Los dispositivos Google Pixel podrían tener pronto una aplicación dedicada a una de sus funciones más antiguas

Se han encontrado indicios de una aplicación Now Playing en el código de Android.

Esto significaría que la función Now Playing de Pixel se trasladaría a una aplicación específica.

Es probable que esto dé lugar a actualizaciones de esta herramienta, algo descuidada hasta ahora.

¿Conoces y amas Now Playing, la función que está presente en los smartphones Pixel desde la serie Pixel 2? De ser así, te tenemos noticias, pues parece que Google tiene previsto ofrecerla en una aplicación especifica.

Así lo afirma 9to5Google, que ha encontrado una cadena de código en una nueva versión de Android System Intelligence que menciona una aplicación Now Playing a la que se puede "actualizar" descargándola desde Google Play Store.

Además, ya se había descubierto anteriormente un ícono de la aplicación Now Playing, que se puede ver a continuación.

Aunque Google aún no ha confirmado oficialmente este cambio, parece muy probable que se vaya a producir.

En este momento, la función "Ahora en reproducción" funciona en segundo plano en tu teléfono Pixel para identificar las canciones que se reproducen, y luego puedes encontrar esas canciones identificadas en la sección "Ahora en reproducción" del menú de configuración de tu teléfono. Es una función útil y discreta, pero tiene algunas limitaciones y problemas.

Por un lado, tener que navegar por varios menús de configuración para encontrar una lista de canciones identificadas no es lo ideal y, por otro, el historial de Now Playing no se sincroniza con un nuevo dispositivo cuando cambias de teléfono.

Una probable actualización, pero solo para Pixels

Contar con una aplicación dedicada podría solucionar ambos problemas y facilitaría a Google la introducción o mejora de otras funciones. Una vez más, nada de esto está confirmado, pero no vemos por qué Google convertiría Now Playing en una aplicación dedicada si no tuviera previsto mejorar la función. Así que esperemos que sea un cambio positivo.

En cuanto a cuándo veremos esta aplicación, 9to5Google especula que podría llegar como parte de la próxima Pixel Feature Drop en marzo.

Sin embargo, si esperabas que este cambio a una aplicación instalable significara que Now Playing estaría disponible en otros dispositivos además de los Pixel, probablemente no tengas suerte, ya que Android Authority ha investigado por su cuenta y ha encontrado indicios de que, al menos por ahora, seguirá siendo una función exclusiva de Pixel.

