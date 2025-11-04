Quiero que Apple, Samsung y Google vuelvan a hacer que las cámaras de los teléfonos sean emocionantes.

La semana pasada me vi envuelto en una conversación con el equipo de informática móvil de TechRadar y otras personas, entre ellas el destacado periodista tecnológico Lance Ulanoff, sobre qué teléfono es el mejor para hacer fotos.

Como era de esperar, en la conversación surgieron el iPhone 17 Pro, el Google Pixel 10 Pro y el Samsung Galaxy S25 Ultra, junto con sus predecesores, y la «ciencia del color» y el procesamiento de imágenes en los que se basan esas marcas.

Ahora bien, si quieres tener una idea general de las opiniones y las pruebas, echa un vistazo a la selección de los mejores teléfonos con cámara, elaborada principalmente por el editor sénior Philip Berne. Pero lee ese artículo sabiendo que las preferencias fotográficas de cada uno pueden variar en cuanto al teléfono que consideran mejor.

Por mi parte, prefiero que mis fotos tengan un contraste marcado entre las sombras y las luces, algo que los teléfonos de Apple solían hacer muy bien antes de que las fotos se volvieran «más planas» en las dos generaciones anteriores de iPhone y luego volvieran a la normalidad, según Berne, con la línea iPhone 17. Del mismo modo, cuando se trata de colores precisos y de capturar el rango dinámico de tonos en una puesta de sol, yo elegiría un teléfono Pixel.

En resumen, las cámaras de los teléfonos insignia han mejorado tanto en cuanto al tamaño de su sensor que es difícil decidir cuál es objetivamente la mejor; casi siempre habrá una preferencia subjetiva.

Por un lado, esto es estupendo, ya que significa que no te puedes equivocar al elegir cualquiera de nuestros mejores teléfonos. Por otro lado, hace que las cosas sean un poco aburridas.

No más llamadas telefónicas

(Image credit: Future)

Soy de esa generación de periodistas tecnológicos que recuerda cuando cada nueva generación de smartphones ofrecía un salto sólido en la calidad de cámara, comenzando por aumentar la cantidad de megapíxeles y evolucionando hacia el procesamiento de señal de imagen y la fotografía computacional.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero hoy en día, diría que si compraste un iPhone, Galaxy, Pixel o OnePlus de gama alta en los últimos años, no te vas a sentir decepcionado. Y aunque no los he usado recientemente, he escuchado muchos comentarios positivos sobre las cámaras de los últimos Oppo y Xiaomi.

Esto me ha hecho pensar —y un poco añorar— aquella época en la que había grandes mejoras y marcadas diferencias en los resultados fotográficos. Quiero volver a sentir emoción por las capacidades y funciones de las cámaras de los nuevos teléfonos, en lugar de notar solo la diferencia más mínima en nitidez o detalle al hacer zoom hasta el último píxel de una foto.

El artículo de Jamie Richard sobre la lente con zoom desmontable del Oppo Find X9 es un ejemplo poco común de una marca que realmente empuja los límites de la fotografía móvil; no es precisamente práctica, pero sí diferente, y podría resultar genuinamente útil para quienes aún no quieren invertir en una de nuestras mejores cámaras recomendadas.

Hablando de Oppo, recuerdo la lente microscópica del Oppo Find X3, que disfruté mucho tanto para tomar fotos creativas como para presumir un poco como truco tecnológico: capturar fibras de mezclilla o materiales a nivel microscópico era, sinceramente, muy divertido.

Lamentablemente, ya no hay tanto impulso por crear cámaras tan innovadoras, y hasta Samsung ha reducido el zoom óptico 10x de la cámara teleobjetivo secundaria del Galaxy S23 Ultra a 5x en el Galaxy S24 Ultra y S25 Ultra.

Y aunque el sistema Fusion Camera del iPhone 17 Pro Max produce fotos impresionantes, en realidad es una mezcla inteligente de software y de la evolución natural hacia sensores de 48 megapíxeles en todas las cámaras. No es precisamente un estallido de innovación y creatividad.

Por eso, quiero que los futuros smartphones se salgan del camino tradicional y apuesten por funciones de cámara más atrevidas: ¿qué tal polarizadores para eliminar reflejos, una combinación de hardware y software que filtre la luz artificial al fotografiar el cielo nocturno, o sistemas modulares que realmente funcionen?

Aunque hoy hay más modos de cámara por software que nunca, me gustaría ver una fusión más emocionante entre sensores, lentes y procesamiento digital, que vuelva las cámaras de los teléfonos algo realmente interesante —y no solo otro argumento en el ya repetitivo debate de iPhone contra Android.

Crucemos los dedos por algo especial con el Samsung Galaxy S26…

¿Qué opinas tú? ¿Las cámaras de los smartphones se han vuelto aburridas? Deja tu comentario abajo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.