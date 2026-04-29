HONOR lleva la fotografía al siguiente nivel con AiMAGE en el Magic8 Pro

¡Atención! La espera terminó y Honor presentó oficialmente en México el Magic8 Pro, su nuevo buque insignia. Así que no te pierdas ningún detalle continuación

El dispositivo no representa una simple actualización de hardware: inaugura la era de la IA Agéntica con MagicOS 10, un sistema que anticipa las necesidades del usuario y actúa de forma proactiva. Con el sistema de cámara AiMAGE más avanzado en la historia de la marca, la batería más grande en la gama alta de HONOR y una construcción de grado industrial, el HONOR Magic8 Pro llega a establecer un nuevo punto de referencia en el mercado premium mexicano.

Sistema de Cámara AiMAGE: más allá de la oscuridad, más allá de la distancia

(Image credit: Honor)

El HONOR Magic8 Pro redefine la fotografía móvil con el Sistema de Cámara AiMAGE, una arquitectura que fusiona óptica de gran formato con procesamiento neuronal avanzado. El módulo trasero está liderado por el Telefoto Ultra Nocturna de 200MP, que integra un sensor de 1/1.4 pulgadas, el más grande disponible en un teleobjetivo de smartphone, con apertura f/2.6, zoom óptico de 3.7x y AI Super Zoom de hasta 100x con reconstrucción de imagen por IA que preserva la nitidez en cada ampliación.

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Para garantizar tomas perfectas a mano alzada, el dispositivo alcanza la Certificación CIPA Nivel 6.5, el estándar de estabilización más alto de la industria, que combina OIS mecánico, EIS y el Modelo de Estabilización Adaptativa por IA. En la práctica, esto se traduce en la capacidad de capturar imágenes nítidas con exposiciones de hasta 2 segundos en modo nocturno, sin necesidad de trípode, incluso al máximo nivel de zoom. El sistema se completa con una Cámara Principal Ultra Nocturna de 50MP (f/1.6, sensor 1/1.3", OIS), una Cámara Ultra Gran Angular de 50MP (f/2.0, 122°, macro HD a 2.5cm) y, en el frente, una Cámara Frontal de 50MP con Cámara de Profundidad 3D.

En el apartado creativo, Magic Color es el primer motor de color semántico de la industria: a diferencia de un filtro convencional que afecta toda la imagen por igual, identifica y trata de forma independiente cada elemento de la escena, desde el cielo hasta los tonos de piel, para aplicar la atmósfera de cualquier imagen de referencia con hasta 16.77 millones de valores de color sin alterar la naturalidad del resultado. El Agente de fotografías de IA completa el sistema con edición generativa directamente en el dispositivo, incluyendo Borrador IA, Expansión de Imágenes con IA y Recorte con IA, disponibles con un solo toque.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: el chipset más avanzado del mercado

El HONOR Magic8 Pro está impulsado por la Plataforma Móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricada en proceso de 3nm con GPU Adreno 840. Frente a la generación anterior, el chipset entrega un incremento del 20% en rendimiento de CPU de núcleo único, 23% en GPU y 37% en NPU, con mejoras sostenidas en eficiencia energética bajo carga máxima. Para los entusiastas del gaming, HONOR introduce la Tecnología de Super-Resolución y Generación de Cuadros por IA Heterogénea GPU-NPU, que distribuye la carga de trabajo entre GPU y NPU de forma dinámica para sostener 120fps estables en los títulos más exigentes, mientras optimiza el consumo energético durante sesiones prolongadas.

Batería Silicon-Carbon de 7100mAh: autonomía diseñada para LATAM

Entendiendo la exigencia del usuario latinoamericano, HONOR ha personalizado la ingeniería del dispositivo para la región. El HONOR Magic8 Pro integra una Batería HONOR Silicon-Carbon de nueva generación de 7100mAh, con un 15% de contenido de silicio, frente al 5-8% habitual en las baterías convencionales, lo que eleva la densidad energética lo suficiente para integrar dicha capacidad en un cuerpo de apenas 8.32mm de grosor. La autonomía se potencia con el Sistema de Gestión de Energía con IA de HONOR, y cuando la recarga es necesaria, el dispositivo soporta HONOR SuperCharge de 100W por cable y HONOR Wireless SuperCharge de 80W.

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MagicOS 10: la IA que actúa antes de que se lo pidas

Con MagicOS 10, basado en Android 16, el HONOR Magic8 Pro inaugura la era de la IA Agéntica: un sistema que no espera instrucciones, sino que comprende el contexto del usuario y actúa de forma proactiva, gracias a una arquitectura híbrida que combina el procesamiento seguro en el dispositivo con la potencia de la nube. El Botón IA dedicado, el Agente de configuración de IA con comandos de voz naturales, las Sugerencias con IA y el Agente de fotografías de IA trabajan en conjunto para simplificar cada aspecto de la experiencia diaria. En seguridad digital, el dispositivo integra Detección de Deepfake con IA y Detección de Clonación de Voz con IA para proteger al usuario ante intentos de fraude en tiempo real. Esto se complementa con Google Gemini preinstalado y una prueba gratuita de 3 meses de Google AI Pro, con acceso a las funciones más avanzadas de Gemini y 2TB de almacenamiento en la nube.

Pantalla y durabilidad: confianza total

La pantalla LTPO OLED de 6.71 pulgadas alcanza 6000 nits de brillo pico HDR y 1800 nits de brillo global, con frecuencia de actualización adaptativa de 1-120Hz, resolución FHD+ de 1256 x 2808 píxeles y soporte para Dolby Vision y HDR Vivid. La protección visual está certificada con el estándar TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, el primero de la industria en obtener este reconocimiento, e incluye Atenuación PWM de 4320Hz e IA Defocus Display para el cuidado de la salud visual durante el uso prolongado. En construcción, el HONOR NanoCrystal Shield ofrece una resistencia a caídas 10 veces superior al vidrio convencional, respaldado por la Certificación SGS 5 Estrellas, mientras que la certificación triple IP68, IP69 e IP69K garantiza protección ante inmersión prolongada, polvo y chorros de agua a alta presión y temperatura.