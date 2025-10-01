Realme lanza el primer smartphone inspirado en Game of Thrones

En un mundo donde los reinos compiten por atención y lealtad, realme ha reclamado el Trono de Hierro de la innovación. La marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo anuncia su alianza con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para presentar el primer smartphone inspirado en la legendaria serie de HBO, Game of Thrones. Y como todo gran anuncio merece un escenario digno, el lanzamiento oficial se celebrará el 8 de octubre en el Game of Thrones Studio Tour en Irlanda del Norte, donde se forjaron las leyendas de Westeros.

Con esta edición limitada, realme no solo honra su lema “Make it Real”, sino que lo transforma en una experiencia sensorial y narrativa sin precedentes. El nuevo realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada es el híbrido más audaz de 2025: un dispositivo que combina tecnología de punta con el poder simbólico de una saga que marcó generaciones.

Un diseño nacido del fuego

(Image credit: realme México)

Vestido en negro y dorado, el dispositivo evoca el lujo medieval y la dureza de los Siete Reinos. Pero lo que lo convierte en una pieza única es su material termosensible, capaz de cambiar de color con el calor: del negro al rojo, como si el fuego de dragón lo despertara. Inspirado en el renacer de Daenerys Targaryen, este detalle no es solo estético, es un manifiesto de poder interior.

Nano-grabados con motivos de dragón, interfaz personalizada con temas de la Casa Stark y Targaryen, y una caja de regalo que incluye una micro-réplica de Westeros, un soporte con forma de Trono de Hierro y tarjetas coleccionables: cada elemento ha sido diseñado para que el usuario no solo tenga un teléfono, sino una reliquia.

“Own Your Real Power”: un llamado a los valientes

“Esta colaboración es una muestra del compromiso de realme con la innovación para la diversión y la participación de los jóvenes”, declaró Xu Qi, vicepresidente y CMO de realme. “Al fusionar leyendas inspiradoras con un diseño inmersivo, estamos empoderando a la generación joven para que acepte su identidad e influya en el mundo que les rodea”.

La campaña “Own Your Real Power” no es una simple frase publicitaria. Es un llamado a la autenticidad, a desafiar las normas y a forjar un camino propio. En tiempos inciertos, realme apuesta por la valentía, la creatividad y el juego como herramientas de transformación.

realme: el maestro de las ediciones especiales

Desde sus inicios, realme ha demostrado que sabe cómo jugar. Sus colaboraciones anteriores han elevado el estándar de lo que una edición especial puede ser. Pero con Game of Thrones, la marca ha cruzado el Muro. Esta alianza no solo refuerza su estrategia de marca, sino que la posiciona como líder en el cruce entre tecnología y cultura pop.

Inspirado por personajes como Arya Stark y Jon Snow, el dispositivo encarna la rebeldía, la resiliencia y el liderazgo. Es una declaración de principios para quienes no temen al cambio, ni al fuego.

El futuro: más allá de la funcionalidad

realme no se conforma con crear teléfonos. Su visión es ofrecer productos inmersivos que generen identidad, pertenencia e impacto. En un mundo donde la tecnología puede sentirse fría, realme la convierte en narrativa, en símbolo, en juego.

El realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada es más que un smartphone. Es una espada forjada en fuego, lista para ser empuñada por quienes se atreven a ser reales.