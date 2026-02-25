Pensaba que el Samsung Galaxy S26 Ultra era una actualización aburrida, pero luego vi la pantalla de privacidad...

Samsung acaba de lanzar dos nuevos teléfonos y, si esperabas un cambio importante en el hardware, la verdad es que son un poco decepcionantes. Con mejoras porcentuales en el brillo de la cámara, así como en el rendimiento de la NPU, la CPU y la GPU, los Samsung Galaxy S26, S26 Plus y S26 Ultra se parecen un poco a sus equivalentes S25, con algunos ajustes de software en lugar de algo especial.

Excepto, por supuesto, por la pantalla de privacidad.

Exclusiva del Samsung Galaxy S26 Ultra (un hecho realmente decepcionante), esta configuración deja en evidencia al filtro de privacidad de la funda de tu teléfono y ayuda al nuevo teléfono a destacar en un mercado saturado.

Al igual que los protectores de pantalla que ya se pueden comprar, la pantalla de privacidad de Samsung oculta lo que hay en la pantalla del teléfono a los curiosos, pero te permite seguir viendo la pantalla. La gran diferencia es que es mucho más inteligente.

A diferencia de los protectores de privacidad estándar, Samsung ha integrado su filtro de privacidad en la pantalla a nivel de píxeles, lo que significa que puedes activarlo o desactivarlo según tus necesidades. Incluso puedes controlarlo aplicación por aplicación.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Hamish Hector) (Crédito de la imagen: Future / Hamish Hector)

Así que cuando estés viendo YouTube y compartiendo la pantalla de tu teléfono, o enseñándole a tu pareja un meme divertido de Reddit, puedes desactivar el filtro de privacidad, y luego, cuando pases a tu aplicación bancaria o necesites introducir una contraseña, puedes configurarlo para que se active la pantalla de privacidad.

Incluso puedes cambiar la configuración para que tus ventanas emergentes de notificaciones sean privadas, lo cual es algo realmente mágico de ver en acción, ya que el teléfono oscurece automáticamente solo una pequeña parte de la pantalla.

Después de ver y utilizar esta función, puedo decir que es excepcional. Funciona de maravilla y creo que será la función que todos los demás usuarios de teléfonos envidiarán. Yo ya lo estoy y espero que mucha gente desee que los modelos premium y los smartphones más estándar adopten esta tecnología cuando llegue su próxima actualización.

Cómo activar la pantalla de privacidad en tu Samsung Galaxy S26 Ultra

La visualización de la privacidad se gestiona en los ajustes de tu S26 Ultra, donde también puedes configurar las preferencias de tus aplicaciones. Utiliza la función de búsqueda de ajustes para encontrar los menús y submenús adecuados.

Ahora hay incluso un botón en los ajustes rápidos del teléfono: solo tienes que deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla y verás la nueva opción.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

¿Cómo funciona la visualización de la privacidad?

Samsung nos ha explicado que esta función se activa apagando los píxeles de ángulo más amplio y dejando solo los píxeles activos que se enfocan como focos para enviar la luz directamente hacia delante.

Esto significa que hay una ligera diferencia de color y brillo cuando se activa la pantalla de privacidad, pero no es un cambio tan grande como cabría esperar.

No está claro si desactivar estos píxeles ayudará a mejorar la duración de la batería del teléfono, aunque Samsung explicó que, al desactivarse los píxeles anchos, los píxeles estrechos se iluminan, por lo que espero que la duración de la batería del teléfono no cambie mucho al cambiar de modo.

¿Se incorporará la pantalla de privacidad a otros teléfonos Samsung?

No podemos predecir qué teléfonos Samsung futuros contarán con esta función, pero no esperes que se implemente en teléfonos más antiguos. Aunque esta herramienta incluye algunos elementos de software, se trata fundamentalmente de una función de hardware que requiere una pantalla especial que actualmente es exclusiva del S26 Ultra.

Samsung ha confirmado que es imposible incorporar esta función en dispositivos más antiguos, lo que significa que tendrás que actualizar a su modelo insignia premium si la pantalla de privacidad es una función que te interesa.

