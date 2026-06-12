Espero que estas 4 funciones de software del Galaxy S26 Ultra lleguen pronto al Galaxy A57 y a otros smartphones Samsung asequibles

Mientras realizaba todas las pruebas para nuestra reseña del Samsung Galaxy A57, me gustó lo optimizado que estaba su software en comparación con el de los mejores teléfonos Samsung. Pero desde que publiqué esa reseña, he estado alternando entre el A57 y otro modelo insignia de Samsung, y ahora tengo una opinión más matizada.

Antes del A57 (y, durante un tiempo, después de él), usaba el Samsung Galaxy S26 Ultra, que es prácticamente el mejor teléfono Android que se puede comprar. Tiene especificaciones de hardware similares a las del Galaxy S25 Ultra, y sus mayores avances se encuentran en las nuevas herramientas y funciones de software.

Ahora bien, sé que el Galaxy A57 y el S26 Ultra no son exactamente comparables. El primero es un teléfono de gama media con un precio inicial de 549 $ / 529 £ / 749 AU$, mientras que el segundo es un phablet premium que cuesta un mínimo de 1299 $ / 1279 £ / 2199 AU$. Eso es más del doble.

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Pero desde el ángulo correcto, son el mismo teléfono. Ambos son los modelos estrella en sus respectivas categorías Galaxy, y sin duda son los dos mejores teléfonos Samsung lanzados en 2026 hasta ahora. Si tienes el presupuesto, compras el S26 Ultra, mientras que el A57 está diseñado para ser una excelente alternativa que recorta gastos.

Y, en su mayor parte, Samsung tomó las decisiones correctas a la hora de recortar gastos. ¿Cámaras con zoom? Adiós. ¿Chipset ultrarrápido? Aquí no. ¿Lápiz óptico? Desactivado. Pero cuando probé el A57, definitivamente había algunas funciones de software ausentes que extrañé del S26 Ultra.

Así que, vamos, Samsung: por favor, incluye estas 5 funciones de software en los teléfonos más económicos, como el Galaxy A57, en futuras actualizaciones de software.

Audio Eraser

(Image credit: Future)

Audio Eraser es una función de IA realmente ingeniosa. Básicamente, funciona como una herramienta de cancelación de ruido integrada en el dispositivo para los videos que estás viendo.

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El caso de uso que Samsung demostró durante el anuncio de la función —que desde entonces he probado yo mismo en varias ocasiones— fue para eventos deportivos en vivo o resúmenes. Por lo general, la multitud hace tanto ruido que apenas se puede escuchar lo que está pasando. Audio Eraser puede identificar el ruido de la multitud y eliminarlo del audio, lo que te permite escuchar los comentarios e incluso los sonidos del deporte.

También es útil para eliminar sonidos ambientales, como el rugido del mar o el viento, lo que te ayuda a escuchar mejor las palabras.

Dado que Samsung diseña su hardware en torno a sus funciones de IA en la actualidad, no me sorprendería que iAudio Eraser dependiera de la potencia del chipset del S26 Ultra. Aun así, seguramente una versión reducida podría llegar al A57. ¿Verdad, Samsung?

Search with Finder/ Buscar con Finder

(Image credit: Future)

La función "Buscar con Finder" me pareció tan útil en el Galaxy S26 Ultra que me sorprende que no esté disponible en todos los smartphones.

En los teléfonos Android, "Finder" es la barra de búsqueda que se encuentra en el cajón de aplicaciones. Cuando no puedes encontrar una aplicación porque no tienes un sistema de organización digno de mención (no te avergüences, a mí me pasa lo mismo), la buscas en "Finder".

Pero "Buscar con Finder", como lo llama Samsung, potencia al máximo esta pequeña herramienta en el Galaxy S26 Ultra. Buscará en todo tu teléfono lo que necesitas; tarjetas de embarque, fotos etiquetadas y archivos adjuntos de correo electrónico están todos dentro de su alcance.

Esta función fue diseñada para personas desorganizadas como yo. No tengo un sistema central para organizar archivos, aplicaciones o documentos, y a menudo me dedico a buscar en vano cosas en mi teléfono. No con Finder en el Galaxy S26 Ultra: si perdiera algo en mi teléfono, él lo encontraría (perdón).

Déjame decirte que pasar del S26 Ultra al Galaxy A57, que no tiene «Buscar con Finder», fue todo un shock; de hecho, su ausencia es lo que me impulsó a escribir este artículo.

Search with Finder es básicamente una función de búsqueda avanzada, y me sorprendió mucho que el A57 no pudiera encontrar documentos que había recibido en correos electrónicos o videos que había guardado en su almacenamiento interno. Parece una función natural que debería estar presente en todos los teléfonos de Samsung, no solo en el A57.

Bixby para controlar tu teléfono

(Image credit: Future)

Esta no es tanto una característica que me encante, sino algo que tiene mucho sentido cuando lo piensas detenidamente.

Bixby recibe más responsabilidades en el Samsung Galaxy S26 Ultra. ¿Aún no conoces Bixby? Es el asistente integrado de Samsung, uno que la mayoría de las personas suele olvidar que existe o ni siquiera se da cuenta de que está utilizando.

En el S26 Ultra, Bixby ahora puede modificar directamente algunos ajustes del teléfono. Si le dices que tienes dificultades para ver la pantalla o que te duelen los ojos, puede aumentar automáticamente el brillo o activar el modo de protección visual Eye Comfort Shield...

... al menos en teoría. En mis pruebas, me pareció bastante poco confiable a la hora de aplicar esos cambios. Muchas veces simplemente me indicaba que lo hiciera yo mismo, diciéndome que entrara al menú de configuración, cuando el objetivo de esta nueva función es precisamente que Bixby lo haga por mí.

Ahora bien, pasemos al Galaxy A57. Este tipo de teléfonos suele ser adquirido por quienes no tienen presupuesto para el modelo más avanzado de Samsung, pero también por usuarios comunes que simplemente necesitan un smartphone de una marca en la que confían y no están interesados en funciones de gama alta.

Este tipo de comprador es, sin ánimo de sonar grosero, un poco reacio a la tecnología. A menudo no conoce el nombre correcto de ciertas funciones disponibles en su teléfono, o incluso desconoce que esas funciones existen.

Por eso, un asistente inteligente capaz de modificar ajustes directamente en tu nombre tiene mucho sentido en un dispositivo como el Galaxy A57. Puedo imaginar, por ejemplo, que las personas mayores sacarían mucho provecho de una herramienta de Bixby de este tipo.

Y sí, sé que ya mencioné que no funciona especialmente bien en el Galaxy S26 Ultra, pero aun así me sorprende que el A57 no ofrezca más funciones de este estilo relacionadas con asistentes inteligentes capaces de realizar ajustes automáticamente.

Now Brief

(Image credit: Future)

Lo que ves arriba es Now Brief, una función de los teléfonos recientes de las series S y Z de Samsung. Me gusta llamarlo «modo de afirmaciones aleatorias» porque... bueno, ya lo ves en la imagen. ¿El teléfono, un objeto inanimado, me está deseando lo mejor?

El objetivo de Now Brief es ofrecerte un breve resumen de lo que necesitas saber. Por lo general, me muestra el clima y, a menudo, un artículo de noticias al azar sacado de una publicación que nunca leería, así como otras cosas extrañas si son relevantes: eventos del calendario, recordatorios que he creado, información de mi actividad física que he registrado, y así sucesivamente.

No voy a fingir que Now Brief es una gran función todavía. Da la sensación de que le faltan uno o dos (o diez) datos adicionales antes de que pueda cumplir su propósito de ofrecer un resumen diario (o de varios días) de las cosas que necesito saber. En los dos meses que usé el S26 Ultra, Now Brief —la mayoría de las veces— no parecía entender realmente lo que quería saber, y no extraía información de muchas de mis aplicaciones y herramientas.

Pero veo que este es el tipo de función que Samsung perfeccionará en los próximos años y con las actualizaciones de One UI, y posiblemente (con suerte), dentro de un tiempo, será una parte fundamental de la experiencia con el teléfono inteligente.

De vez en cuando, Now Brief se convertía precisamente en eso para mí: lo miraba y sabía todo lo que necesitaba saber. Podía dejar mi teléfono a un lado, listo para el día (o al menos para la siguiente hora). Estas ocasiones eran raras, claro está, pero sí ocurrían.

Now Brief es una gran carencia en el Galaxy A57. Quienes compran este tipo de teléfono probablemente no sean usuarios avanzados como los que adquieren el S26 Ultra. Solo quieren poder tomar su dispositivo, ver un resumen rápido de sus notificaciones, eventos e intereses, y volver a dejarlo en su lugar.

Por eso creo que Now Brief —incluso en su forma actual y básica— encajaría muy bien en los teléfonos más económicos de Samsung.

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