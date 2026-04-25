El Galaxy A57 de Samsung, un modelo económico, tiene el aspecto de un teléfono insignia, pero ¿cómo se compara con otros teléfonos Android de gama media recién lanzados?

Con un diseño delgado y ligero, además de una elegante carcasa de vidrio y metal, el nuevo y asequible Galaxy A57 de Samsung es, sin lugar a dudas, un teléfono muy atractivo, y no solo en comparación con otros dispositivos económicos, sino incluso frente a otros modelos insignia, incluidos sus hermanos de la serie Galaxy S26.

Si a esto le sumamos algunas mejoras notables de hardware y software respecto a su excelente predecesor, el A56, fue suficiente para que considerara seriamente adoptar el Galaxy A57 como mi teléfono Android principal —y, como editor principal de teléfonos de TechRadar AU, eso es algo que, sinceramente, nunca pensé que diría sobre un teléfono económico.

El Galaxy A57 llega en un momento interesante para los teléfonos Android asequibles. En mi opinión, los teléfonos Pixel de Google han sido sistemáticamente los mejores teléfonos económicos en general durante los últimos años, en gran parte porque han estado equipados con los mismos chipsets Tensor que se encuentran en la línea principal de Pixels de Google, lo que esencialmente te ofrece un rendimiento de gama alta en un hardware más barato.

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Sin embargo, al optar Google por centrarse en mantener el mismo precio de 499 $ / 499 £ / 849 dólares australianos con su nuevo Pixel 10a (una hazaña lograda al añadir muy pocas mejoras respecto al Pixel 9a, incluyendo el mantenimiento del mismo hardware básico), el gigante tecnológico ha presentado un competidor bastante decepcionante en la carrera por el mejor teléfono Android económico de 2026, por lo que esa corona está ahora más que nunca en juego.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Claro, el Pixel 10a ahora tiene una parte trasera completamente plana y una mayor duración de la batería (gracias a ajustes de software en lugar de una mayor capacidad), pero por lo demás el teléfono es prácticamente idéntico al 9a. Ni siquiera cuenta con los imanes Qi2 que se encuentran en la línea Pixel 10 (también conocida como PixelSnap), lo que podría haber sido un diferenciador notable respecto al Pixel 9a. Esas razones fueron suficientes para que descartara al Pixel 10a como un verdadero contendiente al título de mejor teléfono económico de 2026.

Samsung, por otro lado, ha adoptado un enfoque ligeramente controvertido con el A57 al aumentar ligeramente el precio a 549 $ / 529 £ / 749 AU$ (desde los 499 $ / 499 £ / 699 AU$ del Galaxy A56 del año pasado). Sin embargo, también ha equipado el dispositivo con numerosas mejoras respecto al A56, al tiempo que lo ha hecho más delgado y ligero.

La carrera de los Android económicos de 2026 no es solo Galaxy contra Pixel. Hay un tapado en forma del fabricante británico de teléfonos Nothing, una empresa que siempre ha destacado en el segmento económico y cuyo atractivo Nothing Phone (4a) Pro ofrece un diseño llamativo y fresco, algunas características genuinamente únicas y, por si fuera poco, un montón de mejoras de hardware respecto a su antecesor.

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Con solo dos contendientes reales, comparé el A57 y el (4a) Pro para ver cuál me convencería, especialmente porque el superbuque insignia Samsung Galaxy S26 Ultra no lo hizo.

Una maravilla delgada y ligera

El Samsung Galaxy A57 tiene un impresionante grosor de 6,9 mm y pesa 179 g, en comparación con los 7,4 mm de grosor y los 198 g del Galaxy A56. Esa diferencia de grosor es aún más notable si se compara con el Pixel 10a, que mide 9 mm.

La parte trasera de vidrio y el chasis de aluminio del A57 hacen que realmente se sienta como un teléfono insignia, especialmente en comparación con el Pixel 10a, que tiene la parte trasera de plástico. A este aspecto de teléfono insignia se suman los biseles delgados del A57, que se destacan cuando el teléfono está junto al Pixel 10a y al Nothing Phone (4a) Pro.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Aunque todavía no cuenta con el conjunto completo de funciones de IA de Galaxy, el Galaxy A57 admite más funciones de IA que su predecesor gracias a un chipset Exynos 1680 más potente. Algunas funciones que antes eran exclusivas de la serie S, como la transcripción en vivo y la función mejorada «Circle to Search», ahora son totalmente compatibles con este modelo económico de Samsung. Personalmente, considero que el menor número de funciones de IA es algo positivo, ya que ambas son prácticas y potencialmente útiles, a diferencia de los modelos insignia que tienen tantas funciones de IA que probablemente nunca usaría.

A pesar de tener un chasis más delgado, Samsung logró incluir una batería de 5,000 mAh en el A57, lo que le da la misma capacidad que al Galaxy S26 Ultra. También puedo cargarlo rápidamente, gracias a la carga rápida de 45 W, que en realidad es mejor que la del Galaxy S26 básico (25 W). Todavía no cuenta con carga inalámbrica, lo que, hay que admitir, podría desanimar a algunos usuarios, pero para mí no es un factor decisivo.

En Australia (donde vivo), el Galaxy A57 también es más barato que sus competidores, con un precio inicial de 749 dólares australianos para el modelo de 128 GB, en comparación con los 849 dólares australianos del Pixel 10a y los 949 dólares australianos del Nothing Phone (4a) Pro (aunque este último cuenta con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM). Un teléfono de gama media con materiales de primera calidad que tiene un precio más bajo que un teléfono con componentes comparativamente más baratos, como el plástico, es una elección obvia para mí. Sin embargo, si estás en EE. UU. o el Reino Unido, el A57 no es una apuesta tan segura, ya que es ligeramente más caro, a 549$ / 529£, en comparación con los 499$ / 499£ del Pixel 10a.

Más que una simple interfaz bonita

Aunque me encanta lo que Samsung ha hecho para actualizar y mejorar el Galaxy A57 en comparación con su predecesor, y aunque resulte un poco sorprendente, fue el Nothing Phone (4a) Pro el que finalmente me convenció, y lo hizo porque reunió algunas de las cosas que me gustaban del Galaxy A57 y del Pixel 10a, y lo envolvió todo en un paquete original y divertido.

El diseño industrial totalmente metálico del (4a) Pro no solo se ve bien, sino que también se siente más premium que el sándwich de vidrio del A57, aunque no sea tan delgado ni ligero (8 mm de grosor y pesa 210 g). La pantalla Glyph Matrix en la isla de la cámara le da un aspecto distintivo, pero también es útil como segunda pantalla para el reloj, las alertas e incluso como guía para tomar fotos.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

NothingOS me recuerda mucho a la experiencia de software limpia del Google Pixel, pero la lleva a otro nivel de minimalismo al utilizar logotipos, menús y widgets personalizados en blanco y negro. Aunque One UI de Samsung hace que el Galaxy A57 sea más personalizable, sigue estando comparativamente más saturado de bloatware, lo cual puede resultar laborioso de eliminar aplicación por aplicación tras la configuración.

Es cierto que el (4a) Pro es el primer dispositivo Nothing que he usado, así que admito que aquí influye el factor novedad. Sin embargo, también he estado en una búsqueda constante para reducir el tiempo que paso mirando la pantalla de mi teléfono, y la interfaz de usuario minimalista de NothingOS y la Glyph Matrix del (4a) Pro son características que he estado considerando para ayudarme a lograr ese objetivo. Claro, podría configurar manualmente un tema monocromático similar en el Samsung, pero ya está implementado —y se ve genial— en el teléfono Nothing desde el primer momento.

En cuanto al precio, el (4a) Pro es una mejor opción que sus contrapartes de Samsung o Google —especialmente en Australia—, a pesar de ser el más caro de los tres (599 $ / 549 £ / 949 AU$ para la versión de 256 GB, la única opción disponible en Australia). Los modelos equivalentes de 256 GB del Pixel 10a y el Galaxy A57 cuestan 599 $ / 598 £ / 999 AU$ y 609,99 $ / 529 £ / 849 AU$ respectivamente, y solo tienen 8 GB de RAM.

Sinceramente, si el (4a) Pro tuviera mejores cámaras, creo que incluso tendría muchas posibilidades de reemplazar a mi iPhone 16 Pro Max como mi teléfono de uso diario. Con un equilibrio extraordinario entre especificaciones, funciones, diseño y precio, creo que el Nothing se lleva la palma en la batalla de los teléfonos económicos.

Sin embargo, mi principal conclusión al comparar los tres teléfonos de gama media fue que, independientemente del modelo que prefieras personalmente, es una grata sorpresa ver lo capaces que son todos en comparación con sus hermanos insignia.

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