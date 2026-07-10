El Samsung Galaxy Z Flip 8 podría ser el último de la serie de teléfonos plegables -y eso sería una verdadera lástima, si no una gran sorpresa

Según se informa, Samsung está dejando de lado los teléfonos plegables de pantalla pequeña

Eso significa que el próximo Galaxy Z Flip 8 podría ser el último de la serie

Es una afirmación creíble, pero si suficientes personas votan con su cartera, tal vez la línea Flip aún pueda salvarse

El Samsung Galaxy Z Flip 7 es un teléfono excelente, que obtuvo 4.5 estrellas en nuestra reseña. Pero a pesar de su excelencia, es posible que Samsung abandone esta serie de teléfonos plegables tipo concha tras el lanzamiento del Galaxy Z Flip 8.

Así lo afirma el reconocido filtrador @UniverseIce, quien declaró en X que «es probable que el Samsung Galaxy Z Flip 8 sea el último producto plegable de tamaño pequeño de Samsung».

No mencionó por qué podría ser así, pero podemos hacer algunas conjeturas. Por un lado, aunque la línea Flip solía ser la serie de teléfonos plegables más popular de Samsung, hay indicios de que esta tendencia podría estar empezando a cambiar. Por ejemplo, FN News informó que, al menos en Corea del Sur, el Samsung Galaxy Z Fold 7 recibió más pedidos anticipados que el Z Flip 7.

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The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2July 9, 2026

Por lo tanto, podría haber un creciente interés por los teléfonos plegables de pantalla grande tipo libro, lo cual tiene sentido dado que los teléfonos convencionales más grandes suelen venderse mejor que los modelos compactos. Y con el lanzamiento previsto para este año del iPhone Ultra tipo libro, es probable que el interés por ese estilo de teléfono plegable no haga más que crecer.

Además, podría decirse que uno de los principales atractivos de la línea Z Flip era que ofrecía una forma relativamente accesible de adquirir un teléfono plegable, pero con el aumento de los costos de la memoria, es posible que eso ya no sea así.

Y además de todo eso, según se informa, Samsung lanzará este año un teléfono plegable tipo libro más corto y ancho junto con el sucesor convencional del Galaxy Z Fold 7; este nuevo diseño será más grande que un Flip, pero aún más pequeño que los actuales teléfonos plegables de pantalla grande de la compañía. Así que Samsung podría ver esto como una alternativa que los fanáticos de los teléfonos más pequeños podrían comprar en lugar de un nuevo Flip.

Un smartphone que se extrañaría

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Aunque esta afirmación de @UniverseIce parece creíble, realmente espero que se equivoquen. A pesar de todas las reservas mencionadas anteriormente, la línea Flip sigue siendo una gama atractiva de dispositivos plegables.

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Son extremadamente compactos cuando están plegados, lo que sin duda atraerá a algunas personas, y, aun con el aumento de los precios de la memoria, es probable que sigan siendo más baratos que los dispositivos plegables tipo libro. Por lo tanto, sería una lástima para la variedad y las opciones disponibles si desaparecieran.

Aun así, es probable que Samsung analice las ventas del Samsung Galaxy Z Flip 8 y del nuevo Galaxy Z Fold, de pantalla más ancha, antes de tomar cualquier decisión definitiva; así que, si el primero tiene un desempeño particularmente bueno o el segundo tiene dificultades, todavía hay esperanza para un Galaxy Z Flip 9.

En otras palabras, si es algo que te gustaría ver, deberías votar con tu billetera este año y darle un poco de apoyo al próximo dispositivo tipo concha de Samsung.