La serie Samsung Galaxy S26 podría lanzarse en cualquier momento, y creo que estos son los descuentos más probables en el momento del lanzamiento

Si los rumores son ciertos, estamos a solo unas semanas del lanzamiento de la próxima generación de dispositivos Samsung Galaxy. La primera conferencia Samsung Unpacked es tradicionalmente cuando se presentan los dispositivos, y eso podría tener lugar tan pronto como el 25 de febrero, según las últimas filtraciones.

Con la serie Galaxy S26 a la vuelta de la esquina, vale la pena sopesar tus opciones si estás pensando en actualizar tu dispositivo. Durante todo el año, en TechRadar informo a nuestros lectores sobre las mejores ofertas en teléfonos celulares, por lo que he estado reflexionando sobre cuáles son los descuentos más probables para esta semana.

Puedes consultar los descuentos más probables para Estados Unidos y Reino Unido, así como las predicciones de precios, a continuación. Como nota al margen, cabe mencionar que todo lo que aquí se expone son especulaciones fundamentadas. Los dispositivos aún no se han anunciado, y mucho menos se han confirmado detalles como las especificaciones o los precios, así que tenlo en cuenta.

¿Cuánto costará la serie Galaxy S26?

The most likely prices Galaxy S26: 799$ (dólares) / 799 £

Galaxy S26 Plus: 999$ (dólares) / 999 £

Galaxy S26 Ultra: 1299$ (dólares) / 1249 £

Esta es una pregunta difícil. En este momento hay varios factores macroeconómicos que sugieren que es probable que se produzca un aumento de precios. La inflación y la actual crisis de los precios de la memoria RAM, por ejemplo, han afectado considerablemente al precio de la tecnología en el último año en algunos casos.

Sin embargo, las grandes empresas como Apple y Samsung suelen tener suficiente poder y peso en el mercado como para absorber los costos. Apple, por ejemplo, mantuvo los últimos iPhones al mismo precio que la generación anterior, y hemos visto algunos rumores de que Samsung podría tener la intención de hacer lo mismo con la serie S26.

Si ese es el caso, los dispositivos deberían salir al mercado a un precio de 799 dólares/799 libras/1399 dólares australianos (estándar), 999 dólares/999 libras/1699 dólares australianos (Plus) y 1299 dólares/1249 libras/2149 dólares australianos (Ultra).

¿Cuáles son las posibles ofertas para el Galaxy S26?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Descuentos por cambio de modelo de hasta 1200$ dólares /600 £.

Posibilidad de pequeños obsequios.

En Estados Unidos, las mejores ofertas girarán casi con toda seguridad en torno a grandes descuentos por cambio de dispositivo en las principales operadoras. Recientemente hemos visto descuentos de hasta 1200 dólares en dispositivos de gama alta como el iPhone 17 Pro Max, por lo que es casi seguro que habrá algo similar para la serie Galaxy S26.

Es probable que las operadoras reserven los mayores descuentos para sus planes más caros, por lo que, en el caso del Ultra, por ejemplo, es probable que necesites una nueva línea con un plan que costaría al menos 80 dólares al mes por una sola línea. Los planes más baratos suelen incluir descuentos que alcanzan un máximo de unos 830 dólares por el dispositivo, lo que es suficiente para cubrir el costo total del dispositivo Galaxy estándar o del iPhone.

Las ofertas de Samsung también deberían incluir descuentos por cambio de dispositivo. El descuento récord en dispositivos desbloqueados (que he visto personalmente) es un descuento máximo de 1100 dólares en el Galaxy Z Fold 7. Lamentablemente, el distribuidor oficial ha reducido sus descuentos en los últimos meses, con el S25 Ultra con un descuento de hasta 700 dólares. Espero (y deseo) que Samsung aumente un poco los descuentos para el próximo lanzamiento del S26.

Una pregunta que queda pendiente con todas las ofertas anteriores es: ¿habrá algún otro obsequio con los dispositivos? El periodo inicial de preventa y los eventos puntuales como el Black Friday suelen ser momentos en los que las operadoras incluyen relojes inteligentes y tabletas junto con sus ofertas de teléfonos. Estos están vinculados de nuevo a las líneas de telefonía móvil, pero hay muchas posibilidades de que veamos promociones similares en las operadoras en las próximas semanas.

(Image credit: Future / Chris Hall)

En el Reino Unido así como otros países, puedes esperar una actualización similar centrada en el intercambio en las grandes redes. Empresas como EE, O2 y Three suelen ofrecer descuentos por intercambio de hasta 600 libras esterlinas, combinando un descuento en el propio dispositivo con un plan ilimitado más barato.

Otra oferta habitual, especialmente en las redes más pequeñas, es incluir más datos mensuales en un plan cuando se compra un teléfono con contrato. En estos casos, es posible que los teléfonos tengan el precio completo, pero se obtiene una mejor oferta en el plan durante un periodo de dos o tres años.

Por último, también está Samsung UK, que suele ofrecer descuentos por cambio de aparato de entre 500 y 600 libras esterlinas. Los descuentos aquí no son tan buenos como los de la tienda oficial de EE. UU., pero Samsung UK tiende a ser más parcial con los obsequios gratuitos, como cargadores y audífonos. La tienda Samsung UK incluso ha regalado Chromebooks con los teléfonos en alguna ocasión, pero eso suele ser una oferta especial del Black Friday.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre la serie Galaxy S26?

Desde hace tiempo circulan diversos rumores sobre estos dispositivos, pero la opinión generalizada en este momento es que se espera otra actualización relativamente iterativa.

Creemos que las mejoras más probables girarán en torno a un nuevo chipset, una pantalla con privacidad y carga inalámbrica magnética. Lo que no esperamos es un rediseño drástico ni un nuevo hardware para la cámara, ya que es probable que la marca continúe centrándose en las funciones de software integradas con IA y en el rendimiento general.

Si quieres obtener un resumen fantástico de las características y especificaciones más probables de los próximos teléfonos, te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a nuestra página de rumores sobre el Galaxy S26.