realme C85 debuta con IP69 Pro, su tecnología más avanzada de resistencia al agua
realme C85: el smartphone que resiste todo, incluso condiciones extremas
Un nuevo nivel de avance en tecnología de durabilidad está por llegar: IP69 Pro Water Resistance en la serie realme C85.
Como el sistema de protección contra agua más avanzado desarrollado por la marca hasta la fecha, IP69 Pro integra cuatro estándares en una sola solución IP69K, IP69, IP68 e IP66 ofreciendo un nivel de resistencia que supera cualquier certificación individual. Por primera vez, esta tecnología llega a la Serie C, acercando a más usuarios una propuesta clara de valor: ultra resistencia y ultra batería, diseñadas para seguir el ritmo real de todos los días.
Ultra resistencia con IP69 Pro: protección sin límites
IP69 Pro establece un nuevo referente en tecnología waterproof al cumplir con los requisitos de cuatro estándares de protección avanzada:
- IP69K – Resistencia de grado industrial.
- IP69 – Protección contra chorros de agua a alta presión.
- IP68 – Resistencia a inmersión prolongada.
- IP66 – Protección contra lluvia intensa y salpicaduras.
Más allá de cubrir escenarios cotidianos, como lluvia o derrames accidentales, IP69 Pro está diseñado para enfrentar condiciones extremas, incluyendo limpieza con vapor a alta presión y temperatura, así como chorros de agua de gran intensidad.
Pensado para acompañar a los usuarios jóvenes en cada momento de su rutina, el realme C85 también ha superado pruebas de durabilidad altamente exigentes: resistencia a 6 metros de profundidad durante 30 minutos y a 0.5 metros durante 60 días*, manteniendo el funcionamiento completo del dispositivo.
Ya sea bajo un aguacero inesperado, frente a bebidas derramadas en la mochila o en entornos de trabajo exigentes, realme C85 responde con firmeza. Su diseño robusto brinda seguridad, confianza y continuidad, incluso en los escenarios más retadores.
Ultra batería que acompaña todo el día
La resistencia no es solo externa. realme C85 refuerza el posicionamiento de ultra batería, integrando una capacidad optimizada para ofrecer mayor autonomía y confiabilidad. Esto significa menos preocupaciones por recargar y más libertad para crear, trabajar y entretenerse sin interrupciones.
La combinación de ultra resistencia + ultra batería convierte al realme C85 en un aliado confiable para quienes necesitan un dispositivo que no se detenga, sin importar las condiciones.
Tecnología avanzada que se vuelve accesible
Con la incorporación de IP69 Pro, realme reafirma su misión de democratizar tecnología de vanguardia que sea verdaderamente útil en la vida diaria. Este lanzamiento no solo eleva el estándar de durabilidad dentro de su segmento, sino que también amplía el acceso a protección de nivel superior para más usuarios en todo el mundo.
Mirando hacia el futuro, la Serie C continuará fortaleciendo su camino en innovación enfocada en resistencia, manteniendo la tecnología waterproof como uno de los pilares estratégicos para ofrecer dispositivos cada vez más durables, confiables y preparados para cualquier desafío.
Porque al final, se trata de explorar sin límites, bajo cualquier clima, con la confianza de que tu smartphone está listo para todo.
La serie realme C85 llegará al mercado mexicano con un precio que acerca la experiencia de ultra resistencia y ultra batería a más usuarios. Para más información sobre disponibilidad, consulta los canales oficiales de la marca.