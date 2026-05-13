Infinix GT 50 Pro 5G llega a México con pantalla de 144 Hz y enfriamiento líquido
El nuevo smartphone gaming de Infinix quiere llevarte a la victoria
¡Es oficial! El nuevo GT 50 Pro 5G de Infinix llega a México, ¿estás listo para vivir el gaming móvil como nunca antes?
El Infinix GT 50 Pro 5G es un poderoso smartphone gaming que representa una evolución estratégica basada en tres pilares: refinamiento físico, soberanía térmica y optimización inteligente. Con este enfoque, Infinix busca eliminar la brecha entre las especificaciones técnicas y el rendimiento real, permitiendo a los jugadores competir al máximo nivel dentro del formato móvil.
El dispositivo incorpora la nueva arquitectura de Enfriamiento Líquido HydroFlow, una avanzada solución térmica diseñada para combatir uno de los principales retos del gaming móvil: el sobrecalentamiento. Gracias a su disipación eficiente de calor y circulación activa, el GT 50 Pro 5G mantiene estabilidad incluso en sesiones intensas y prolongadas.
Mente Fría, Juega Frío
- Enfriamiento de nueva generación: El GT 50 Pro 5G integra un sistema de refrigeración líquida con cobertura al 100% de los componentes críticos de calor.
- Maxima estabilidad durante sesiones largas: gracias una amplia superficie de disipación, canales internos de alta precisión, circulación constante de líquido refrigerante e innovadoras placas cerámicas pizoeléctricas dobles.
- Certificación Nativa de 144FPS: disfruta verdadera potencia de juego en títulos como Call of Duty: Mobile, Free Fire (el primer celular en jugar este título a 144FPS) y otros esports destacados, brindando mayor fluidez y una ventaja visual.
- Precisión táctil, Gatillos GT sensibles a presión: ergonomía móvil al nivel de una consola. Gracias a funciones de presión, deslizamiento y personalización avanzada que mejoran acciones clave como apuntar, activar habilidades o cambiar armas. Con latencia inferior a 20 ms y resistencia superior a 3 mill. de pulsaciones.
- Centro de control inteligente: Más allá del gaming, los Gatillos GT también permiten ejecutar acciones rápidas como capturas de pantalla, grabación, limpieza de memoria, acceso a Folax AI, control multimedia y funciones de cámara.
- Nuevo Cooler MagCharge: nuevo accesorio mejorado que añade refrigeración termoeléctrica activa de 15W para llevar el rendimiento aún más lejos.
- Potencia flagship y experiencia inmersiva: El GT 50 Pro 5G incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, construido en 4nm y capaz de alcanzar más de 2,224,634 puntos en AnTuTu, un incremento de 26.45% frente al GT 30 Pro³.
- Experiencia RGB táctica: Cuatro tiras LED RGB en forma de mira crean una estética altamente reconocible que celebra la potencia técnica del dispositivo. Con 14 escenarios de iluminación y 8 colores personalizables, este sistema ofrece una experiencia visual futurista y coherente tanto para gaming como para el uso diario.
- IA & Software enfocados en competir: funciones con IA, diseñadas para brindar habilidades mejoradas de juego. Herramientas como AI Smart Trigger; AI Voice Prompt, con alertas estratégicas por voz; AI ZoneTouch Master, que optimiza controles táctiles, y AI Magic Voice Changer, con 25 perfiles de voz personalizables para mejorar privacidad e interacción en equipo.
- Poder para cada partida: Integra una batería de hasta 6150mAh, con carga rápida de 45W por cable, carga inalámbrica de 30W y carga reversible de 10W para accesorios.
- Nuevo Chip N1 para mejor conectividad: este nuevo chip que mejora hasta en 60%³ la intensidad de señal para ofrecer menor ping y una experiencia más estable en juego competitivo.
- Experiencia visual táctica: Pantalla clara de 6.78 pulgadas 1.5K, brillo máximo de 4500 nits, cobertura total DCI-P3 y tasa de refresco variable de hasta 144Hz⁵. También incorpora tecnologías de comodidad visual como 2304Hz PWM Dimming, certificación TÜV Rheinland de luz azul y Display de disminución de Mareo.
- El primer smartphone de Infinix compatible con Dolby Atmos, ofreciendo sonido tridimensional en juegos, películas y música mediante modos Smart, Movie, Gaming⁶ y Music.
- Gaming sin sacrificar fotografía: integra una cámara principal de 50MP con OIS y EIS, ultra gran angular de 8MP y cámara frontal de 13MP. Todo ello potenciado por herramientas como AI RAW Imaging, AI Studio y Fotografía Viva.
Precio y disponibilidad
El Infinix GT 50 Pro estará disponible en los colores Negro Abismo, Llamarada roja y Plata Glacial. Los usuarios podrán elegir entre las siguientes configuraciones de almacenamiento:
- 256GB + 24* GB por $9,999 MXN
- 512GB + 24* GB por $11,999 MXN
- Ambos incluyen un Mag Charge gratis en la caja
