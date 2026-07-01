Las filtraciones sobre las especificaciones y las fundas del Samsung Galaxy Z Fold 8 llenan los vacíos del nuevo avance de Samsung

Se ha filtrado una lista casi completa de las especificaciones del Samsung Galaxy Z Fold 8

También hemos visto imágenes filtradas del Z Fold 8, el Z Fold 8 Ultra y el Z Flip 8

Además, un filtrador afirma que ninguno de estos teléfonos contará con Privacy Display

Probablemente falte menos de un mes para el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 8 y sus modelos hermanos; el 22 de julio se ha mencionado repetidamente como la fecha de presentación, y Samsung incluso ha dado recientemente algunas pistas sobre sus próximos dispositivos plegables.

Lamentablemente, esas pistas no revelaron mucho, pero tres filtraciones nos han revelado casi todo lo que necesitamos saber sobre el Samsung Galaxy Z Fold 8 —suponiendo que los detalles aquí sean correctos—.

En primer lugar, el reconocido filtrador Ahmed Qwaider ha compartido una lista de especificaciones casi completa, en la que afirma que el Galaxy Z Fold 8 contará con una pantalla plegable de 7.6 pulgadas a 120 Hz y una pantalla de cubierta de 5.5 pulgadas, ambas con resolución QHD+.

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Al parecer, también contará con una cámara gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP y dos cámaras para selfies de 10 MP (una en cada pantalla). En cuanto al rendimiento, se dice que utilizará un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de gama alta y 12 GB de RAM, junto con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Qwaider también afirma que el Samsung Galaxy Z Fold 8 tendrá una batería de 4,800 mAh, pesará 201 g y medirá 123.9 x 81.9 x 9.7 mm cuando esté plegado y 123.9 x 161.4 x 4.5 mm cuando esté desplegado.

Algunas de estas especificaciones podrían parecer un paso atrás respecto al Samsung Galaxy Z Fold 7 —por ejemplo, aquí se menciona una cámara menos—, pero eso se debe a que se espera que el teléfono denominado Samsung Galaxy Z Fold 8 sea un modelo nuevo, más ancho y más corto, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra probablemente sea el verdadero sucesor del Z Fold 7.

Los tres teléfonos que aparecen en la imagen

Imágen 1 de 2 Una imagen filtrada del Samsung Galaxy Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Android Headlines) A leaked render of the Galaxy Z Fold 8 Ultra and Galaxy Z Flip 8 (Crédito de la imagen: Android Headlines)

De todos modos, Android Headlines también ha compartido recientemente algunas imágenes renderizadas del Samsung Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Fold 8 Ultra y el Samsung Galaxy Z Flip 8.