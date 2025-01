Nothing hace pensar que el Phone 3 podría tener una característica perfecta para rivalizar con el Samsung Galaxy S25

The Nothing Phone 2

Nothing ha publicado un vídeo que apunta a un lanzamiento el 4 de marzo para el Nothing Phone 3

El vídeo también insinúa que este teléfono podría tener una cámara teleobjetivo

Esa es la marca de un teléfono de gama alta, y podría verlo competir con el Galaxy S25

¿Es hora de que Nothing incursione en el mercado de smartphones de gama alta? Una nota reciente sugiere que Nothing dejaría la gama media y subiría de nivel, pero ¿de qué se trata? A continuación los detalles.

El memorándum apunta a un montón de habilidades de IA, pero no nos dijo mucho más - pero ahora Nothing se ha burlado de una importante actualización de hardware que podríamos ver en el Phone 3.

En un post en X, Nothing ha compartido un breve vídeo en el que simplemente se acerca a la cara del CEO de Nothing, Carl Pei. En el vídeo aparece trabajando con un ordenador mientras lleva gafas de sol, y se pueden ver claramente las palabras «Launch 4 March» (Lanzamiento el 4 de marzo) reflejadas en la lente.

Esto básicamente confirma que el próximo teléfono de la compañía se anunciará el 4 de marzo, pero basándonos en un teaser anterior del Nothing Phone 3 ya estábamos bastante seguros de ello.

A zoom with a view

El aspecto más intrigante de este vídeo es la forma en que la cámara hace zoom, ya que parece como si la cámara cambiara de un objetivo gran angular a un teleobjetivo para conseguir el zoom. Es interesante, porque ningún Nothing Phone actual tiene teleobjetivo.

Este no es el único indicio que hemos tenido de que podría añadirse una lente de este tipo, ya que un teaser anterior sugería que el Nothing Phone 3 (o como se llame este teléfono) podría tener una cámara de triple lente, y la adición obvia a la configuración de lentes gran angular y ultra gran angular que se encuentra en el Nothing Phone 2 sería una cámara de teleobjetivo.

Se trata de una característica muy propia de un buque insignia, y el Nothing Phone 3 podría competir con el Samsung Galaxy S25, que también tiene una cámara de triple lente con teleobjetivo. Es una característica de la que carecen incluso teléfonos de la talla del Google Pixel 9 y el iPhone 16, por lo que, al menos en ese sentido, el Nothing Phone 3 podría tener una ventaja sobre esos teléfonos.

Decimos el Nothing Phone 3, pero la compañía no ha confirmado qué teléfono está insinuando en todos estos teasers, por lo que podría ser otra cosa - incluyendo posiblemente un Nothing Phone 3 Pro, que una fuente ha afirmado que podría estar llegando.

Todavía no se sabe mucho más sobre este teléfono, pero el lanzamiento está previsto para el 4 de marzo, por lo que pronto sabremos todo lo que hay que saber y, conociendo a Nothing, es probable que la empresa insinúe o revele algunas especificaciones y características adicionales antes del lanzamiento.