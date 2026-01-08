El Samsung Galaxy S26 Ultra podría finalmente alcanzar a OnePlus con una mejora clave en la batería

Una fuente confiable ha sugerido que el Samsung Galaxy S26 Ultra podría tener una carga por cable de 60 W.

Esto supondría una mejora sustancial con respecto a la carga por cable de 45 W del Galaxy S25 Ultra.

Supuestamente, esta mejora permitiría cargar el teléfono del 0% al 75% en 30 minutos en condiciones de prueba.

Todo parece indicar que Samsung podría mejorar la carga del rumoreado Galaxy S26 Ultra aumentando su consumo de energía por cable, esto si los nuevos rumores de una fuente "confiable" resultan ciertos.

El conocido filtrador y informante Ice Universe ha sugerido que el Samsung Galaxy S26 Ultra admitirá una carga por cable de 60 W, frente a los 45 W del Galaxy S25 Ultra lanzado en 2025.

Ice Universe añadió que Samsung había registrado que el Galaxy S26 Ultra se cargaba del 0% al 75% en 30 minutos en condiciones controladas, pero también dijo que esto podría variar en el uso real.

Ice Universe es un nombre conocido en lo que respecta a rumores sobre teléfonos inteligentes, y tiene un buen historial en este tipo de información.

El Galaxy S25 Ultra ya cuenta con una de las mejores capacidades de consumo de energía de cualquier teléfono insignia disponible en el mercado. Sin embargo, se ve eclipsado por la carga por cable de 80 W del OnePlus 15, así como por varios modelos de marcas chinas como Oppo, Xiaomi y Honor, todas las cuales lanzan con frecuencia teléfonos con soporte para cargas de muy alta potencia.

Una capacidad de carga por cable de 60 W situaría a Samsung en una posición más equitativa con respecto a estas marcas rivales. Probablemente, la prioridad aquí sea competir con OnePlus, ya que es el único fabricante chino de teléfonos con una presencia significativa en Estados Unidos.

Esta última información de Ice Universe coincide con los rumores anteriores compartidos por la publicación alemana WinFuture (traducidos automáticamente por Google), en un informe que también sugiere un consumo de energía de 45 W para el Galaxy S26 Plus y de 25 W para el Galaxy S26 estándar.

Eso convertiría al Galaxy S26 Ultra en el único miembro de la nueva gama que obtendría una mejora en la carga por cable, lo que significa que los fans de Samsung podrían tener que rascarse el bolsillo para aprovechar al máximo esta nueva tecnología (especialmente si se confirman los rumores sobre el aumento del precio del Galaxy S26).

Personalmente, creo que la velocidad de carga es un factor decisivo a la hora de comprar un teléfono. Yo uso el Oppo Find X9 Pro a diario con un cargador original de 80 W, y la diferencia que ha supuesto en mi rutina con el teléfono es simplemente enorme. Una potencia de carga alta minimiza la planificación que el usuario tiene que hacer en torno a la carga, lo que facilita recargar el teléfono sobre la marcha o al comienzo del día.

