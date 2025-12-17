La mejor característica del Samsung Galaxy Z Trifold no será su hardware: aquí te explico por qué me entusiasma más DeX

Después de meses de rumores, Samsung presentó oficialmente el Galaxy Z Trifold, su primer smartphone "tríptico", el cual hace unos días salió a la venta en Corea y pronto llegará a diferentes países.

Como es lógico, gran parte del debate en torno al Galaxy Z Trifold se ha centrado en su nuevo y brillante hardware: el teléfono cuenta con una pantalla exterior de 6,5 pulgadas y una pantalla interior plegable de 10 pulgadas sostenida por dos bisagras. Dentro de su esbelto chasis de 3,9 mm de grosor se encuentra el chipset Snapdragon 8 Elite para Galaxy y 16 GB de RAM; en resumen, promete ser una auténtica potencia.

Pero aunque en los días posteriores al anuncio me preocupaba el nuevo hardware, concretamente el nuevo y atractivo mecanismo de bisagra del teléfono, con el paso del tiempo me encuentro pensando más en las posibilidades que ofrece el nuevo plegable de Samsung en cuanto a software.

Es cierto que tengo mis reservas con la interfaz One UI de Samsung para Android, pero el gigante tecnológico coreano ofrece algunas funciones excelentes. Y hay una en particular que creo que podría convertir al Samsung Galaxy Z Trifold en el líder de una revolución absoluta en la productividad móvil.

Samsung DeX ofrece una experiencia sorprendentemente similar a la de una computadora de escritorio en las tabletas Samsung Galaxy. Espero ver lo mismo en el nuevo Galaxy Z Trifold. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Me refiero a Samsung DeX, la experiencia de escritorio que Samsung ofrece para sus tabletas. Aunque Apple ha sido noticia este año con las nuevas funciones de escritorio de iPadOS 26, Samsung lleva años liderando este campo con su entorno de software DeX, que transforma sus dispositivos móviles en potentes máquinas multitarea. Para mí, es una de las principales razones por las que los dispositivos Samsung Galaxy Tab se encuentran entre las mejores tabletas Android.

Samsung también permite que las tabletas y algunos smartphones utilicen DeX cuando se conectan a un monitor externo, lo que significa que puedes llevar un ordenador de escritorio en el bolsillo (siempre que tengas los adaptadores adecuados). Pero esto sigue exigiendo elegir entre la portabilidad de un smartphone y la gran pantalla de una tableta.

Entra en escena el Samsung Galaxy Z Trifold: Samsung ha confirmado que su próximo dispositivo plegable de 10 pulgadas será el primer teléfono Samsung compatible con DeX en el modo autónomo nativo de las tabletas Galaxy. Los usuarios del Samsung Galaxy Z Trifold podrán acceder a DeX con hasta cuatro espacios de trabajo de cinco aplicaciones con ventanas cada uno. Eso supone 20 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, sin necesidad siquiera de un monitor externo.

Si tienes una segunda pantalla para usar, el Galaxy Z Trifold permitirá a los usuarios utilizar simultáneamente la pantalla interna de 10 pulgadas y un monitor externo y, como era de esperar, el teléfono también es compatible con ratones y teclados Bluetooth.

Ahora, seguimos esperando poder tener en nuestras manos el Samsung Galaxy Z Trifold, pero desde lejos todo esto suena increíblemente emocionante: la perspectiva de tener la potencia de una computadora de escritorio que se pliega en un teléfono inteligente que cabe en el bolsillo (aunque sea pesado) es algo que habría parecido una ficción imposible incluso hace diez años.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 ofrece más potencia multitarea que quizás cualquier otro teléfono, pero su pantalla cuadrada (más o menos) de 8 pulgadas tiene sus limitaciones. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Mi mente se dirige directamente a las posibilidades de productividad. Para las personas que pasan la mayor parte de su jornada laboral escribiendo, buscando en Internet, enviando mensajes y correos electrónicos, y moviendo archivos (incluido este escritor), el teléfono inteligente insignia promedio tiene potencia más que suficiente para manejar el trabajo de un día. El factor limitante es la pequeña pantalla, no la potencia interna, y el Samsung Galaxy Z Trifold aparentemente resuelve el problema de plano.

Me imagino la pantalla de 10 pulgadas del Galaxy Z Trifold como un lugar ideal para una aplicación de notas o un chat grupal, mientras que otras ventanas se envían a la pantalla externa, y ya puedo imaginar lo satisfactorio que sería desconectar, plegar y guardar el Galaxy Z Trifold en el bolsillo al final de un largo día. Adiós, voluminoso ordenador portátil.

Y aunque la idea de organizar reuniones en una gran pantalla plegable es sin duda muy emocionante, también hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, si aplicaciones como Adobe Photoshop beta y LumaFusion son compatibles con el Samsung Galaxy Z Trifold, podría convertirse en una potente herramienta para las redes sociales y la creatividad móvil gracias a la organización en pantalla y la capacidad multitarea de DeX.

The Samsung Galaxy Z Trifold will be almost as large as the flagship Galaxy Tab S11 (pictured) when unfolded (Image credit: Jamie Richards / Future)

Eso no quiere decir que el Galaxy Z Trifold pueda hacer todo. No esperaría poder editar videos 4K de una hora de duración en un chipset móvil, y una pantalla de 10 pulgadas no es precisamente enorme en comparación con las computadoras portátiles compactas. Además, Apple sigue teniendo la ventaja en lo que respecta al soporte de software de desarrolladores externos.

Pero he pasado mucho tiempo usando tabletas Samsung —analicé la Samsung Galaxy Tab S10 Plus FE y probé la Galaxy Tab S11 a principios de este año— y DeX siempre ha sido sorprendentemente eficaz para realizar múltiples tareas y trabajar sobre la marcha. La perspectiva de tener toda esa potencia en mi bolsillo es increíblemente emocionante, e incluso con el Galaxy Z Trifold luciendo un diseño completamente nuevo, creo sinceramente que DeX podría acabar siendo su mejor característica.

Aún así, no sabremos si el Galaxy Z Trifold está a la altura de su potencial hasta que lo probemos, y todavía no hay una fecha de lanzamiento específica en Estados Unidos (solo sabemos que llegará en el "primer trimestre de 2026"). Dicho esto, el teléfono ya está a la venta en Corea, y recientemente ha aparecido una unidad de demostración del nuevo dispositivo en un centro comercial de Dubái (vía Android Central), por lo que esperamos que su lanzamiento en Estados Unidos no esté muy lejos.