que una parte de la pantalla de 10 pulgadas toque otra parte de la misma, lo que evita el desgaste, el desgarro y los daños. También hay una «capa reforzada» especial para ayudar a proteger la pantalla flexible.

(Image credit: Samsung)

Sistema de triple cámara para el tri-fold

En el exterior se encuentra la pantalla de cubierta, flanqueada por paneles de polímero reforzado con fibra y respaldo de cerámica. El lado izquierdo alberga el considerable saliente de la triple cámara, que cuenta con un gran angular de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP (campo de visión de 120 grados) y un zoom óptico de 3 aumentos de 10 MP.

También hay un recorte para la cámara selfie de 10 MP en la pantalla de la cubierta y otro recorte para la cámara selfie de 10 MP en la pantalla flexible de 10 pulgadas. Se trata esencialmente de la misma configuración de cámaras que el Z Fold 7, aunque no sabemos mucho sobre los sensores de imagen que hay detrás de las lentes.

Incluso más que la pantalla de 8 pulgadas que se obtiene al desplegar el Samsung Galaxy Z Fold 7, este tríptico de 10 pulgadas parece haber sido diseñado para trabajar. Samsung destaca la compatibilidad integrada con Dex y la multitarea. El sistema admitiría hasta cuatro espacios de trabajo con cinco aplicaciones cada uno. Alternativamente, la pantalla desplegada podría utilizarse como tres smartphones de 6.5 pulgadas conectados, pero en los que se podría arrastrar y soltar fácilmente entre las aplicaciones en ejecución.

Naturalmente, también será una pantalla de cine de bolsillo para aplicaciones como Netflix y YouTube. Lo único que podría faltar es un soporte.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Samsung) (Crédito de la imagen: Samsung)

El Samsung Galaxy Z Trifold puede estar bien equipado para reproducir una película de larga duración o un evento de streaming prolongado: cuenta con una batería de 5600 mAh repartida en los tres segmentos.

Y es probable que se pueda jugar en la pantalla grande. Bajo el capó, el Z Trifold funcionará con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, lo que significa que el chip de 3 nm probablemente esté ligeramente overclockeado para este dispositivo plegable en tres. Para respaldarlo, el SoC contará con 16 GB de RAM y, para empezar, 512 GB de almacenamiento. Habrá disponible un modelo de 1 TB del Z Trifold.

Lo que no sabemos es el precio. La mayoría de los rumores lo sitúan entre 3000 y 3500 dólares, lo que parece una apuesta segura si tenemos en cuenta que el Samsung Galaxy Z Fold 7 cuesta a partir de 1999,99 dólares (aunque las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday han supuesto descuentos considerables).

Una sorpresa de Samsung

(Image credit: Samsung)

No es habitual que Samsung revele tanta información sin hacer mucho ruido. Quizás sea porque el Samsung Galaxy Z Trifold aún está a meses de salir al mercado en Estados Unidos (y posiblemente aún más en el Reino Unido y Australia), y Samsung quiere utilizar su país natal como una especie de gran laboratorio de pruebas para el nuevo dispositivo.

Sin embargo, el anuncio plantea la pregunta de cómo influirá el lanzamiento del Z Trifold en lo que se espera que sea el lanzamiento de la línea Galaxy S26. La mayoría de la gente espera que eso ocurra a finales de enero o principios de febrero de 2026. Quizás la gran fiesta de presentación del Z Trifold coincida con la esperada revelación de la línea S26 de Samsung. Lo único extraño de ese escenario es que el único teléfono con triple pliegue se separe de lo que debería ser el lanzamiento de sus primos plegables, el Z Fold 8 y el Z Flip 8, en algún momento a mediados de 2026.

Todo se revelará muy pronto. Mientras tanto, estamos ansiosos por saber cuándo podremos tocar y probar el Samsung Galaxy Z Trifold y cuánto nos va a costar.

