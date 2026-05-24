¿Estás pensando en cambiarte al Samsung Galaxy S26 Ultra? Aquí te explicamos por qué deberías considerar un modelo anterior en su lugar

Pregunta a cualquiera que lo haya usado, incluidos nosotros: el Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los mejores teléfonos que se pueden comprar en este momento.

En nuestra reseña, elogiamos sus excelentes cámaras, su potente rendimiento, su ingeniosa pantalla de privacidad y su práctico lápiz óptico. Continúa la racha de Samsung de teléfonos insignia ultrapotentes, aportando algunas mejoras útiles con respecto a su predecesor.

Pero no es el teléfono perfecto, y hay un aspecto que sin duda disuade a los posibles compradores: su elevado precio. Tendrás que pagar al menos 1299 $ / 1279 £ / 2199 AU$ para disfrutar del Galaxy S26 Ultra, lo cual es mucho para un dispositivo portátil.

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Y claro, el teléfono más nuevo tiene las funciones más recientes, pero los modelos anteriores aún cuentan con gran parte del mismo hardware (a veces incluso mejor), y algunos incluso tienen un diseño posiblemente más premium, que Samsung dejó de producir hace unas cuantas generaciones.

Los Galaxy Ultra más antiguos también siguen a la venta. Algunos distribuidores externos siguen teniendo ciertos modelos en stock, pero en su mayoría están disponibles de segunda mano o, de manera más confiable, a través de programas de reacondicionamiento, que garantizan que el teléfono funcione y cuente con piezas de repuesto (aquí te explicamos cómo comprar un teléfono reacondicionado de manera segura).

Así que, si el Samsung Galaxy S26 Ultra no se ajusta a tu presupuesto, aquí tienes algunos modelos anteriores que puedes considerar, junto con buenas razones para elegirlos.

Samsung Galaxy S22 Ultra

(Image credit: Future)

Si buscas una alternativa realmente económica al Samsung Galaxy S26 Ultra, pero no te importa correr un poco de riesgo, entonces quizá valga la pena echarle un vistazo al Galaxy S22 Ultra.

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Incluso en 2026, este teléfono sigue teniendo unas especificaciones sólidas. Cuenta con cuatro cámaras traseras, un diseño de alta calidad, un lápiz óptico y un chipset Snapdragon 8 Gen 1 que sigue siendo competitivo en la gama media hasta el día de hoy; es poco probable que encuentres un hardware equivalente en un teléfono de 300 $ / 300 £ / 500 AU$ lanzado recientemente.

Entonces, ¿cuál es ese riesgo que mencioné? Bueno, el S22 Ultra recibió actualizaciones de Android hasta One UI 8, por lo que ya no recibirá nuevas actualizaciones de software, y las actualizaciones de seguridad también están en el aire. Si te gusta tener nuevas funciones o mantener tu teléfono protegido contra amenazas, entonces no tendrás suerte con este modelo.

Francamente, como experto en tecnología, no recomendaría comprar el Galaxy S22 Ultra para usarlo como teléfono principal. Pero si quieres un teléfono de respaldo para fotografía o juegos, podría ser una ganga. Esta es la opción menos recomendable de mi lista, pero pensé en incluirla solo por esas razones.

Samsung Galaxy S23 Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

¿Es el Samsung Galaxy S23 Ultra la opción ideal? Es lo suficientemente antiguo como para ser una opción económica, pero lo suficientemente nuevo como para seguir siendo candidato a recibir una última actualización de software importante, que traerá consigo varias funciones adicionales. Además, seguirá recibiendo parches de seguridad hasta 2028.

El S23 Ultra es también el último de los grandes Galaxy Ultra en incluir ciertas características premium. Si optas por un modelo más moderno, no tendrás una lente periscópica con zoom óptico de 10x, ni un teléfono con una pantalla curva espectacular tipo cascada. El S23 Ultra fue el primer Galaxy Ultra en incluir una cámara principal de 200 MP; además, su lápiz óptico sigue teniendo Bluetooth y su carcasa está hecha de titanio.

Una buena parte de las especificaciones del S23 Ultra también se siguen utilizando en el S26 Ultra, como la batería de 5000 mAh y la tecnología de pantalla Dynamic AMOLED 2X (aunque la pantalla del modelo anterior es 0,1 pulgadas más pequeña).

Naturalmente, el chipset Snapdragon 8 Gen 2 del teléfono no va a ser tan potente como el de los Galaxy modernos, y faltan algunas de las características de software más recientes. Pero el Galaxy S23 Ultra es una ganga absoluta, especialmente si lo compras reacondicionado.

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Image credit: Future)

Los teléfonos Galaxy dieron un notable paso hacia la modernidad con el Samsung Galaxy S24 Ultra, un modelo anterior que comparte bastantes características con el S26 Ultra.

Esto significa que tendrás el diseño anguloso y de formas marcadas de los teléfonos más nuevos, aunque el S24 Ultra está fabricado en titanio, a diferencia del Galaxy S26 Ultra.

En nuestra reseña señalamos que, aunque sus especificaciones técnicas coinciden en muchos aspectos con las del S23 Ultra, el S24 Ultra ofrece un mejor rendimiento en ciertos aspectos. Por ejemplo, observamos que la duración de la batería es superior y que el rendimiento general de la cámara también es mejor (aunque las actualizaciones de software hayan aportado ajustes de optimización a los modelos más antiguos).

El precio actual del S24 Ultra lo sitúa a la par con ciertos teléfonos de gama media, por lo que es una opción mucho más económica que el Galaxy S26 Ultra.

Fundamentalmente, hay otra gran razón por la que podrías querer elegir este teléfono como alternativa al S26 Ultra: en lugar de los cuatro años de actualizaciones de Android prometidos para sus predecesores, el S24 Ultra recibe siete años. Eso significa que seguirá recibiendo software nuevo hasta 2031. En otras palabras, te queda mucha batería en el tanque.

Si quieres un dispositivo que siga recibiendo actualizaciones durante años, este es el modelo más antiguo que debes considerar.

Samsung Galaxy S25 Ultra

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Quizás la opción más segura para un teléfono similar al Samsung Galaxy S26 Ultra sea el modelo de la generación anterior.

El Samsung Galaxy S25 Ultra tiene mucho en común con su hermano más reciente (demasiado, según algunos evaluadores). El principal cambio de diseño es que el S25 Ultra es ligeramente más grueso y pesado, pero su aspecto es prácticamente idéntico, salvo por la isla de cámaras flotante del teléfono más nuevo.

Sus especificaciones también son muy similares; tendrás el mismo conjunto de cámaras, pantalla, batería y capacidades de carga que el S26 Ultra. Un año de degradación no te dará un dispositivo inferior; el modelo más nuevo simplemente tiene un chipset más potente y algunas funciones de software adicionales como Privacy Display y Horizon Lock.

Al igual que el S24 Ultra, también se ha confirmado que el S25 Ultra recibirá siete años de actualizaciones de software, por lo que estará cubierto hasta 2032.

Entonces, si son tan similares, ¿por qué comprar la versión anterior? Ya sabes la respuesta: el Galaxy S25 Ultra es ahora significativamente más barato que el S26 Ultra, y además está en oferta con más frecuencia. De hecho, es bastante fácil encontrar S25 Ultra nuevos a un precio más bajo que los propios modelos Re-Newed de Samsung, lo que demuestra cuánto han bajado los precios.

What about an even older Galaxy Ultra?

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Hay dos modelos anteriores de la serie Ultra que aún no se han mencionado: el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy S20 Ultra. Antes de eso, no se utilizaba ese sufijo; el Galaxy S10 solo contó con un modelo «Plus», que era prácticamente idéntico a la versión básica.

Estos teléfonos comparten muchas características con los modelos más recientes, pero probablemente sean demasiado antiguos como para que valga la pena considerarlos.

Por un lado, ya no reciben actualizaciones de software y, si se dañan, será más difícil encontrar piezas de repuesto. Además, son lo suficientemente antiguos como para que no puedas disfrutar del rendimiento completo que ofrecían cuando salieron al mercado hace más de cinco años.

Pero, en pocas palabras, son mucho más difíciles de conseguir. Apenas puedo encontrar versiones nuevas a la venta, e incluso las reacondicionadas son escasas.

No: si quieres un Galaxy S Ultra más barato, elige uno de los modelos anteriores o echa un vistazo a nuestra lista de los mejores teléfonos Android para ver alternativas que no sean de Samsung.

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