"Es hora de cambiar de marca". Una importante filtración sobre la serie Samsung Galaxy S26 revela todas las especificaciones, y parece que estos teléfonos podrían ser la primera gran decepción de 2026.

Una persona con información privilegiada ha compartido lo que, según afirma, son las especificaciones completas de la serie Samsung Galaxy S26.

El único cambio importante parece ser una actualización del chipset.

Los fans de Samsung ya están expresando su decepción.

A estas alturas, tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de la serie Samsung Galaxy S26, ya que la mayoría de las filtraciones coinciden, y una nueva filtración masiva de especificaciones sugiere de nuevo que no habrá muchos cambios con respecto al año pasado.

WinFuture ha compartido las especificaciones completas del Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus y Samsung Galaxy S26 Ultra, y a simple vista puede que te cueste ver muchas diferencias entre los próximos teléfonos y la serie Samsung Galaxy S25.

En el caso del Galaxy S26, aparentemente tiene una pantalla AMOLED de 6.3 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1080 x 2340, un chipset Exynos 2600, 12 GB de RAM, 256 GB o 512 GB de almacenamiento, una batería de 4300 mAh con carga de 25 W, una cámara principal de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 12 MP.

También se dice que mide 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, pesa 167 g y estará disponible en tonos blanco, azul, negro y violeta. A modo de referencia, el Samsung Galaxy S25 mide 146,9 x 70,5 x 7,2 mm y pesa 162 g, por lo que el nuevo teléfono sería ligeramente más alto, más estrecho y más pesado.

En cuanto al Samsung Galaxy S26 Plus, se dice que tiene una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3120, además de una batería de 4900 mAh con carga de 45 W, y las mismas cámaras, chipset, colores, RAM y almacenamiento que el Galaxy S26 estándar.

Al parecer, este teléfono tiene unas dimensiones de 158,4 x 75,8 x 7,3 mm y un peso de 190 g, en comparación con los 158,4 x 75,8 x 7,3 mm y 190 g del Samsung Galaxy S25 Plus.

Por último, el Samsung Galaxy S26 Ultra aparentemente tiene una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3120, un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB o 16 GB de RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento, una batería de 5000 mAh con carga de 60 W, una cámara gran angular de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom de 3x, una cámara periscopio de 50 MP con zoom de 5x y una cámara frontal de 12 MP.

Al parecer, también estará disponible en tonos blanco, azul, negro y violeta, lo cual es extraño, ya que Samsung suele vender los teléfonos Ultra en una selección de colores diferente a la de los demás modelos, por lo que WinFuture podría estar muy lejos de la realidad en este aspecto. Se dice que mide 163,6 x 78,1 x 7,9 mm y pesa 214 g, en comparación con los 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y los 218 g del Samsung Galaxy S25 Ultra.

La filtración también afirma que los tres teléfonos tienen una clasificación IP68 de resistencia al agua y que ninguno de ellos ofrece carga magnética, lo que contrasta con las primeras filtraciones que sugerían que podrían tener imanes incorporados.

Nuevos chipsets y mayor potencia de carga

Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia este año? Bueno, según esta filtración, la principal mejora es simplemente un nuevo chipset, pero, según se informa, el modelo estándar también tiene una batería de mayor capacidad que su predecesor de 4000 mAh, y el Samsung Galaxy S26 Ultra supuestamente tiene más potencia de carga que los 45 W del S25 Ultra.

Samsung también parece haber abandonado la capacidad de 128 GB para el modelo estándar, y se dice que el Ultra tiene aperturas ligeramente más grandes para algunas de sus cámaras, lo que, según WinFuture, sugiere el uso de un nuevo chip de cámara, por lo que quizás sea capaz de tomar fotos ligeramente mejores.

Pero eso es todo en cuanto a cambios, lo que hace que estos teléfonos, al menos según esta filtración, sean muy similares a los del año pasado, y a Internet no le impresiona. En Reddit, un usuario señaló que «cada año cambian el SOC por uno nuevo y ofrecen nuevos colores», y otro dijo: «No puedo creer que se hayan salido con la suya reutilizando el mismo diseño desde el S21 con pequeños cambios en el diseño de la cámara trasera. Samsung hace que incluso Apple parezca innovadora».

Un usuario resumió concisamente la situación como «un poco aburrida», y otro sugirió que iban a dejar de usar Samsung, diciendo «es hora de cambiar de marca».

Estos son solo algunos de los muchos comentarios de este tipo, por lo que está claro que los fans de Samsung no están contentos, aunque será interesante ver si muchos cambian realmente de marca o no. Si usted es uno de los que no están contentos con esta noticia, tal vez le interese considerar un teléfono chino, ya que muchos de ellos están repletos de tecnología e innovación.

Sin embargo, si aún tienes la mirada puesta en uno de los teléfonos de la serie Samsung Galaxy S26, la compañía los lanzará al mercado el 25 de febrero.

