5 cosas que aún le faltan al Samsung Galaxy S26

Tras meses de filtraciones, rumores y especulaciones, la serie Samsung Galaxy S26 por fin está aquí, pero ¿merecía la pena esperar por estos teléfonos?

No podremos responder a esa pregunta de forma definitiva hasta que los hayamos sometido a revisiones completas, pero lo que está claro es que, en muchos sentidos, se trata de actualizaciones iterativas y, con la excepción de la pantalla de privacidad del Samsung Galaxy S26 Ultra, podría decirse que carecen de características destacadas.

Estos teléfonos también carecen de ciertas características que en algún momento se rumoreó que tendrían. A continuación, encontrarás cinco cosas que le faltan a la serie Samsung Galaxy S26, con una lista que es una mezcla de cosas que en algún momento esperábamos y cosas que tienen sus rivales y que realmente nos gustaría que Samsung también nos ofreciera.

1. Baterías silicon-carbon

El OnePlus 15 tiene una batería de silicio y carbono de 7300 mAh (Image credit: Philip Berne / Future)

El OnePlus 15, el Xiaomi 17 Ultra y otros teléfonos cuentan con baterías de silicon-carbon (silicio-carbono), una tecnología que les permite aumentar su capacidad mucho más allá de los aproximadamente 5000 mAh que solían alcanzar la mayoría de los teléfonos anteriormente.

Sin embargo, la serie Samsung Galaxy S26 no lo hace, ya que incluso el Samsung Galaxy S26 Ultra solo tiene una batería de 5000 mAh, una capacidad que parece claramente insuficiente frente a las baterías de entre 7000 y 9000 mAh que estamos empezando a ver en algunas marcas.

La buena noticia es que Samsung afirma que está trabajando para ofrecer baterías de silicio-carbono en el futuro, pero eso no nos ayuda en este momento.

2. Imanes integrados

La serie Pixel 10 tiene imanes integrados (Image credit: John Velasco)

Un rumor que escuchamos en numerosas ocasiones antes del lanzamiento de la línea Samsung Galaxy S26 era que estos teléfonos tendrían imanes incorporados, lo que permitiría acoplarles cargadores magnéticos y otros accesorios, de forma muy similar al sistema MagSafe de Apple.

Lamentablemente, esto no fue así, ya que Samsung vendió fundas con imanes incorporados que permiten acoplar otros accesorios, pero si no quieres ponerle una funda a tu teléfono o prefieres el diseño de una funda sin imanes, no puedes utilizar este sistema.

Es decepcionante, pero no del todo sorprendente, ya que, aunque la tecnología para hacerlo existe en Android, los fabricantes parecen tardar en adoptarla. Hasta ahora, la serie Pixel 10 de Google es la única de teléfonos Android de gama alta con imanes incorporados.

3. Búsqueda de Hub con el dispositivo apagado

No se puede rastrear un Samsung Galaxy S26 si está apagado (Image credit: Future)

Una función pequeña pero útil que puedes encontrar en los teléfonos Pixel, pero aún no en ningún Samsung Galaxy, es el rastreo Find Hub con el dispositivo apagado.

Con esta función, podrías utilizar la red Find Hub de Google para localizar tu teléfono incluso cuando está apagado. Sin embargo, según un código detectado por Android Authority, esta opción no parece estar disponible en ningún modelo Samsung Galaxy S26.

Aunque puedes localizar un Galaxy S26 sin conexión mediante SmartThings Find de Samsung, el teléfono debe estar encendido, solo que no requiere conexión a Internet. Por lo tanto, la solución de Google es mejor, pero por ahora se limita a los Pixel.

4. Una combinación de colores naranja

Samsung no ha seguido los pasos de Apple con un tono naranja (Image credit: Future)

Apple vende el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max en un tono Cosmic Orange controvertido, pero sin duda llamativo, y los primeros informes sugerían que uno o más teléfonos de la serie Samsung Galaxy S26 podrían venderse en un color similar.

Sin embargo, eso no ha sucedido, ya que los tres teléfonos se venden en negro, blanco, azul cielo y violeta cobalto, junto con las opciones exclusivas de la tienda Samsung en plata sombra y oro rosa.

No es una selección horrible, pero no hay nada aquí que sea tan brillante, interesante o inusual como podría haber sido una opción naranja, por lo que habría sido agradable ver ese tono u otro igualmente llamativo.

5. Carga de alta potencia

Incluso el Samsung Galaxy S26 Ultra alcanza un máximo de solo 60 W de carga (Image credit: Future)

Samsung ha mejorado la potencia de carga de algunos teléfonos de la serie Galaxy S26: el Samsung Galaxy S26 Plus y el Samsung Galaxy S26 Ultra admiten una carga inalámbrica de 25 W (frente a los 15 W de sus predecesores), y el S26 Ultra se ha mejorado adicionalmente a una carga por cable de 60 W, en lugar de los 45 W del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Sin embargo, el Samsung Galaxy S26 estándar no ha tenido tales mejoras, ya que sigue alcanzando un máximo de 25 W para la carga con cable y 15 W para la inalámbrica. E incluso en el caso del Ultra, con su carga con cable de 60 W y la inalámbrica de 25 W, sigue estando muy por detrás de algunos de sus rivales.

El OnePlus 15, por ejemplo, admite una carga por cable de 120 W y una carga inalámbrica de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 admite una carga por cable de 100 W y una carga inalámbrica de 50 W, y lo mismo ocurre con muchas otras marcas chinas.

Por lo tanto, junto con la mejora de las baterías de silicio-carbono, nos hubiera gustado ver una mayor potencia de carga en los últimos teléfonos de Samsung.

