Por fin sucedió: Android ahora es compatible con Apple AirDrop para compartir archivos fácilmente, empezando por el Pixel 10
Es el sonido de los jardines amurallados derrumbándose
- Android Quick Share ahora funciona con Apple AirDrop para compartir archivos.
- Esto significa que se pueden compartir archivos fácilmente entre dispositivos Android y iPhones, iPads y Macs.
- Se lanzará primero en el Pixel 10 antes de expandirse a otros dispositivos Android.
¿Será este el principio de una compatibilidad "total" entre Android y iPhone?
Todo parece indicar que al menos, el acalorado debate entre Android y iPhone se ha calmado un poco: Google ha anunciado que Android Quick Share ahora funciona oficialmente con AirDrop de Apple para compartir archivos fácilmente entre los rivales.
Así es, el equivalente de Android a AirDrop, que permite enviar archivos fácilmente entre dispositivos Android, junto con Chromebooks y equipos Windows, ahora es compatible con el sistema AirDrop de Apple, a partir de la serie Pixel 10 a partir de hoy.
Esto significa que, en teoría, enviar rápidamente fotos, videos y otros archivos entre dispositivos Android y iPhones, iPads y Macs pronto será tan sencillo como compartir archivos entre dispositivos del mismo tipo. Se trata de una función multiplataforma que muchos sospechaban que nunca se haría realidad a pesar de los rumores que circulaban desde hacía tiempo, pero aquí está.
¿Cómo funcionará? Según un breve video que ha compartido Google (a continuación), solo tendrás que abrir Quick Share en tu dispositivo Android y los dispositivos Apple aparecerán como opción para compartir.
Una vez que tu amigo con iPhone acepte la invitación, podrás enviarle fotos, videos o archivos. También será bidireccional, por lo que los dispositivos Android también aparecerán entre los destinos para compartir de AirDrop. Esto a pesar de que no se trata de una colaboración oficial entre Google y Apple, sino de una implementación propia de Google, por lo que será interesante ver cómo reacciona Apple.
AirDrop no está completamente lleno
No se trata de una compatibilidad total con AirDrop para Android, ya que, tal y como explicó Google en otra entrada de blog, solo funcionará si AirDrop está en modo "Todos durante 10 minutos" (es decir, una conexión a corto plazo). Google afirma que "acogería con agrado la oportunidad de trabajar con Apple para habilitar el modo «Solo contactos» en el futuro".
Aun así, supone un gran avance para el intercambio sencillo de archivos entre dispositivos Android y Apple. Google también ha destacado las sólidas funciones de seguridad integradas en esta nueva compatibilidad con AirDrop, explicando que "esta función no utiliza ninguna solución alternativa" y que "la conexión es directa y entre pares, lo que significa que tus datos nunca se envían a través de un servidor, el contenido compartido nunca se registra y no se comparten datos adicionales".
Aunque es una pena que inicialmente solo funcione con la serie Google Pixel 10, Google añadió que «este es solo el primer paso, ya que estamos trabajando para mejorar la experiencia y ampliarla a más dispositivos».
Ya existen herramientas no oficiales de terceros, como NearDrop, que realizan una función similar, pero esta opción oficial promete ser más cómoda, fluida y segura. La función no está disponible actualmente en nuestro Pixel 10 ni en nuestro Pixel 10 Pro Fold, pero informaremos cuando la hayamos probado.
