Los nuevos motorola edge 70 fusion y edge 70 fusion+ finalmente llegan a México

¡La espera terminó! Motorola anunció la llegada de los nuevos motorola edge 70 fusion y fusion+ a México, se trata de dos dispositivos que combinan diseño futurista, materiales innovadores, fotografía de última generación y capacidades de IA. ¿Estás listo para conocer todo sobre estos equipos? De ser así, no te pierdas los detalles a continuación.

Diseñado para usuarios que buscan estilo, rendimiento y tecnología de última generación en un solo equipo, el motorola edge 70 fusion y el edge 70 fusion+ ofrecen una experiencia premium en cada detalle, desde su diseño quad-curved hasta su sistema de cámara inteligente.

Así son los motorola edge 70 fusion y edge 70 fusion+

El artículo continúa a continuación

Diseño quad-curved con acabados premium inspirados en nylon y lino y curados por Pantone

inspirados en nylon y lino y curados por Pantone Sensor Sony LYTIA 710 de 50 MP con OIS

Pantalla Extreme AMOLED 6,78” 1.5K con 144 Hz y color validado por Pantone

Protección IP68/IP69, certificación MIL-STD-810H y Gorilla Glass 7i

Plataforma Snapdragon® 7s Gen 3 en el edge 70 fusion y Gen 4 en el 70 fusion+ , batería de 5200 mAh y cargador TurboPower de 68W

, batería de 5200 mAh y cargador TurboPower de 68W Funciones avanzadas de moto ai para fotografía, productividad y creatividad

El motorola edge 70 viene con 8GB de RAM (expandible hasta 24 GB con RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento. El edge 70 fusion+ tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

(expandible hasta 24 GB con RAM Boost) El motorola edge 70 fusion tiene un precio desde $10,999 MXN, y llega con los nuevos moto buds bass en bundle. El motorola edge 70 fusion+ se puede conseguir $12,499 MXN.

Diseño quad-curved, materiales premium y máxima durabilidad

El motorola edge 70 fusion y el edge 70 fusion+ fueron desarrollados con foco en comodidad, elegancia y resistencia. Su vidrio frontal curvado se integra de manera fluida con la parte trasera, dando lugar a un verdadero diseño quad-curve que elimina aristas y aporta una silueta suave, continua y refinada.

La estética se complementa con acabados premium inspirados en nylon y lino, pensados para resistir el uso diario sin perder sofisticación. Los tonos seleccionados por Pantone incluyen acentos alrededor del módulo de cámaras, reforzando su identidad visual.

A pesar de su perfil delgado y liviano, cada uno de los dispositivos incorpora altos estándares de protección:

Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo

Certificación militar MIL-STD-810H

Protección Corning Gorilla Glass 7i

Estas características lo posicionan como uno de los equipos más resistentes dentro de su categoría.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Fotografía móvil de última generación: primer smartphone con Sony LYTIA 710

Los motorola edge 70 fusion y 70 fusion+ marcan un avance en fotografía móvil al convertirse en el primer smartphone del mundo en integrar el sensor Sony LYTIA™ 710.

El sistema de cámaras incluye:

Sensor principal Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con estabilización óptica (OIS)

Lente ultrawide + macro de 13 MP con campo de visión de 122°,que permite capturar más que un lente estándar, y 50 MP en el caso de edge 70 fusion+

Sensor telefoto de 10 MP con 3x de acercamiento óptico y hasta 30x hibrido para el edge 70 fusion+.

Cámara frontal de 32 MP con grabación en 4K y 4 veces la resolución de 1080p

Cámara frontal de 50 MP en el edge 70 fusion+

El procesamiento se potencia mediante moto ai y su Motor de Mejora de Fotos, que optimiza automáticamente color, exposición y nivel de detalle en diferentes condiciones de iluminación.

Entre las funciones inteligentes se destaca Signature Style, que permite aplicar estéticas personalizadas y consistentes a las imágenes. La combinación de hardware avanzado y procesamiento por IA permite obtener resultados más nítidos, naturales y equilibrados.

moto ai: inteligencia artificial integrada para productividad y creatividad

Además de mejorar la fotografía, moto ai actúa como asistente inteligente en el día a día.

Entre sus funciones se encuentran:

Next Move, que ofrece asistencia contextual según el contenido en pantalla

Playlist Studio⁴, para generar playlists personalizadas

Image Studio⁴,⁵, que permite crear stickers y fondos a partir de indicaciones del usuario

Catch me up, Pay attention y Remember this, diseñadas para organizar información y mejorar la productividad

La IA opera directamente en el dispositivo, facilitando tareas cotidianas sin interrumpir la experiencia de uso.

Pantalla quad-curva de 144 Hz con color validado por Pantone

El motorola edge 70 fusion y el edge 70+ incorporan la primera pantalla quad-curva de 144 Hz con validación de color Pantone.

Sus especificaciones incluyen:

Pantalla Extreme AMOLED de 6,78”

Resolución 1.5K Super HD

Tasa de refresco de 144 Hz

Brillo máximo de 5200 nits

Compatibilidad con Dolby Atmos

Parlantes estéreo duales con soporte Hi-Res Audio

La combinación de alta frecuencia de actualización, brillo elevado y precisión cromática ofrece una experiencia visual fluida y definida, incluso en exteriores con alta luminosidad.

Rendimiento optimizado con Snapdragon y carga TurboPower

En su interior, el dispositivo integra la plataforma móvil Snapdragon 7s Gen 3, optimizada para multitarea, gaming y procesamiento de funciones de IA con alta eficiencia energética.

El rendimiento se complementa con:

Batería de 5200 mAh

Carga rápida TurboPower de 68W

Función de power sharing para cargar otros dispositivos compatibles

La combinación de batería de gran capacidad y carga acelerada permite extender la autonomía diaria y recuperar energía en pocos minutos.

Disponibilidad

El motorola edge 70 fusion ya se encuentra disponible en México desde $10,999 y llega con los moto buds bass en Bundle. El motorola Edge 70 fusion+ está disponible desde $12,499. Se pueden conseguir a través del ecommerce de Motorola México, y los principales operadores y retailers del país.

Los moto buds bass combinan un sonido potente con graves potentes con un rendimiento duradero y una gran resistencia para el uso diario. Aportan un plus de intensidad a las canciones favoritas de los consumidores, creando graves profundos y agudos nítidos. Diseñados para la vida en movimiento, los moto buds bass ofrecen hasta nueve horas de reproducción por carga y hasta 43 horas con el estuche, además de dos horas de reproducción con solo 10 minutos de carga. Cada auricular cuenta con un sistema de triple micrófono con CrystalTalk AI, que ofrece llamadas más claras gracias a la cancelación de eco, la supresión del ruido ambiental y la reducción del ruido del viento. Diseñados con un acabado repelente al agua, los auriculares resisten las salpicaduras, la lluvia y el desgaste diario.