Polarsteps es la app gratuita que rastrea tus viajes y acaba de aparecer en nuestra lista de propósitos de Año Nuevo.

Polarsteps es una aplicación totalmente gratuita para iOS y Android que funciona como un registro de tus viajes y desplazamientos, con un elemento de redes sociales que te permite seguir a otros viajeros y compartir tus historias con amigos.

Como cabría esperar de una aplicación diseñada específicamente para este fin, Polarsteps es mucho más pulida y con un propósito más definido que las funciones de resumen de viajes integradas en Google Maps y Apple Maps . Puedes iniciar sesión a través de Google y empezar a añadir viajes de inmediato gracias al intuitivo sistema de registro de pasos. Genera ingresos vendiendo libros personalizados basados ​​en tus viajes, así que no hay cargos ocultos por el simple hecho de usar la aplicación, algo bastante inusual en el panorama móvil actual.

Cada paso de cada viaje se puede detallar con una imagen de portada, notas y horas de inicio y fin, o puedes continuar añadiendo ubicaciones. La aplicación, que se ejecuta en segundo plano, también permite seguir automáticamente los viajes en tiempo real. Cada viaje se puede guardar como borrador o publicar para que lo vea todo el mundo o tus seguidores.

(Image credit: Jamie Richards / Future)

Irónicamente, no hay una página de "exploración", pero puedes crear un feed de actualizaciones de las personas que sigues. Sin embargo, la aplicación no te bombardea con información innecesaria. Parece la base de algo genuinamente social.

Con apps de seguimiento como esta, a menudo se siente que uno no encuentra el momento adecuado para empezar a registrar las actividades, pero Polarsteps lo soluciona facilitándome la tarea de añadir viajes anteriores.

Para futuros viajes, el globo terráqueo de la página de inicio está salpicado de ciudades y regiones marcadas con estrellas, con guías especialmente seleccionadas por el equipo editorial de Polarsteps. Se trata de artículos elegantes, personales y concisos que te dan ideas para tu próxima visita. Al pulsar sobre una guía, también se destacan restaurantes, atracciones e incluso alojamientos de Airbnb seleccionados en el mapa.

Polarsteps Unpacked está repleto de información de viaje personalizada, incluso qué tan lejos de casa lograste llegar. (Image credit: Polarsteps)

Y a finales de año, Polarsteps publica su informe anual Unpacked, que funciona como un resumen (dilo conmigo) de tus viajes anuales, al estilo Spotify Wrapped. El informe revela la distancia recorrida, tu punto más alejado de casa y el lugar más singular que visitaste, entre otros datos personalizados.