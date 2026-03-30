Ahora puedes comprar un iPhone 17 Pro que contiene un trozo del jersey de cuello alto de Steve Jobs

Este iPhone viene con un trozo de tela incrustado en su interior

Caviar ofrece un iPhone con un trozo del jersey de cuello alto de Steve Jobs.

Solo se fabricarán nueve de estos modelos de edición limitada.

Este lanzamiento forma parte de las celebraciones del 50 aniversario de Apple.

Si eliges uno de los mejores iPhones, tienes garantizado un rendimiento ágil, cámaras excelentes y un diseño impecable; pero hay un nuevo modelo en el mercado que añade una característica extra bastante especial.

Caviar, conocida por fabricar iPhones personalizados de lujo, ahora ofrece un iPhone 17 Pro con un trozo del jersey de cuello alto de Steve Jobs incrustado en la carcasa (vía Notebookcheck). Es un artículo para el fan de Apple que quiere destacar, y que además tiene un buen presupuesto.

El teléfono se lanza en honor al 50 aniversario de Apple como empresa, una celebración en la que TechRadar también participa: consulta nuestras guías de los mejores dispositivos de Apple de todos los tiempos (según vuestra votación) y nuestro gran cuestionario del 50 aniversario de Apple .

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Jobs solía llevar un suéter de cuello alto negro en el escenario durante varias presentaciones importantes de productos de Apple, y la tela que Caviar aparentemente ha conseguido proviene del lanzamiento de uno de los ordenadores NeXT, y viene con un certificado de autenticidad.

'Eleva el smartphone'

Steve Jobs y su clásico look de cuello alto (Image credit: Caviar)

"Este detalle convierte al smartphone en una pieza de colección digna de un museo, donde el legado tecnológico de Apple se encuentra con una huella tangible del hombre que forjó su destino", explica Caviar en la descripción del nuevo teléfono.

En el diseño del teléfono se puede apreciar un pequeño parche con forma de cuello alto en el logotipo de Apple. La estética del dispositivo también se modificará inspirándose en el iPhone 2G, con bloques contrastantes en negro y plata y grabados personalizados.

En esencia, se trata del iPhone 17 Pro (o Pro Max): un chip Apple A19 Pro, 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Puedes elegir tu configuración en la página web de Caviar y añadir extras como grabado personalizado y un embalaje exclusivo.

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¿Y el precio? Parte de los 9630 dólares (aproximadamente $180 mil pesos) para la versión del iPhone 17 Pro de 256 GB. Al parecer, solo se fabricarán nueve unidades en todo el mundo, así que si te interesa, te recomendamos reservar la tuya cuanto antes.