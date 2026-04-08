La última versión beta de WhatsApp te permite configurar un nombre de usuario, para que no tengas que compartir tu número

WhatsApp ya permite a algunos usuarios configurar nombres de usuario

Por ahora, esta función solo está disponible para un número limitado de usuarios de la versión beta

Con ella, puedes compartir tu nombre de usuario en lugar de tu número de teléfono

Hace ya un tiempo que se rumorea que WhatsApp incorporará nombres de usuario, y por fin han llegado —aunque, por ahora, solo están disponibles en las últimas versiones beta de WhatsApp y solo para un número "limitado" de usuarios en un lanzamiento por fases, según WABetaInfo.

En otras palabras, necesitas tener una versión beta de WhatsApp para aprovechar la nueva función en este momento, e incluso así, es posible que aún no tengas acceso. Pero el mero hecho de que los nombres de usuario estén en fase beta sugiere que, con suerte, se implementarán más ampliamente pronto.

Cuando tengas acceso a la nueva función, puedes ir a Ajustes > Perfil dentro de la aplicación de WhatsApp, y desde allí podrás crear un nombre de usuario. La función está disponible tanto en las versiones beta de WhatsApp para iOS como para Android, y en lugar de crear un nuevo nombre de usuario, puedes optar por usar tu nombre de usuario de Facebook o Instagram, si lo prefieres.

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(Image credit: WABetaInfo)

Si decides crear uno, hay varias restricciones, entre ellas que debe ser un nombre de usuario que no esté siendo utilizado actualmente por otra persona en ninguna de las plataformas de Meta, que debe tener al menos tres caracteres y que debe comenzar con una letra, aunque también puede incluir números, puntos y guiones bajos.

Otras restricciones incluyen que no puede comenzar con "www.", terminar con un dominio ni superar los 35 caracteres de longitud.

Una ventaja en materia de privacidad

En cualquier caso, esta es una función que llevaba mucho tiempo esperando: no me gusta compartir mi número de teléfono más de lo necesario, así que los nombres de usuario me permiten tener un poco más de privacidad.

Además, WhatsApp también te permite configurar opcionalmente una «clave de nombre de usuario» de cuatro dígitos, que cualquiera que quiera enviarte un mensaje tendría que conocer, además de tu nombre de usuario, lo que añade otra capa de seguridad y privacidad.

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Todo esto son buenas noticias, aunque la otra ventaja potencial de un nombre de usuario —es decir, la posibilidad de usar una aplicación de mensajería sin vincular tu número de teléfono a ella en absoluto— aparentemente no es posible aquí por el momento. Aún necesitas vincular tu número a WhatsApp; simplemente no necesitas compartirlo con las personas a las que les envías mensajes allí.