HONOR confirma la llegada del HONOR Magic8 Pro a México y nos regala el primer vistazo

¡Es oficial! Honor confirma su próximo lanzamiento en México: el Honor Magic8 Pro. ¿Estás listo para conocer el primer vistazo?

El dispositivo llega con una premisa clara: cero sacrificios en el segmento premium, resolviendo de forma simultánea los tres grandes puntos de dolor del usuario de gama alta: la autonomía, la calidad fotográfica en condiciones extremas y la inteligencia real integrada en el hardware.

Sistema de Cámara AiMAGE: más allá de la oscuridad, más allá de la distancia

(Image credit: Honor)

El HONOR Magic8 Pro redefine la fotografía móvil con el Sistema de Cámara AiMAGE, una arquitectura que fusiona óptica de gran formato con procesamiento neuronal avanzado. El módulo trasero está encabezado por un telefoto de 200MP con el sensor de teleobjetivo más grande de la industria. Además, integra Certificación CIPA Nivel 6.5, el estándar de estabilización más alto disponible en un smartphone.

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Autonomía diseñada para LATAM: batería Silicon-Carbon de 7100mAh

El HONOR Magic8 Pro integra una batería HONOR Silicon-Carbon de nueva generación de 7100mAh, con un 15% de contenido de silicio líder en la industria, gestionada por el Sistema de Gestión de Energía con IA de HONOR para maximizar cada ciclo de carga.

MagicOS 10: la IA que actúa antes de que se lo pidas

Con MagicOS 10, basado en Android 16, y el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5, el HONOR Magic8 Pro inaugura la era de la IA agéntica. El sistema evoluciona de un asistente reactivo a uno proactivo que comprende el contexto y la intención del usuario, gracias a una arquitectura de IA híbrida que combina el procesamiento seguro en el dispositivo con la potencia de la nube.

El HONOR Magic8 Pro estará disponible en México en el acabado Amanecer Dorado. Los detalles completos de precio, disponibilidad y especificaciones técnicas serán revelados próximamente.