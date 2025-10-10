La última filtración sobre el teléfono plegable de Samsung podría haber revelado su diseño definitivo, que podría incluir tres baterías

Una patente publicada recientemente muestra el Samsung plegable en tres partes.

Se pliega hacia adentro y tiene tres baterías independientes incorporadas.

El teléfono inteligente podría salir al mercado antes de finales de octubre.

¿Eres de los que ha estado esperando el lanzamiento oficial del smartphone "trifold" de Samsung desde que se dio a conocer en enero? De ser así, te tenemos noticias, pues parece que su llegada es inminente, y una patente publicada en Corea del Sur, país de origen de la compañía, podría revelar su diseño final.

Esta patente fue descubierta por GalaxyClub (a través de SamMobile) y contiene algunos datos interesantes. En primer lugar, muestra lo que podría ser el diseño definitivo del dispositivo plegable, con dos bisagras para la pantalla y tres segmentos de visualización.

Como se rumoreaba, el teléfono se pliega hacia dentro, a diferencia del Huawei Mate XT tri-fold, por lo que se necesita una segunda pantalla para el exterior, cuando el teléfono está cerrado. Una de las bisagras es ligeramente más grande, ya que tiene que plegar dos secciones del dispositivo.

Además, podemos ver que hay tres baterías: una en cada uno de los segmentos plegables, y cada una de un tamaño diferente. Esperamos que sea un dispositivo relativamente delgado, algo que respalda esta solicitud de patente, y es tranquilizador ver que Samsung se esfuerza por maximizar la duración de la batería dadas las limitaciones del formato.

Los rumores hasta el momento

El Samsung Galaxy Z Fold 7, recientemente lanzado al mercado. (Image credit: Philip Berne / Future)

Desafortunadamente, esta patente no nos da ninguna pista sobre las especificaciones o las características que tendrá este teléfono, aunque se puede suponer que contará con un sistema de cámara triple bastante estándar en la parte trasera y un puerto USB-C en la parte inferior para la carga y la transferencia de datos, como era de esperar.

La patente se presentó hace aproximadamente un año, aunque acaba de publicarse y hacerse pública. Coincide con lo que ya esperábamos en cuanto al diseño y al funcionamiento del complejo mecanismo de plegado.

Las filtraciones anteriores apuntaban a un conjunto de características poco sorprendentes, como NFC y carga inalámbrica, y una marca registrada por Samsung sugiere que se llamará Galaxy Z Trifold. También debería incluir algunos trucos interesantes para la multitarea.

La pregunta final es cuándo lo veremos realmente. Samsung ha prometido que el tríptico verá la luz antes de que termine el año, mientras que una filtración reciente apunta a un lanzamiento a finales de este mes. No está claro si el teléfono estará ampliamente disponible a nivel internacional, pero esperamos que así sea.

