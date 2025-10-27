Probablemente no puedas comprar el Galaxy tri-fold, pero eso podría ser una bendición disfrazada

Fuente confiable afirma que el Samsung Galaxy tri-fold probablemente solo se lanzará en algunas regiones asiáticas.

Esto está ligeramente en desacuerdo con una filtración anterior, que sugería que "podría" tener un lanzamiento más amplio.

Como probablemente será un teléfono caro e imperfecto, de todos modos puede que no sea una gran compra.

Una de las mayores preguntas en torno al próximo Samsung Galaxy tri-fold es dónde estará realmente disponible y, por lo tanto, si será posible comprarlo, y ahora tenemos nueva información al respecto.

Según Evan Blass , un filtrador con un historial excelente, el Samsung Galaxy tri-fold (o Samsung Galaxy TriFold, como sugiere una filtración que se llamará) probablemente sólo se venderá en Corea del Sur, China, Taiwán, Singapur y posiblemente los Emiratos Árabes Unidos.

No parecen estar completamente seguros, pero afirman que es muy improbable que el Samsung Galaxy triple plegable se venda fuera de estas regiones. Aun así, aún hay esperanza, ya que una filtración anterior sugirió que países como EE. UU. y el Reino Unido podrían ver un lanzamiento.

Unfortunately for foldable enthusiasts -- and despite recent rumors to the contrary -- I think it's very unlikely that Samsung will release its first trifold beyond Korea, the greater Chinese market (including Singapore & Taiwan), & possibly the UAE. I'd love to be wrong, though.October 26, 2025

Sin embargo, no somos optimistas, ya que, aparte de que Blass suele acertar en cuestiones relacionadas con los teléfonos, el Samsung Galaxy plegable de tres pliegues no parece una propuesta muy atractiva para el mercado masivo. Es un formato de teléfono totalmente nuevo (al menos en los mercados occidentales), por lo que Samsung aún no sabe si tendrá mucha demanda, y dado su probable precio muy alto, probablemente no la habrá.

Como tal, tendría sentido que la compañía le diera un lanzamiento bastante limitado y, si le va lo suficientemente bien, tal vez seguir con un nuevo modelo un año después que tenga una distribución más amplia.

Más vale esperar

Si esperabas poder comprar el Samsung Galaxy tri-fold, esto podría ser decepcionante, pero como señala Blass en otra publicación , esta disponibilidad limitada podría ser una bendición disfrazada, ya que, al igual que el Samsung Galaxy Fold original, podría ser un producto sin pulir e imperfecto.

Por lo tanto, es muy probable que sea mejor esperar a la segunda generación del dispositivo, donde Samsung habrá recibido comentarios de los usuarios y probablemente habrá realizado algunas mejoras significativas.

Por supuesto, no hay garantía de que alguna vez habrá un modelo de segunda generación, o de que un dispositivo de este tipo se lance más ampliamente que el Samsung Galaxy tri-fold inicial: todo eso probablemente dependerá de cómo se desempeñe este primer modelo.

Y como no podemos descartar por completo que este primer modelo llegue a nivel global, aún así vale la pena estar atento a su lanzamiento, que según las filtraciones ocurrirá el 31 de octubre o el 1 de noviembre , por lo que podríamos estar a solo unos días de verlo.