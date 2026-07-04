La verificación de edad del iPhone ahora está molestando a quienes viven fuera de las regiones afectadas, pero el misterio ya se ha resuelto

A un usuario le apareció un mensaje pidiéndole que verificara su identidad en su nuevo iPhone.

No debería haber sido necesario, ya que las leyes locales no lo exigían.

El culpable fue su iPhone, que había sido importado del Reino Unido.

Apple acaba de subir sus precios en todos los productos, y aunque el iPhone se mantiene a salvo por ahora, muchos usuarios se preguntan si es solo cuestión de tiempo antes de que los mejores modelos de iPhone de Apple se vean afectados por el aumento de precios. Si esto te suena familiar, tal vez hayas comprado un iPhone de segunda mano para adelantarte a los acontecimientos, pero eso podría llevarte a enfrentarte a una consecuencia molesta e imprevista.

Eso es exactamente lo que le pasó a un usuario de Reddit, quien dijo que su nuevo iPhone lo obligaba a verificar su edad, a pesar de que vive en Bulgaria, un país de la UE donde la verificación de edad no es obligatoria por ley.

Como es comprensible, se mostró reacio a subir sus documentos de identidad, describiendo el proceso como un «enorme agujero negro de privacidad». Pero debido a su negativa a hacerlo, no pudo acceder a «ciertos tipos de contenido, aplicaciones sociales, juegos de GTA y otras cosas por las que pagué». Como lo expresó: «Se me imponen restricciones de contenido y privacidad, así como el escaneo de mis chats, llamadas de FaceTime y fotos en la galería, sin mi voluntad ni consentimiento».

Latest Videos From Watch full video here:

El caso parece confuso, ya que los usuarios búlgaros no están sujetos a leyes de verificación de identidad que les obliguen a confirmar su edad antes de acceder a ciertas aplicaciones y servicios. Pero hay un país cercano que sí cuenta con leyes de este tipo, y eso resultó ser la clave para desentrañar el misterio.

Revisa el número de modelo

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El Reino Unido ha promulgado leyes que obligan a los usuarios a verificar su identidad para poder acceder a ciertas aplicaciones y servicios en sus dispositivos, con el objetivo declarado de proteger a los niños de los peligros en línea. Sin embargo, estas regulaciones —en concreto, la Ley de Seguridad en Línea— han generado mucha controversia entre los defensores de la privacidad y han provocado un aumento en el número de usuarios enojados que descargan las mejores VPN para proteger su identidad y eludir los requisitos.

De vuelta en Reddit, el misterio de la verificación de edad se resolvió cuando el usuario de Reddit descubrió de dónde provenía originalmente su iPhone. Esto es algo que puedes encontrar en la app de Ajustes yendo a General > Acerca de y buscando en la sección Número de modelo.

El modelo del iPhone era MFYP4QN/A y esto contiene varias pistas sobre su origen. Por ejemplo, «MFYP4» se refiere al iPhone 17 Pro Max en color azul profundo con 256 GB de almacenamiento. La parte «QN» del código, por su parte, se refiere a las regiones donde se vende este modelo: «Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Reino Unido, Israel».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En otras palabras, aunque el usuario de Reddit compró su iPhone en Bulgaria, es probable que el dispositivo haya sido importado del Reino Unido. Como señaló otro usuario de Reddit, Apple no tiene presencia oficial en Bulgaria, por lo que la importación es la respuesta más probable. Tal como lo expresaron: «Si es un modelo del Reino Unido, se comportará como un modelo del Reino Unido», lo que explicaría por qué el dispositivo le pedía al usuario que verificara su identidad, a pesar de que las leyes locales búlgaras no lo exigían.

Dado que cada región aplica diferentes leyes de privacidad y verificación de edad, el riesgo —como se ha demostrado en Reddit— es que puedas comprar un iPhone de segunda mano en un país que no te obligue a confirmar tu identidad, pero que, aun así, te veas obligado a hacerlo al importar el iPhone. Todo esto es un poco complicado.

Si estás pensando en comprar un iPhone usado y tienes la oportunidad de revisarlo en persona, asegúrate de anotar primero su número de modelo en la app de Ajustes. Tal como lo explica The Apple Wiki, si el código contiene las letras B, KN, QN, Z, ZD, ZF o ZM justo antes de la barra —por ejemplo, MFYP4ZD/A—, entonces podría tratarse de un dispositivo del Reino Unido y, por lo tanto, podría comportarse como si estuviera sujeto a las leyes del Reino Unido, sin importar dónde lo hayas comprado. Y eso podría tener graves consecuencias si no estás preparado.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.