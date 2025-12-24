Los teléfonos Google Pixel necesitan potencia y paridad para corregir una estrategia de producto confusa en 2026

A finales de 2025, Google ocupa una posición única en la industria de los teléfonos inteligentes: mientras Apple y Samsung compiten por ver quién puede incorporar el silicio más rápido o las mejores cámaras en sus últimos modelos insignia, Google se centra en la experiencia del usuario, las actualizaciones significativas y la versatilidad.

Por encima de todo, el Google Pixel 10 es el teléfono insignia de los amantes del software. La última gama de teléfonos insignia del gigante tecnológico comprende un modelo estándar, el Pixel 10, un Pixel 10 Pro más potente y un Pixel 10 Pro XL más grande, y el Pixel 10 Pro Fold plegable.

Los cuatro teléfonos funcionan con una versión ligera y casi estándar de Android que incluye una gran cantidad de funciones de inteligencia artificial. Los teléfonos Google Pixel utilizan chipsets Google Tensor, que no son tan potentes como los chipsets móviles de la serie A de Apple o los chipsets Qualcomm Snapdragon que se encuentran en los teléfonos Galaxy, por lo que Google se apoya realmente en su experiencia en software para dar valor a sus teléfonos.

En general, esto ha dado muy buenos resultados. El Google Pixel 10 es nuestra elección actual como el mejor teléfono Android para todo el mundo, lo que significa que su experiencia de usuario es fácil y útil tanto para usuarios nuevos como para expertos.

El Google Pixel 10 Pro XL se encuentra entre los mejores teléfonos con cámara gracias a su avanzada configuración de tres lentes. (Image credit: Philip Berne / Future)

Y en la gama alta de la línea, nuestra reseña del Google Pixel 10 Pro XL, con cuatro estrellas y media, elogia el software y la experiencia de inteligencia artificial del teléfono por ser discretos y potentes, fieles a la naturaleza de la línea Pixel.

Pero esa experiencia de software no es exactamente la misma en el Google Pixel 10 estándar; de hecho, hay un puñado de funciones interesantes y atractivas que solo tienen los modelos Pro (como destaca nuestra reseña del Google Pixel 10), lo que siempre me ha parecido una elección extraña para una gama insignia que se apoya tanto en el software.

En concreto, el Google Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold incorporan nuevas funciones de filtrado de llamadas y registro de llamadas que permiten detectar a los spammers y tomar notas mientras se está hablando por teléfono.

Además, Google bloquea ciertos controles de la cámara en el Pixel 10 estándar por razones aparentemente arbitrarias: a pesar de tener un sensor principal de 50 MP, no se pueden habilitar los retratos de 50 MP ni acceder a las opciones avanzadas de la cámara para cambiar aspectos como la sensibilidad ISO. Estas funciones sí se pueden utilizar en el Pixel 10 Pro.

Y eso a pesar de que toda la gama Google Pixel 10 comparte el mismo chipset Google Tensor G5. Es cierto que los modelos Pro tienen 16 GB de RAM en comparación con los 12 GB del modelo estándar, pero no se puede decir en serio que esa sea la razón por la que Google ha bloqueado los controles avanzados de la cámara en el modelo estándar. Además, Apple Intelligence gestiona el filtrado de llamadas y los resúmenes en teléfonos con tan solo 8 GB de RAM, por lo que no me convence que Google no haya podido hacerlo funcionar con los 12 GB del Pixel 10.

Entonces, ¿qué puede hacer Google para aclarar esta confusa estrategia de productos en 2026?

Quiero que las herramientas de software exclusivas del Google Pixel 10 Pro lleguen al Pixel 11 básico. (Image credit: Philip Berne / Future)

En mi opinión, la respuesta es bastante sencilla: incorporar las funciones de software exclusivas del Google Pixel Pro al Google Pixel normal.

Entiendo perfectamente que los fabricantes de teléfonos necesitan diferenciar de alguna manera los distintos modelos de su gama. Un teléfono Pro o Ultra debe ganarse su título con un puñado de funciones exclusivas, y un teléfono básico no puede mantener un precio razonable si cuenta con la última y mejor tecnología.

Pero cuando miramos el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro, o el Samsung Galaxy S25 y el Samsung Galaxy S25 Ultra, lo que diferencia a los dos niveles no es una cuestión de software, sino de hardware.

Esa es una convención por una razón. Cuando compro un iPhone 17, me gusta saber que tengo acceso a todo lo que el iPhone 17 Pro puede hacer en cuanto a software, y del mismo modo, la tangibilidad de las mejoras de hardware, como la cámara con teleobjetivo del iPhone 17 Pro, hace que pagar más por el teléfono Pro tenga más sentido que, por ejemplo, unos cuantos ajustes adicionales con los que jugar.

Y, para ser sinceros, ya hay suficiente diferencia de hardware entre el Pixel 10 y el Pixel 10 Pro como para justificar el precio más alto. El Pixel 10 Pro tiene un sistema de cámara mucho más capaz que su hermano menor, así como una pantalla LTPO más avanzada y un diseño más elegante con rieles de aluminio brillante.

Si realmente se trata de aumentar los 12 GB de RAM del modelo básico a 16 GB, creo que Google debería hacerlo, ya que esto tendría el efecto secundario de tranquilizar a los usuarios sobre la potencia del hardware del modelo estándar, dado el menor rendimiento del chipset Tensor G5 en comparación con los modelos insignia de la competencia.

Estratificar la experiencia de software parece innecesario en este contexto y resulta especialmente confuso para la marca de teléfonos que más se apoya en su experiencia de software. Esperemos que la rumoreada serie Pixel 11 pueda aclarar las cosas el próximo año.

