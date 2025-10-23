Probé la lente zoom desmontable del Oppo Find X9 Pro y todavía no puedo decirles lo genial que es

¡Es hora de descubrir si el lente zoom desmontable del Oppo Find X9 Pro vale la pena! Aunque debido a un embargo, no puedo compartir ciertos detalles ni opiniones sobre el Oppo Find X9 o el Find X9 Pro en este artículo, pero tendremos más detalles sobre los nuevos modelos insignia de Oppo tan pronto como podamos compartirlos.

Oppo ha presentado sus nuevos modelos insignia de última generación, el Oppo Find X9 y el Find X9 Pro, y ha confirmado que ambos teléfonos saldrán a la venta en los mercados internacionales el 28 de octubre. Además, el Find X9 Pro se lanzará junto con una lente zoom desmontable única, la lente extensora Hasselblad.

El Find X9 básico viene con una pantalla de 6.59 pulgadas, mientras que el Find X9 Pro tiene un panel más grande de 6.78 pulgadas. Ambos teléfonos tienen biseles uniformes de 1.15 mm que rodean la pantalla.

Los dos teléfonos funcionan con el chipset MediaTek Dimensity 9500, una mejora con respecto al chipset Dimensity 9400 del año pasado. Ambos teléfonos vienen con baterías de gran capacidad, con 7025 mAh para el Find X9 y 7500 mAh para el Find X9 Pro. Es importante destacar que ambos teléfonos continúan la larga colaboración de Oppo con Hasselblad, un fabricante de cámaras responsable de algunas de las mejores cámaras profesionales.

Volviendo al extensor de lente: el extensor de lente Hasselblad es un teleobjetivo zoom de 3,28x que se enrosca en una montura situada en una funda fotográfica especial para el Oppo Find X9 Pro. El teleconvertidor se coloca sobre la cámara teleobjetivo de 200 MP y 70 mm integrada en el teléfono.

Sin el teleconvertidor acoplado, ese sensor de súper alta resolución permite un zoom recortado de 50 MP con un aumento relativo de 140 mm y un recorte de 12,5 MP con un aumento relativo de 280 mm.

Sin embargo, al acoplar el teleobjetivo, se pueden tomar fotografías con el sensor completo a un aumento de 230 mm, recortadas a 50 MP a 460 mm y a 12,5 MP a 920 mm. Por supuesto, no es lo mismo que utilizar un sensor y un objetivo específicos en cualquiera de las distancias focales simuladas, pero supone una mejora considerable con respecto al zoom digital habitual.

Debido a un embargo, no puedo dar más detalles sobre el sistema de cámara del teléfono, pero puedo mostrarles algunas muestras que ilustran realmente la potencia del extensor de lente Hasselblad. Tampoco puedo compartir ninguna opinión sobre el rendimiento del teléfono, así que perdonen mis descripciones bastante secas de lo que están viendo.

En primer lugar, aquí tienen algunas fotos de una vista de Canary Wharf: la primera imagen es de la cámara principal, la segunda es de la cámara con teleobjetivo sin el extensor de lente acoplado y la tercera es con el extensor de lente acoplado, con el mismo aumento:

Imágen 1 de 3 Una toma principal de la vista de Canary Wharf, equivalente a 23 mm. A shot without the Hasselblad lens extender at an equivalent magnification to the extender, A shot with the Hasselblad lens extender

Aquí hay un recorte de las dos imágenes:

Imágen 1 de 2 Sin el extensor de lente Hasselblad With the Hasselblad extender lens

Mientras fotografiaba la vista de arriba, me fijé en un zorro particularmente despreocupado que estaba en un bar cercano. Aquí hay algunos primeros planos del relajado canino:

Imágen 1 de 5 Una toma principal de la cámara del zorro en el patio del pub. A shot of the fox with the in-built telephoto camera without the Hasselblad extender lens at default magnification With the Hasselblad extender lens at default magnification With the Hasselblad extender lens at double magnification With the Hasselblad extender lens at just over quadruple magnification

¿Qué tal unas fotos del concierto? Aquí hay algunas fotos de acción de una reciente actuación de Sigur Ros en el Royal Albert Hall de Londres:

Imágen 1 de 4 Con el extensor de lente Hasselblad con doble aumento. With the Hasselblad extender lens at just over double magnification With the Hasselblad extender lens at default magnification With the Hasselblad extender lens at default magnification

Y aquí hay una foto para ilustrar lo lejos que estábamos del escenario:

Una foto del escenario con la cámara ultra gran angular del teléfono. (Image credit: Jamie Richards / Future)

La serie Oppo Find X9 se lanza el 28 de octubre

El Find X9 se lanzará en tres colores, incluido el llamativo Velvet Red. (Image credit: Oppo)

Como se ha mencionado, tanto el Find X9 como el Find X9 Pro saldrán al mercado mundial el 28 de octubre, aunque aún no conocemos el precio exacto ni la información sobre su disponibilidad.

Tanto el Find X9 como el Find X9 Pro se lanzarán con ColorOS 16, basado en Android 16, y en una variedad de opciones de color: gris titanio, rojo terciopelo y negro espacial para el Find X9 básico, y carbón titanio y blanco seda para el Find X9 Pro. Entendemos que el término «titanio» en estos nombres se refiere únicamente al color, no a los materiales de fabricación.

Tendremos más detalles sobre el Oppo Find X9 y el Find X9 Pro tan pronto como podamos compartirlos. Hasta entonces, echa un vistazo a nuestra reseña del Oppo Find X8 y la reseña del Oppo Find X8 Pro para recordar los modelos del año pasado, o consulta nuestra guía de los mejores teléfonos Oppo para ver toda la gama.

