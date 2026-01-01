¿Bajará el precio del Samsung Galaxy S25 cuando se lance el S26?

La serie Samsung Galaxy S26 podría lanzarse muy pronto, y los rumores sugieren que podría estar disponible en enero. No todas las fuentes coinciden, ya que algunas filtraciones anteriores apuntaban a un lanzamiento en marzo, pero, en cualquier caso, la espera no debería prolongarse demasiado.

Sin embargo, el lanzamiento de estos teléfonos no solo es importante para quienes esperan los próximos modelos insignia de Samsung, sino que también podría ser de interés para cualquiera que esté pensando en comprar un Samsung Galaxy S25, un Samsung Galaxy S25 Plus, un Samsung Galaxy S25 Edge o un Samsung Galaxy S25 Ultra.

Después de todo, es lógico suponer que los precios de estos teléfonos bajarán una vez que aparezcan sus sucesores. Pero, ¿será así? ¿Y en qué medida? Aunque no tenemos respuestas definitivas, podemos fijarnos en lo ocurrido en el pasado para hacer una estimación fundamentada.

¿Es probable que baje el precio de la serie Samsung Galaxy S25?

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

La respuesta corta a esta pregunta es sí: los nuevos modelos suelen implicar una reducción de los precios de los modelos anteriores, por lo que, inmediatamente después del lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S26 o poco después, es muy probable que veamos recortes de precios en la serie Galaxy S25.

Y por «recortes de precios» nos referimos tanto a recortes oficiales de Samsung como a reducciones de precios de terceros minoristas como Amazon.

Sin embargo, hay una gran salvedad, ya que tarde o temprano estos teléfonos probablemente dejarán de fabricarse. Por ejemplo, en este momento en el Reino Unido ya no se puede comprar el Samsung Galaxy S24 directamente a Samsung, aunque algunos minoristas externos todavía lo ofrecen como nuevo.

Sin embargo, es poco probable que esto ocurra de inmediato: incluso si Samsung deja de producir teléfonos de la serie Galaxy S25, seguirá teniendo que vender las existencias que tiene. Así que deberías tener tiempo para hacerte con uno, pero quizá no te convenga esperar demasiado después del lanzamiento del Galaxy S26 para hacerlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Otra cosa a tener en cuenta con cualquier rebaja de precio es que no es necesario esperar al lanzamiento de la serie Galaxy S26 para conseguir uno de los modelos actuales a un precio reducido.

Los minoristas suelen rebajar los precios de los teléfonos con el tiempo, independientemente de la llegada de nuevos modelos, y de hecho la serie Samsung Galaxy S25 ya se puede encontrar a veces por menos de su PVP (precio de venta al público recomendado por el fabricante), especialmente durante los periodos de rebajas importantes.

¿Qué tan grande puede ser la rebaja en el precio?

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Basándonos en lo ocurrido anteriormente, es muy probable que la serie Samsung Galaxy S25 se reduzca en unos 100 $ / 100 £ / 150 AU$ cuando se lance la serie Galaxy S26.

Eso significaría que el Galaxy S25 podría empezar en unos 699 $ / 699 £ / 1249 dólares australianos, el Galaxy S25 Plus a 899 dólares / 899 libras esterlinas / 1549 dólares australianos, el Galaxy S25 Edge a 999 dólares / 999 libras esterlinas / 1699 dólares australianos y el Galaxy S25 Ultra a 1199 dólares / 1149 libras esterlinas / 1999 dólares australianos.

Nos referimos al precio de venta recomendado por el fabricante, aunque es probable que las tiendas de terceros ofrezcan descuentos más variados, pero, en promedio, podrían estar en el mismo rango o incluso vender los teléfonos por menos.

Dicho esto, este año hay una salvedad importante, ya que los precios de la RAM han subido rápidamente debido a la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. Esto está afectando al precio de la RAM de todos los dispositivos, incluidos los smartphones, lo que podría significar que Samsung y otros minoristas no puedan rebajar tanto el precio de sus teléfonos más antiguos. Por ahora solo se trata de especulaciones, pero conviene tener en cuenta que este no es un año normal.

También cabe señalar que existe la posibilidad de que el Galaxy S25 Edge no se rebaje, incluso si los demás modelos sí lo hacen, ya que las filtraciones sugieren que no habrá un Samsung Galaxy S26 Edge, por lo que es posible que no sea sustituido directamente por un nuevo teléfono.

¿Cuándo podríamos ver caídas de precios más importantes?

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si vemos alguna caída importante en los precios de la serie Samsung Galaxy S25 antes del lanzamiento del S26, es casi seguro que será durante las rebajas navideñas a finales de diciembre y principios de enero, por lo que vale la pena estar atento a las ofertas en esas fechas.

Si ves alguno de estos teléfonos con un descuento de 100 $/100 £/150 AU$ o más, probablemente valga la pena comprarlo, ya que no hay garantía de que el descuento sea tan grande cuando salga al mercado la línea Samsung Galaxy S26.

También puede haber rebajas más importantes durante los periodos de rebajas tras el lanzamiento de la serie Galaxy S26, pero dado que la línea S25 podría dejar de fabricarse pronto, no recomendamos esperar a esas rebajas, a menos que te conformes con un teléfono reacondicionado.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.