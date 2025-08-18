Google publicó más avances del evento Pixel

Se esperan teléfonos, relojes y auriculares.

También estarán presentes varias celebridades.

Google lanzará los teléfonos Pixel 10 , el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a este próximo miércoles 20 de agosto, y varios clips teaser nuevos y oficiales han llegado en línea para promocionar el evento.

Uno de los avances que apareció en el feed Made by Google en X promueve la tecnología de fotografía con inteligencia artificial: agregar personas a las imágenes después de haberlas tomado y ir más allá de los niveles de zoom normales para acercarse aún más a un sujeto.

Si bien estas herramientas de edición impulsadas por IA ya están disponibles en los teléfonos Google Pixel 9 actuales , la sugerencia es que obtendremos más funciones en la misma línea cuando se presenten los cuatro dispositivos Pixel 10 esperados.

Otro adelanto se centra en el hecho de que el evento de lanzamiento se llevará a cabo en Nueva York, con invitados especiales como Jimmy Fallon, Stephen Curry, Lando Norris y los hermanos Jonas, entre otros, por lo que habrá muchas celebridades en el show.

Nuevos dispositivos

Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25! Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6FAugust 15, 2025

Los otros avances publicados en los últimos días muestran el Google Pixel 10 Pro Fold y comentan sobre la falta de innovación en la industria de la telefonía, posiblemente apuntando a Apple, que aún no se ha unido a Samsung y Google en el lanzamiento de un plegable.

En cuanto a estética y contenido, estos avances coinciden con otros que ya hemos visto en Google. Parece que el color gris/plateado, que aparentemente se llamará Moonstone, tendrá un protagonismo destacado.

Uno de los clips también muestra un Pixel Watch y un par de Pixel Buds, lo que confirma que podemos esperar que estos dispositivos aparezcan junto con cuatro teléfonos: el Pixel 10, el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold.

Los rumores que han aparecido en línea han cubierto todo, desde el Pixel 10 que pasará a ser solo eSIM, hasta la incorporación de una cámara de telefoto mejorada , y en solo unos días sabremos con certeza en qué ha estado trabajando Google.