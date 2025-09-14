La gama Google Pixel 10 es una actualización tan menor que creo que el Pixel 9 sigue siendo mejor opción

Ya han pasado algunas semanas desde la llegada de la nueva serie Pixel 10 de Google.

Y acabo de pasar poco más de una semana con el Google Pixel 10 Pro XL. Lo cambié de inmediato después de probar el Samsung Galaxy Z Flip 7, y antes de eso estaba usando el Galaxy S25 Ultra… y me dejó con una sensación tanto de satisfacción como de decepción, porque la gama Pixel 9 sigue siendo sorprendentemente sólida.

He sido durante mucho tiempo un defensor de los teléfonos Pixel de Google. Desde que la compañía lanzó la generación del Pixel 6, que supuso una renovación completa en su enfoque de smartphones con la icónica barra de cámara y el chip Tensor, he aplaudido los esfuerzos de Google por ofrecer un Android más accesible y fácil de usar que el de sus rivales.

El gran defecto de Samsung en el mercado de smartphones es que su software está demasiado saturado, con años de actualizaciones acumuladas y funciones escondidas en menús de configuración complicados; es difícil que un usuario nuevo lo disfrute. La línea Pixel, en cambio, apuesta por la idea de “¿y si las cosas no fueran complicadas?”, enfocándose por completo en ser un smartphone simple pero capaz.

El único problema es que Google ya perfeccionó la fórmula el año pasado, tanto así que el Pixel 9 Pro fue nombrado teléfono del año por TechRadar. La generación Pixel 9 fue tan completa que mejorarla siempre iba a ser complicado. Y, de hecho, parece que Google se ha quedado corto en términos de innovación.

Más allá de las mejoras en la carga inalámbrica, una mejor pantalla y un arreglo de cámaras más completo en el modelo base, no hay muchas diferencias, especialmente en lo que respecta al rendimiento general.

El Google Pixel 9 y el Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Mi eslogan para la gama Google Pixel desde hace años ha sido que son «los mejores iPhones que Apple no fabrica», y eso sigue siendo cierto con el Pixel 10, pero no más que con el Pixel 9. Los teléfonos son casi idénticos (como se puede ver en las fotos de este artículo), salvo por algunos detalles sutiles, y no ha habido mejoras significativas ni en el hardware ni en el software.

Sinceramente, Google no tiene mucho que mejorar en este aspecto, sobre todo sin un aumento de precio que podría hacer que sus teléfonos fueran tan caros como los de Samsung. Mi elogio por la generación Pixel 9 sigue siendo más fuerte que nunca, y me resulta extremadamente difícil recomendar el Pixel 10 en su lugar.

Un diseño perfeccionado

Google Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Sinceramente, no hay mucho que decir sobre la gama Pixel 10 con respecto a la serie Pixel 9, desde luego no tanto como entre el Pixel 8 y el 9, así que, adelantándome un poco, creo que la mayoría de los usuarios de teléfonos estarían satisfechos con un Pixel 9, Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL (sin embargo, es difícil emitir un juicio sobre el Pixel 10 Pro Fold, ya que ese teléfono aún no se ha enviado a los críticos ni se ha lanzado al mercado).

Los Pixles anteriores eran excepcionalmente completos y tenían un precio bastante bueno en el momento de su lanzamiento, aunque pueda lamentar los aumentos de precio que se han producido en los últimos tres años. Su gran potencia de procesamiento, la fiabilidad de la batería y sus magníficas pantallas hacían que la gama Pixel 9 fuera difícil de ignorar, y las cámaras están realmente entre las mejores que se pueden encontrar en el mercado de los smartphones. Si no te importa tener el último y mejor teléfono, compra un Pixel 9.

Y eso plantea la pregunta: ¿comprarías el Pixel 10 entonces (con precios desde $799 / £799 / AU$1,349)? Pues bien, hay algunas pequeñas mejoras a considerar. La más destacada es, sin duda, la inclusión de carga Qi 2 y 2.1, como lo ha señalado recientemente mi colega Lindsay Handmer. Se trata de la carga inalámbrica magnética, que ofrece velocidades más rápidas que la carga Qi original.

Samsung decepcionó a muchos, incluyéndome, cuando anunció que su gama S25 era “compatible con Qi 2” pero sin los imanes que hacían esta función tan atractiva y confiable en momentos de necesidad. Veo el atractivo de Qi 2 y me alegra que crezca su adopción, pero sigo siendo escéptico con respecto a la carga inalámbrica, especialmente cuando es más lenta que la carga por cable y requiere una compra adicional (un cargador inalámbrico).

La otra mejora está en la pantalla. Las pantallas de toda la gama son más brillantes que las de generaciones anteriores, con gran cantidad de detalles coloridos; la del Pixel 10 Pro XL es la más brillante del mercado (con 3,300 nits). Se ve espectacular, aunque se ve limitada por un sensor de brillo adaptativo bastante sensible, que atenúa la luz cuando lo considera necesario.

El modelo base del Pixel 10 también recibió por primera vez un arreglo de triple cámara, lo que lo hace más capaz en tomas con telefoto, aunque personalmente no creo que sea un “imprescindible” para un usuario casual.

La barra de la cámara del Google Pixel 10 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Aparte de esto, las series Pixel 9 y Pixel 10 tienen mucho en común. Cuentan con un rendimiento diario y una duración de la batería similares (aunque el Pixel 10 tiene mejoras en el procesador y los gráficos con respecto al año anterior), sus sistemas operativos son bastante limpios y los teléfonos en sí tienen un buen aspecto. Es una propuesta muy completa comprar el Pixel 9 este año, sobre todo ahora que es más barato en algunas tiendas con la introducción del Pixel 10.

Ambas generaciones de teléfonos ofrecen el mismo periodo de soporte de hasta siete años para las actualizaciones de software y seguridad (el Pixel 9 ahora ha bajado a seis años), lo que es bastante generoso y hace que el Pixel 9 siga siendo una opción atractiva.

En definitiva, esta es mi opinión: si tu teléfono es de 2021 o anterior y te preocupa la longevidad, considera el Pixel 10. Si es más reciente, probablemente no necesites actualizarlo, pero deberías tener en cuenta el Pixel 11 del próximo año. O, si quieres ahorrar dinero y seguir teniendo un teléfono robusto, considera la gama Pixel 9 ahora o la gama Pixel 10 el año que viene, o incluso el Pixel 9a, ya que es un teléfono bastante bueno y versátil que yo utilizaría con mucho gusto como mi teléfono diario.