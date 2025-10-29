Las imágenes filtradas del Google Pixel 10a sugieren que conservará la gran debilidad del Pixel 9a

Las imágenes filtradas del Google Pixel 10a muestran que es casi idéntico al Pixel 9a.

También podría tener especificaciones similares, pero con un chipset «mejorado».

El precio también podría seguir siendo el mismo

¿Alguien recuerda al Google Pixel 10a? Sin duda, a muchos se nos había olvidado que falta un integrante de la serie Pixel 10 de Google, y esto en gran medida es por la falta de rumores, sin embargo, acaba de salir a la luz la mayor filtración hasta la fecha, ya que se han compartido tanto imágenes renderizadas como posibles especificaciones.

Android Headlines y @OnLeaks, un filtrador con un gran historial, han mostrado imágenes renderizadas de un teléfono que se parece mucho al Google Pixel 9a, pero que aparentemente es el Pixel 10a. Tiene el mismo bloque de cámara rectangular, la misma forma general y la misma posición de los puertos y botones que su predecesor.

Lamentablemente, eso no es algo bueno, ya que en nuestra reseña del Google Pixel 9a describimos ese teléfono como «feo como él solo». Por supuesto, eso es algo subjetivo, pero sin duda carece del diseño distintivo de los modelos Pixel principales.

El único aspecto visual que parece una mejora son los biseles, que en el Google Pixel 10a parecen más pequeños. Sin embargo, en una publicación en X, @OnLeaks afirmó que los biseles reales del teléfono serán ligeramente más grandes que los de la imagen, por lo que es posible que ni siquiera hayan mejorado.

Imágen 1 de 2 Una imagen filtrada del Pixel 10a (Crédito de la imagen: Android Headlines / @OnLeaks) A leaked render of the Pixel 10a (Crédito de la imagen: Android Headlines / @OnLeaks)

El Google Pixel 10a también podría ser ligeramente más grueso que su predecesor, con unas dimensiones rumoreadas de 153,9 x 72,9 x 9 mm, y podría tener una pantalla ligeramente más pequeña, de 6,2 pulgadas (frente a las 6,3 pulgadas del Pixel 9a).

Al parecer, también tendrá el mismo chipset Tensor G4 que el Pixel 9a, aunque en una versión «mejorada», lo que probablemente signifique velocidades de reloj más altas. Las cámaras también seguirán siendo las mismas, es decir, una cámara gran angular de 48 MP, una ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 13 MP.

Una pequeña actualización

Entonces, ¿qué es lo que realmente mejora, aparte de que el Pixel 10a tal vez tenga un ligero aumento en el rendimiento? Bueno, esta filtración especula que el diseño aparentemente un poco más grueso del teléfono podría facilitar una batería de mayor capacidad que la de 5100 mAh de su predecesor, y una filtración anterior sugería que su pantalla también podría ser un poco más brillante, pero eso es todo.

La buena noticia es que, al parecer, el Google Pixel 10a no costará más que su predecesor, con un precio inicial de 499 dólares para el modelo con 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, no está claro si habrá otras capacidades de almacenamiento disponibles, y tampoco se han filtrado los precios para otras regiones, aunque si son los mismos que los del Pixel 9a, rondarán los 499 libras esterlinas/849 dólares australianos.

Pronto lo sabremos, ya que esta filtración especula que el teléfono llegará a principios de 2026. Sin embargo, si los demás detalles de esta filtración son precisos, puede que no valga la pena esperar.

