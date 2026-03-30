Los nuevos motorola edge 70 fusion y edge 70 fusion+ finalmente llegan a México
Diseño futurista y potencia: así son los nuevos motorola edge 70 fusion
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¡La espera terminó! Motorola anunció la llegada de los nuevos motorola edge 70 fusion y fusion+ a México, se trata de dos dispositivos que combinan diseño futurista, materiales innovadores, fotografía de última generación y capacidades de IA. ¿Estás listo para conocer todo sobre estos equipos? De ser así, no te pierdas los detalles a continuación.
Diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo, el motorola edge 70 fusion y el edge 70 fusion+ ofrecen una experiencia premium en cada detalle, desde su diseño quad-curved hasta su sistema de cámara inteligente.
Así son los motorola edge 70 fusion y edge 70 fusion+El artículo continúa a continuación
- Diseño quad-curved con acabados premium inspirados en nylon y lino y curados por Pantone
- Sensor Sony LYTIA 710 de 50 MP con OIS
- Pantalla Extreme AMOLED 6,78” 1.5K con 144 Hz y color validado por Pantone
- Protección IP68/IP69, certificación MIL-STD-810H y Gorilla Glass 7i
- Plataforma Snapdragon® 7s Gen 3 en el edge 70 fusion y Gen 4 en el 70 fusion+, batería de 5200 mAh y cargador TurboPower de 68W
- Funciones avanzadas de moto ai para fotografía, productividad y creatividad
- El motorola edge 70 viene con 8GB de RAM (expandible hasta 24 GB con RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento. El edge 70 fusion+ tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
- El motorola edge 70 fusion tiene un precio desde $10,999 MXN, y llega con los nuevos moto buds bass en bundle. El motorola edge 70 fusion+ se puede conseguir $12,499 MXN.
Diseño quad-curved, materiales premium y máxima durabilidad
El motorola edge 70 fusion y el edge 70 fusion+ fueron desarrollados con foco en comodidad, elegancia y resistencia. Su vidrio frontal curvado se integra de manera fluida con la parte trasera, dando lugar a un verdadero diseño quad-curve que elimina aristas y aporta una silueta suave, continua y refinada.
La estética se complementa con acabados premium inspirados en nylon y lino, pensados para resistir el uso diario sin perder sofisticación. Los tonos seleccionados por Pantone incluyen acentos alrededor del módulo de cámaras, reforzando su identidad visual.
A pesar de su perfil delgado y liviano, cada uno de los dispositivos incorpora altos estándares de protección:
- Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo
- Certificación militar MIL-STD-810H
- Protección Corning Gorilla Glass 7i
Estas características lo posicionan como uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría.
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Fotografía móvil de última generación: primer smartphone con Sony LYTIA 710
Los motorola edge 70 fusion y 70 fusion+ marcan un avance en fotografía móvil al convertirse en el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA™ 710.
El sistema de cámaras incluye:
- Sensor principal Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con estabilización óptica (OIS)
- Lente ultrawide + macro de 13 MP con campo de visión de 122°,que permite capturar más que un lente estándar, y 50 MP en el caso de edge 70 fusion+
- Sensor telefoto de 10 MP con 3x de acercamiento óptico y hasta 30x hibrido para el edge 70 fusion+.
- Cámara frontal de 32 MP con grabación en 4K y 4 veces la resolución de 1080p
- Cámara frontal de 50 MP en el edge 70 fusion+
El procesamiento se potencia mediante moto ai y su Motor de Mejora de Fotos, que optimiza automáticamente color, exposición y nivel de detalle en diferentes condiciones de iluminación.
Entre las funciones inteligentes se destaca Signature Style, que permite aplicar estéticas personalizadas y consistentes a las imágenes. La combinación de hardware avanzado y procesamiento por IA permite obtener resultados más nítidos, naturales y equilibrados.
moto ai: inteligencia artificial integrada para productividad y creatividad
Además de mejorar la fotografía, moto ai actúa como asistente inteligente en el día a día.
Entre sus funciones se encuentran:
- Next Move, que ofrece asistencia contextual según el contenido en pantalla
- Playlist Studio⁴, para generar playlists personalizadas
- Image Studio⁴,⁵, que permite crear stickers y fondos a partir de indicaciones del usuario
- Catch me up, Pay attention y Remember this, diseñadas para organizar información y mejorar la productividad
La IA opera directamente en el dispositivo, facilitando tareas cotidianas sin interrumpir la experiencia de uso.
Pantalla quad-curva de 144 Hz con color validado por Pantone
El motorola edge 70 fusion y el edge 70+ incorporan la primera pantalla quad-curva de 144 Hz con validación de color Pantone.
Sus especificaciones incluyen:
- Pantalla Extreme AMOLED de 6,78”
- Resolución 1.5K Super HD
- Tasa de refresco de 144 Hz
- Brillo máximo de 5200 nits
- Compatibilidad con Dolby Atmos
- Parlantes estéreo duales con soporte Hi-Res Audio
La combinación de alta frecuencia de actualización, brillo elevado y precisión cromática ofrece una experiencia visual fluida y definida, incluso en exteriores con alta luminosidad.
Rendimiento optimizado con Snapdragon y carga TurboPower
En su interior, el dispositivo integra la plataforma móvil Snapdragon 7s Gen 3, optimizada para multitarea, gaming y procesamiento de funciones de IA con alta eficiencia energética.
El rendimiento se complementa con:
- Batería de 5200 mAh
- Carga rápida TurboPower de 68W
- Función de power sharing para cargar otros dispositivos compatibles
La combinación de batería de gran capacidad y carga acelerada permite extender la autonomía diaria y recuperar energía en pocos minutos.
Disponibilidad
El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en México desde $10,999 y llega con los moto buds bass en Bundle. El motorola Edge 70 fusion+ está disponible desde $12,499. Se pueden conseguir a través del ecommerce de Motorola México, y los principales operadores y retailers del país.
Los moto buds bass combinan un sonido potente con graves potentes con un rendimiento duradero y una gran resistencia para el uso diario. Aportan un plus de intensidad a las canciones favoritas de los consumidores, creando graves profundos y agudos nítidos. Diseñados para la vida en movimiento, los moto buds bass ofrecen hasta nueve horas de reproducción por carga y hasta 43 horas con el estuche, además de dos horas de reproducción con solo 10 minutos de carga. Cada auricular cuenta con un sistema de triple micrófono con CrystalTalk AI, que ofrece llamadas más claras gracias a la cancelación de eco, la supresión del ruido ambiental y la reducción del ruido del viento. Diseñados con un acabado repelente al agua, los auriculares resisten las salpicaduras, la lluvia y el desgaste diario.