Motorola lanza en México los nuevos moto g77, moto g67, moto g17 y moto g17 Power: descubre los precios y disponibilidad

¡La familia crece! Motorola anunció la llegada de nuevos integrantes de la familia moto g: moto g77 , moto g67, moto g17 y moto g17 power a México. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Estos dispositivos buscan elevar la experiencia en la gama media con cámaras avanzadas, pantallas vívidas, funciones de entretenimiento inmersivas y un rendimiento confiable para el uso diario. Diseñados para acompañar el ritmo y la creatividad de los usuarios, los nuevos modelos combinan tecnología, durabilidad y diseño para mejorar las experiencias cotidianas con el smartphone.

Qué debes saber de los moto g77 y moto g67

(Image credit: Motorola)

Cámaras: 108 MP con zoom 3x sin pérdida de calidad (moto g77) y 50 MP Sony LYTIA 600 (moto g67)

IA: funciones moto ai para retratos, sonrisas automáticas y edición inteligente

Pantalla: Extreme AMOLED 6,8” con hasta 5 veces más brillo2 y 120 Hz3

Resistencia: grado militar, Gorilla Glass 7i y protección IP644

Batería: 5200 mAh con carga rápida TurboPower 30

Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos y sonido Hi-Res

Disponibilidad: El nuevo moto g77 ya se puede conseguir en México, a través del sitio oficial de la marca, desde MX$7,999, y también está disponible con los principales retailers y operadores del país. El moto g67 se podrá conseguir a partir del próximo lunes, 23 de marzo, desde MX$6,999.

Cámaras con tecnología de inteligencia artificial y pantallas más brillantes

Los moto g77 y moto g67 están equipados con sistemas de cámara líderes en su clase5 diseñados para mejorar la fotografía móvil. El moto g77 presenta la primera cámara de 108 MP con zoom sin pérdida de calidad de 3x en un moto g, lo que ofrece una claridad y un detalle excepcionales. El moto g67 cuenta con un sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel6, lo que garantiza resultados vibrantes en cualquier condición de iluminación. Como complemento al hardware de ambos dispositivos, las funciones de moto ai, como el Modo Retrato para obtener una profundidad realista y la captura automática de sonrisas7, hacen que sea más fácil que nunca tomar la foto perfecta. La edición es igual de sencilla gracias a las herramientas de Google Photos, como Magic Eraser, Photo Unblur y Auto Frame, que permiten a los usuarios perfeccionar sus imágenes con solo unos pocos toques.

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Las imágenes cobran vida en la pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas más brillante jamás vista en un moto g, presente en ambos dispositivos. Con una resolución un 17% más nítida que su predecesor y 5 veces más brillo2, los usuarios pueden disfrutar de colores ultra vívidos y detalles nítidos tanto en interiores como en exteriores. La frecuencia de actualización de 120 Hz3 garantiza un desplazamiento suave y transiciones fluidas entre aplicaciones, mientras que la tecnología de baja luz azul certificada por SGS ayuda a reducir la fatiga ocular durante el uso prolongado.

Diseñados para durar, ambos dispositivos cuentan con una durabilidad de grado militar1, Corning® Gorilla® Glass 7i y resistencia al agua IP644, lo que ofrece el más alto nivel de protección contra el polvo, un rendimiento dos veces mejor frente a caídas y rayones⁸ y la capacidad de soportar temperaturas extremas de -20 ºC a 60 ºC. Su suave acabado de lujo añade una sensación de alta calidad, mientras que los colores seleccionados por Pantone, entre los que se incluyen PANTONE Shaded Spruce, PANTONE Black Olive, PANTONE Arctic Seal y PANTONE Nile, ofrecen opciones que se adaptan a todos los estilos.

Los modelos moto g77 y moto g67 están diseñados para ofrecer un rendimiento fluido, tanto si los usuarios utilizan varias aplicaciones, como si reproducen contenido en streaming o juegan mientras se desplazan. Equipados con chipsets de alto rendimiento, el moto g77 ofrece hasta 24 GB de RAM⁹ a través de RAM Boost, y el moto g67 hasta 12 GB de RAM a través de RAM Boost⁹. Además, su generosa capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB10 permite a los usuarios tener siempre a mano sus fotos, videos y aplicaciones favoritas sin preocuparse por el espacio.

Para igualar ese rendimiento, una batería de larga duración de 5200 mAh mantiene a los usuarios conectados durante todo el día11, alimentando todo, desde videollamadas hasta listas de reproducción. Cuando llega el momento de recargar, la tecnología TurboPower™ 30 proporciona un rápido impulso de energía en solo unos minutos. Y una vez que vuelven a estar en funcionamiento, los usuarios pueden disfrutar de un audio hasta un 300% más potente que la generación anterior gracias a los altavoces estéreo duales mejorados con Dolby Atmos® y sonido certificado Hi-Res12.

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Disponibilidad

El nuevo moto g77 ya se puede conseguir en México, a través del sitio oficial de la marca, desde MX$7,999, y también está disponible con los principales retailers y operadores del país. El moto g67 se podrá conseguir a partir del próximo lunes, 24 de marzo, desde MX$6,999.

Qué debes saber del moto g17 y el moto g17 power

(Image credit: Motorola)

Cámara: 50 MP Sony LYTIA™ 6001 + ultra gran angular

Selfie: 32 MP2 (la más avanzada en un moto g)

Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme

Batería: 6000 mAh (g17 power) / 5200 mAh (g17) con TurboPower™

Pantalla y audio: Full HD+ y sonido estéreo con Dolby Atmos®

IA: edición con Google Photos15, Chat with Gemini13 y Circle to Search14

Diseño: acabado premium inspirado en cuero, Gorilla® Glass 3 y colores Pantone

Disponibilidad: Los nuevos moto g17 & moto g17 Power ya se pueden conseguir en México. El moto g17 4/256 se encuentra disponible a través del sitio oficial de Motorola, y los principales operadores y retailers del país, desde MX$5,499. El moto g 17 Power 8/256 se puede conseguir a través de los principales canales de retail, a partir de MX$6,499.

moto g17 y moto g17 power, diseñados para la creatividad y la vida cotidiana

Los moto g17 power y moto g17, diseñados para usuarios que desean una tecnología que esté a la altura de su creatividad, ritmo y estilo, cuentan con potentes cámaras, funciones de entretenimiento inmersivas y un diseño tan agradable al tacto como a la vista.

El sistema de cámaras es la esencia de ambos dispositivos: ofrece la cámara frontal con mayor resolución de un moto g y da a los usuarios la libertad de capturar la vida desde todos los ángulos. Ya sea un retrato natural a plena luz del día o un paisaje panorámico, el sensor principal Sony LYTIA™ 600 de 50MP16, una novedad en un moto g de este segmento, garantiza detalles nítidos y colores vibrantes. Una lente ultra gran angular de 5 MP facilita las fotos de grupo y las vistas panorámicas, mientras que la cámara frontal de 32 MP17 ofrece una resolución cuatro veces superior a la del modelo anterior9, lo que garantiza que las selfies estén siempre listas para compartir. Las funciones inteligentes, como el sensor de luz ambiental y la reducción del parpadeo, mantienen la nitidez de las fotos, y con las herramientas de edición basadas en IA de Google Photos15, los usuarios pueden editar como profesionales y transformar instantáneamente grandes fotos en contenido destacado.

El moto g17 power y el moto g17 están diseñados para seguir el ritmo de la creatividad de los usuarios. El procesador octa-core MediaTek Helio G81 Extreme ofrece la velocidad necesaria para editar, publicar y navegar sin interrupciones. Ambos ofrecen 256 GB de memoria interna. El moto g17 cuenta con hasta 12GB de RAM a través de RAM Boost, y el moto g17 Power hasta 24 GB de RAM, a través de RAM Boost9, por lo que los usuarios multitarea pueden moverse sin esfuerzo entre aplicaciones y no preocuparse nunca por quedarse sin espacio para su contenido.

Toda esa potencia está respaldada por una batería diseñada para durar. Las capacidades de 6000 mAh del moto g17 power y 5200 mAh19 del moto g17 mantienen a los usuarios conectados desde la mañana hasta la noche, mientras que la carga TurboPower™ ofrece horas de uso en solo unos minutos. Incluso después de años de carga diaria, la batería está diseñada para conservar la mayor parte de su potencia original, lo que ofrece una fiabilidad duradera.20

El entretenimiento cobra vida en la amplia pantalla Full HD+, que ofrece una nitidez excepcional incluso bajo la luz solar intensa gracias a su modo de alto brillo. En combinación con los avanzados sistemas de audio que ofrecen un sonido un 200 % más potente con Volume Boost21, el sonido estéreo de los dispositivos, mejorado por Dolby Atmos®, ofrece una experiencia cinematográfica tanto si los usuarios están transmitiendo, editando o simplemente desplazándose por la pantalla.

Desde sus texturas únicas hasta su diseño protector, el moto g17 power y el moto g17 están diseñados para acompañar a los usuarios donde sea que vayan. En un suave acabado inspirado en el cuero de primera calidad y protegidos por Corning® Gorilla® Glass 3, los dispositivos están protegidos contra rayones, al tiempo que ofrecen una sensación de primera calidad en la mano. Y con tres colores seleccionados por Pantone (Evening Blue, Alaskan Blue, Tarmac y Bordeaux), los usuarios pueden elegir el aspecto que mejor se adapte a su personalidad.

Disponibilidad

Los nuevos moto g17 & moto g17 Power ya se pueden conseguir en México. El moto g17 4/256 se encuentra disponible a través del sitio oficial de Motorola, y los principales operadores y retailers del país, desde MX$5,499. El moto g 17 Power 8/256 se puede conseguir a través de los principales canales de retail, a partir de MX$6,499.

Más productivos e inteligentes

En todas nuestras franquicias, Motorola ofrece un conjunto de funciones cuidadosamente diseñadas para simplificar y enriquecer la experiencia del usuario. Con Hello UX y Moto Secure, los usuarios disponen de las herramientas necesarias para personalizar su dispositivo, proteger sus datos y crear entornos digitales seguros. La integración con Chat with Gemini¹³ de Google añade una nueva capa de productividad, ya que ayuda a los usuarios a intercambiar ideas, escribir mensajes o planificar eventos utilizando la voz, el texto o incluso la cámara. Y con Circle to Search¹⁴ de Google, pueden buscar instantáneamente cualquier cosa en la pantalla con un simple círculo, resaltado, garabato o toque.