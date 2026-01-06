Es posible que el Samsung Galaxy S26 Ultra no reciba ninguna mejora en la cámara, pero no pasa nada si eso significa que evitamos una subida de precio

¿Eres de los que espera grandes lanzamientos en 2026? De ser así, te tenemos buenas y malas noticias, por un lado, claro que habrá increíbles sorpresas, pero por otro, no tanto, pues de acuerdo con las últimas filtraciones y rumores, parece que el lanzamiento de la familia Samsung Galaxy S26 va a entrar en la segunda categoría.

Sí, parece que será otro año de actualizaciones iterativas, con mucho software y visualmente insulsas para los smartphones de gama alta de Samsung, sin que se haya mencionado ningún cambio importante en el hardware, al estilo del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Para mí, el mayor problema aquí tiene que ver con las cámaras de los teléfonos, en particular la del Samsung Galaxy S26, del que se rumorea que contará con la misma configuración de triple cámara que la generación actual del Galaxy S25.

En cuanto al Galaxy S26 Ultra, los últimos rumores solo se refieren a actualizaciones estéticas de la carcasa de la cámara. Dicho esto, ha habido otros rumores que sugieren nuevas mejoras para la gama, pero nada concreto.

No me malinterpreten, el Galaxy S26 Ultra probablemente seguirá siendo uno de los mejores teléfonos con cámara, como lo es ahora el Galaxy S25 Ultra. Pero dado que la mejora del año pasado (un aumento de la resolución de la cámara ultra gran angular) ya fue bastante menor, la perspectiva de no obtener una mejora decente de las especificaciones este año es bastante desalentadora.

En cuanto al Galaxy S26 y al Galaxy S26 Plus estándar, olvídese de ello: la falta de mejoras en la cámara supondría cuatro años sin mejoras en las especificaciones fotográficas de estos modelos básicos.

Han pasado años desde que el teléfono Samsung Galaxy S básico recibió algún tipo de mejora en la cámara (Image credit: Philip Berne / Future)

Parece bastante sombrío, ¿verdad? No culparía ni siquiera a los fans más acérrimos de Samsung por sentirse un poco inquietos ante el probable anuncio de la serie Galaxy S26 en enero o febrero de este año. Pero teniendo todo esto en cuenta, hay una posible razón que haría que este posible estancamiento de las especificaciones tuviera mucho más sentido.

Para ir al grano, todo se reduce al dinero.

Según The Bell (a través de Forbes), Samsung planea mantener el precio de toda la serie Galaxy S26 igual que el de la serie Galaxy S25 del año pasado, lo que significa precios iniciales de 799 dólares/799 libras/ 1399 dólares australianos para el Galaxy S26, 999 dólares/999 libras/1699 dólares australianos para el Galaxy S26 Plus y 1299 dólares/1249 libras/2149 dólares australianos para el Galaxy S26 Ultra.

El Samsung Galaxy S25 Ultra (derecha) ya es más caro que el iPhone 17 Pro (abajo) o el Google Pixel 10 Pro (izquierda), por lo que aplazar la subida de precios probablemente sea una decisión inteligente. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ahora bien, en un año normal, esto no sería motivo de celebración. Aunque la inflación hace que los precios de los teléfonos suban con el tiempo, normalmente nos gusta que los fabricantes mantengan los precios actuales durante el mayor tiempo posible.

Sin embargo, este no es un año normal.

Como puede atestiguar cualquiera que haya intentado armar una computadora en los últimos meses, los precios de los componentes están fuera de control en este momento. La demanda de hardware tecnológico, en particular de RAM, ha aumentado enormemente debido a las crecientes necesidades de la inteligencia artificial y los centros de datos que la alimentan. Es muy probable que al menos algunos fabricantes de teléfonos aumenten los precios este año en respuesta a ello.

Por lo tanto, aunque desde un punto de vista puramente técnico pueda no parecer muy positivo, la decisión de Samsung de no realizar grandes mejoras en la cámara de los modelos Galaxy de este año podría tener como objetivo, en última instancia, proteger el bolsillo de los clientes. En ese caso, yo lo apruebo.

Sin embargo, no se trata de una teoría irrefutable. El informe de Forbes añade que el precio de varios teléfonos de la serie A, la gama de teléfonos económicos de Samsung, podría aumentar para compensar la falta de subidas en los precios más altos. En este contexto, mi pulgar se inclina hacia una posición ambivalente: no estoy seguro de que gravar a los clientes con menos dinero para gastar con el fin de mantener contentos a los compradores de lujo sea realmente una victoria. Es cierto que la serie Galaxy S es la más vendida, pero estoy seguro de que muchos usuarios confían en la serie A para disfrutar de una experiencia de smartphone fiable a bajo costo.

Pero si nos fijamos solo en la serie Galaxy S26, creo que podré perdonar la falta de mejoras importantes si el precio se mantiene igual, dada la situación actual y el aumento de los precios en el resto de la cartera de Samsung (te miro a ti, Galaxy Z Fold 7).

Por supuesto, si me pusiera mi gorra de la sostenibilidad, podría preguntarme por qué es necesario sacar la serie Galaxy S26 si va a ser muy similar a la Galaxy S25. Se ahorraría mucha energía y materiales si se siguieran utilizando las mismas líneas de producción y las existencias acumuladas durante otro año.

Aunque no me importa que no haya mejoras, tampoco voy a hacer cola para alabar un teléfono que apenas cambia nada con respecto a su predecesor. Realmente no necesitamos otra situación como la del iPhone 13 y el iPhone 14.

Pero, al parecer, el mercado exige un nuevo teléfono cada año a los principales fabricantes, y hay algo por lo que emocionarse en la forma del nuevo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la serie Galaxy S26. Por ahora, lo anterior se basa en rumores, pero actualizaremos nuestra guía de los mejores teléfonos Samsung tan pronto como tengamos la oportunidad de probar los nuevos modelos por nosotros mismos.

